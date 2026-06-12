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પોલીસ કમિશનરથી લઇને PI સુધીના અધિકારીઓ દરરોજ બે કલાક નાગરિકોની ફરિયાદ સાંભળશે, રાજ્યના પોલીસ વડાનો મહત્ત્વનો નિર્ણય

રાજ્યમાં પોલીસ કમિશનરથી લઇને PI સુધીના અધિકારીઓ હવે દરરોજ બે કલાક નાગરિકોની ફરિયાદો સાંભળશે.

રાજ્યના પોલીસ વડાનો મહત્ત્વનો નિર્ણય
રાજ્યના પોલીસ વડાનો મહત્ત્વનો નિર્ણય (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 8:08 AM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યમાં પોલીસ કમિશનરથી લઇને PI સુધીના અધિકારીઓ હવે દરરોજ બે કલાક નાગરિકોની ફરિયાદો સાંભળશે. રાજ્યના પોલીસ વડા જી.એસ.મલિકે મહત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો છે.

રાજ્યના પોલીસ વડાનો મહત્ત્વનો નિર્ણય

અરજદારોને પોતાના નાના-મોટા પ્રશ્નો કે ન્યાય મેળવવા માટે છેક ગાંધીનગર DGP કચેરી કે સચિવાલય સુધી આવવું ન પડે, સ્થાનિક કક્ષાએ જ સત્વરે અને સમયસર નિકાલ થાય તેવી મજબૂત વ્યવસ્થા ઊભી કરાશે.

  • પોલીસ કમિશનરથી લઇને PI સુધીના અધિકારીઓ દરરોજ બે કલાક ફરજિયાત નાગરિકોને સાંભળશે, સ્થાનિક સ્તરે જ પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવામાં આવશે.
  • સ્થાનિક કક્ષાએ અરજદારોને સાંભળીને મહત્તમ 15 દિવસમાં ફરિયાદનો નિકાલ લાવવા રાજ્યના પોલીસ વડાએ કડક સૂચના આપી છે.
  • અરજદારોને પોતાના નાના-મોટા પ્રશ્નો કે ન્યાય મેળવવા માટે છેક ગાંધીનગર DGP કચેરી કે સચિવાલય સુધી આવવું ન પડે તેવી મજબૂત વ્યવસ્થા ઊભી કરાશે.

રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએ નાગરિકોની ફરિયાદો સાંભળવામાં તેમજ અરજી નિકાલની નબળી કામગીરી સામે આવતા રાજ્યના પોલીસ વડા જી.એ. મલિક દ્વારા પ્રજાલક્ષી નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. સ્થાનિક પ્રશ્નોની રજૂઆત સાંભળીને 15 દિવસમાં ફરજિયાત નિકાલ લાવવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે.

DGP તરીકે જી.એસ. મલિકે ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ પોલીસ ભવનમાં આવેલા જન સંપર્ક કાર્યાલયમાં સરપ્રાઇઝ વિઝીટ કરી હતી. આ દરમિયાન અરજદારોને સાંભળતા જિલ્લા કે અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓ તેમની રજૂઆત સાંભળતા ના હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું. તે બાદ રાજ્યના પોલીસ વડા દ્વારા આ પ્રજા લક્ષી નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

DGPએ અરજી નિકાલની મર્યાદા પણ નક્કી કરી છે જેમાં આર્થિક ગુનાઓ, વૈવાહિક કે પારિવાક પ્રશ્નો, તબીબી બેદરકારી અને ભ્રષ્ટાચારને લગતા આક્ષેપ કરતી અરજીઓનો નિકાલ ઝડપી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

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