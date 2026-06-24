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સુરેન્દ્રનગરમાં તાજીયાના પર્વને લઈને પોલીસ સતર્ક: 66 સ્થળોએ થશે આયોજન, શાંતિ જાળવવા કડક સૂચના

આ અંગે અત્યાર સુધીમાં તમામ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ અને ડીવાયએસપીની ઉપસ્થિતિમાં શાંતિ સમિતિની બેઠકો પૂર્ણ કરવામાં આવી.

સુરેન્દ્રનગરમાં તાજીયાના પર્વને લઈને પોલીસ સતર્ક: 66 સ્થળોએ થશે આયોજન, શાંતિ જાળવવા કડક સૂચના
સુરેન્દ્રનગરમાં તાજીયાના પર્વને લઈને પોલીસ સતર્ક: 66 સ્થળોએ થશે આયોજન, શાંતિ જાળવવા કડક સૂચના (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 8:56 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: તાજીયાના પર્વને લઈને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વિભાગ એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. જિલ્લામાં કુલ 66 સ્થળો પર તાજીયાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં તાજીયાની ઉજવણી થાય તે માટે પોલીસ વિભાગે વ્યાપક પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે.

આ અંગે અત્યાર સુધીમાં તમામ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ અને ડીવાયએસપીની ઉપસ્થિતિમાં શાંતિ સમિતિની બેઠકો પૂર્ણ કરવામાં આવી. જિલ્લા પોલીસ વડાએ પણ વિશેષ બેઠક યોજીને કડક સૂચનાઓ આપી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં તાજીયાના પર્વને લઈને પોલીસ સતર્ક: 66 સ્થળોએ થશે આયોજન, શાંતિ જાળવવા કડક સૂચના (ETV Bharat Gujarat)

મુખ્ય સૂચનાઓ:

  • કોઈપણ પ્રકારના કૃત્યથી ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવામાં ન આવે.
  • તાજીયા સ્ટેજ પરથી ઉશ્કેરણાભર્યા ભાષણો કે પ્રવચનો ન થાય.
  • પ્રથમ વખત તાજીયામાં કોઈપણ પ્રકારના હથિયારો (તલવાર, છરી વગેરે) અથવા વેપનનો ઉપયોગ કરવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ. જાહેરમાં વેપન સાથે જોવા મળનાર વ્યક્તિ સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
  • તાજીયાની પરમિશન લેવી ફરજિયાત છે.
  • માતમના પર્વને ધ્યાનમાં રાખીને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ જાળવવું જરૂરી છે. કોઈ પણ વિવાદ ઉભો કરનાર આયોજકો અથવા આગેવાનો સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
  • પ્રથમ વખત ડીજેનો ઉપયોગ નહીં કરવામાં આવે.
  • શેરી-મહોલ્લામાં વાગતા ગીતોમાં ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડે તેવા ગીતો નહીં વગાડવા.

જિલ્લા પોલીસ વડાએ આયોજકોને સરકારી માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવાની ખાતરી આપી છે. કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા કે અઘતન બને તો તાત્કાલિક નજીકના પોલીસ અધિકારીને જાણ કરવાની અપીલ પણ કરવામાં આવી છે.

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