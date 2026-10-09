બનાસકાંઠામાં વેપારીઓને હિપ્નોટાઈઝ કરી ઠગાઈ આચરતી ઉત્તર પ્રદેશની બંજાર ગેંગને પોલીસે દબોચી
પોલીસે હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે બંજારા ગેંગના ત્રણ શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે
Published : October 9, 2026 at 8:38 AM IST
બનાસકાંઠા: છેલ્લા ઘણા સમયથી ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં બંજારા ગેંગ તરખાટ મચાવતી હતી. ઉત્તર પ્રદેશના લખીમપુર ખીરીની આ ગેંગ કટલરીનો સામાન વેચવાના બહાને દુકાનદારોને હિપ્નોટાઈઝ કરી તેમની સાથે ઠગાઈ આચરવામાં શાતિર આ ગેંગે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 10થી વધુ ગુનાઓને તેમને અંજામ આપ્યો છે. હવે બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસે આખરે આ ગેંગને દબોચીને મોટી સફળતા મેળવી છે જેના કારણે સામાન્ય નાગરિકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
આ ગેંગના માણસો રિક્ષામાં અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં કટલરીનો સામાન વેચવા માટે જતા હતા અને દુકાનદારોને હિપ્નોટાઈઝ કરી તેમની પાસેથી રોકડ રકમ અને કટલરીનો સામાન લઈ ઠગાઈ કરી નાસી છૂટતી હતી. બનાસકાંઠાના પટોસણ, માલણ અને વડગામ સહિતના પંથકમાં 10થી વધુ ગુનાઓને આ બંજારા ગંગે અંજામ આપ્યો હતો જે બાદ બનાસકાંઠા એલસીબીએ અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ આરંભી હતી.
પોલીસે હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે ગુજરાતમાં સક્રિય બનેલી ઉત્તર પ્રદેશના લખીમપુર ખીરીના મુખ્ય સૂત્રધાર અંસાર અલી બંજારાની બંજારા ગેંગના ત્રણ શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે બંજારા ગેંગના મૂખ્ય સૂત્રધાર અંસાર અલી બંજારા, શાહિદ બંજારા, મહંમદસગીર અન્સારીની ધરપકડ કરી લીધી છે. પકડાયેલા ગેંગના શખ્સો પાસેથી 1.5 લાખ રોકડ રીક્ષા સહિત કુલ 4.2 લાખનો મુદ્દામાલ પોલીસે જપ્ત કર્યો છે.
સમગ્ર કેસની વિગતો આપતા Dysp ડો. જીગ્નેશ ગામીતે જણાવ્યું કે બનાસકાંઠામાં 10થી વધુ ગુનાઓને આ ગેંગે અંજામ આપ્યો હતો. બંજારા ગેંગેને પકડી પાડવા માટે બનાસકાંઠા એલસીબીએ અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી હતી અને આખરે આ ગેંગ ઝડપાઈ છે. તમામને ઝડપી લીધા બાદ તેમના સામે કાયદાકીય પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. તેમજ જિલ્લામાં અન્ય જગ્યાએ કોઈ અંજામ આપ્યો છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ એક શાતીર ગેંગ છે, જે દુકાનદારોને કટલરીનો સામાન વેચવાના બહાને હિપ્નોટાઈઝ કરી તેમની પાસેથી રોકડ અને સામાનની ઠગાઈ કરતા હતા. પકડાયેલા ત્રણેય સામે ગુનો નોધીને તપાસ આરંભાઈ છે.
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