ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં NEET રી-એક્ઝામ માટે પોલીસનો અભેદ્ય કિલ્લો: 8 ડ્રોન, QRT અને 6 DCP સાથે ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા

અમદાવાદ શહેરના 23 પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં કુલ 10,445 વિદ્યાર્થીઓ NEET રી-એક્ઝામ આપશે

અમદાવાદ શહેરના 23 પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં કુલ 10,445 વિદ્યાર્થીઓ NEET રી-એક્ઝામ આપશે
અમદાવાદ શહેરના 23 પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં કુલ 10,445 વિદ્યાર્થીઓ NEET રી-એક્ઝામ આપશે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: 21 જૂન, 2026ના રોજ યોજાનારી NEET રી-એક્ઝામને લઈને શહેર પોલીસ સંપૂર્ણ સજ્જ થઈ ગઈ છે. પરીક્ષા શાંતિપૂર્ણ, પારદર્શી અને નિષ્પક્ષ રીતે યોજાય તે માટે પોલીસ વિભાગ દ્વારા વ્યાપક સુરક્ષા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.

આ વર્ષે અમદાવાદ શહેરના 23 પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં કુલ 10,445 વિદ્યાર્થીઓ NEET રી-એક્ઝામ આપશે. મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા આવતા હોવાથી શહેર પોલીસ દ્વારા ખાસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

પોલીસનો ચાંપતો બંદોબસ્ત

પરીક્ષા કેન્દ્રોની સુરક્ષા માટે 6 ડીસીપી, 15 પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ અને સ્ટાફને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ ટ્રાફિક શાખાના 14 પોલીસ સ્ટેશનના તમામ SHO અને તેમનો સ્ટાફ પણ પરીક્ષા દરમિયાન ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જાળવવા માટે મેદાનમાં રહેશે જેથી વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે. પરીક્ષા દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ કે શંકાસ્પદ હલચલ પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી માટે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની Quick Response Team (QRT) પણ ડિપ્લોય કરવામાં આવશે. ઉપરાંત પરીક્ષા કેન્દ્રોની આસપાસ 8 ડ્રોન દ્વારા સતત હવાઈ નજર રાખવામાં આવશે.

અમદાવાદ શહેરના 23 પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં કુલ 10,445 વિદ્યાર્થીઓ NEET રી-એક્ઝામ આપશે (ETV Bharat Gujarat)

ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, સોશિયલ મીડડિયા સેલ પર સક્રિય

સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને સોશિયલ મીડિયા સેલ પણ સક્રિય રહેશે. સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ ખોટી અફવા, પેપર લીક અંગેની ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતી અથવા પેનિક ફેલાવવાના પ્રયાસોને રોકવા માટે સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. પરીક્ષા દરમિયાન કોઈ ગેરરીતિ ન થાય તે માટે પોલીસ કમિશનર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ જાહેરનામા મુજબ પરીક્ષા કેન્દ્રોની આસપાસના તમામ ફોટોકોપી અને ઝેરોક્ષ સેન્ટરો પરીક્ષા સમય દરમિયાન બંધ રાખવાના રહેશે.

ડીસીપી કંટ્રોલ રૂમ રીમા મુનશીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેર પોલીસ વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત અને અનુકૂળ વાતાવરણ મળી રહે તે માટે તમામ જરૂરી તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી ચૂકી છે. તમામ વિભાગો વચ્ચે સંકલન સ્થાપી પરીક્ષા નિષ્પક્ષ અને શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન થાય તે માટે સતત દેખરેખ રાખવામાં આવશે. પોલીસના આ સઘન બંદોબસ્ત વચ્ચે હવે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની નજર આવતીકાલે યોજાનારી NEET રી-એક્ઝામ પર ટકેલી છે. અમદાવાદ પોલીસનું કહેવું છે કે, પરીક્ષા દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની અનિચ્છનીય ઘટના સહન કરવામાં આવશે નહીં અને નિયમોના ભંગ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

પેપર લીકને કારણે રદ્દ થઈ હતી એક્ઝામ

ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ NEETની એક્ઝામ 3 મેના રોજ યોજાવાની હતી પરંતુ પેપર લીકના કારણે તેને રદ્દ કરવી પડી હતી. આના કારણે સમગ્ર દેશના લગભગ 27 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ મુદ્દે ખૂબ જ ચર્ચા, વિવાદ અને વિરોધ જોવા મળ્યા હતા. બાદમાં 21 જૂને NEETની એક્ઝામ ફરીવાર લેવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ વખતે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે વ્યવસ્થા દ્વારા તમામ પગલાં ભરવામાં આવી રહ્યા છે. આના જ અનુસંધાને દેશમાં થોડા સમય ટેલિગ્રામને પણ બેન કરી દેવાયું છે.

આ પણ વાંચો:

22 જૂન સુધી ટેલિગ્રામ પર કામચલાઉ પ્રતિબંધ, RE-NEET UG 2026 પહેલા મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય

પેપર લીક થતા NEETની પરીક્ષા રદ, CBI તપાસ કરશે

ચીનની 'ગાઓકાઓ' દુનિયાની સૌથી અઘરી પરીક્ષા, કેમ ક્યારેય પેપર લીક નથી થતું?

NEET UG પેપર લીક: નાસિકથી ગુરુગ્રામ પછી રાજસ્થાન પહોંચ્યું પેપર, આરોપીઓના ઘરમાં તપાસ

RE-NEET કૌભાંડમાં ગુજરાત પોલીસે રાજસ્થાનથી 2 આરોપી પકડ્યા, 1000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ છેતરાયા

TAGGED:

NEET RE EXAM
NEET RE EXAM AHMEDABAD
NEET EXAM POLICE SECURITY
NEET EXAM POLICE PLAN
NEET EXAM POLICE PLAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.