દાહોદમાં પત્નીનો પ્રેમી નીકળ્યો પતિનો હત્યારો, કબ્રસ્તાન પાસેથી મળેલા મૃતદેહનો ભેદ પોલીસે ઉકેલ્યો
દાહોદ નજીક કબ્રસ્તાનમાંથી મળી આવેલા 24 વર્ષીય યુવકના મૃતદેહનો ભેદ દાહોદ રૂરલ પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો છે, અને આરોપીને જેલ હવાલે કર્યો છે.
Published : May 3, 2026 at 7:54 AM IST
દાહોદ: નસીરપુર સ્થિત કબ્રસ્તાનમાં એક મૃતદેહ મળી આવતા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. મૃતદેહને જોતા ચપ્પુના ઘા મારીને હત્યા કરી હોવાનું જણાતું હતું. ઘટનાને પગલે દાહોદ રૂરલ પોલીસ, એલસીબી, એસઓજી સહિતની ટીમો દોડી આવી હતી અને સૌ પ્રથમ મૃતકની ઓળખ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી. દરમિયાન પોલીસને મૃતક નાની ખરજ ગામનો રહેવાશી અરવિંદ ભુરીયા જે 24 વર્ષનો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જેને પગલે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે મોકલી અલગ-અલગ પોલીસની ટીમો બનાવીને આરોપીને શોધવા માટે કામે લાગી હતી.
પોલીસની તપાસ દરમિયાન હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસ દ્વારા પોલીસને માહિતી મળી હતી કે મૃતકની પત્નીને અમિત ડાંગી નામના યુવક સાથે છેલ્લા ચાર વર્ષથી પ્રેમ સંબંધ હતો, જેના આધારે પોલીસે અમિતને રાઉન્ડઅપ કરી સખતાઈ પૂર્વક પૂછપરછ કરતા અમિતે પોતે હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી હતી. પોલીસે અમિત વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી કોર્ટમા રજૂ કરતા, કોર્ટે તેના 6 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા. હાલ પોલીસ તેની વધુ તપાસ કરી રહી છે
મૃતક અરવિંદ અને આરોપી અમીત બંને દાહોદની અનાજ માર્કેટમાં સાથે મજૂરી કામ કરતા હતા. જેથી બંને એકબીજાના સંપર્કમાં હતા, તેનો લાભ લઈ અરવિંદે કોઈક કારણોસર નાસિરપુર સ્થિત કબ્રસ્તાન નજીક બોલાવ્યો હતો, સુમસામ જગ્યા જોઈ અમીત ચપ્પુ વડે અરવિંદ પર તૂટી પડ્યો હતો અને તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો. ત્યારબાદ મૃતદેહને નજીકની ઝાડીઓમાં ફેંકી દીધો હતો.
આ મામલે DYSP એ.કે.કલાસવા એ જણાવ્યું હતું કે, દાહોદ રૂરલ પોલીસને જાણ થઈ હતી કે નસીરપુર ખાતે કબ્રસ્તાનમાં એક મૃતદેહ પડેલો છે, જેને પગલે રૂરલ પોલીસ, એલસીબી, એસઓજી, સહિતની પોલીસ ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. સૌ પ્રથમ મૃતકની ઓળખ કરતા તે નાની ખરજનો રહેવાશી અરવિંદ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ હત્યાનું કારણ શોધવા માટે તપાસ હાથ ધરી તો ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને હ્યુમન સોર્સના આધારે મૃતકની પત્નીને અમિત નામના ઇસમ સાથે છેલ્લા ચારેક વર્ષ પ્રેમ સબંધ હતો, જેના આધારે તે દિશામાં તપાસ કરતા અમિતની અટકાયત કરી, પૂછપરછ કરતા તેને હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી હતી. આરોપીનો કોર્ટમા રજૂ કરતા તેના 6 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. મૃતક અને આરોપી બંને સાથે મજૂરી કામ કરતા હતા જેથી પહેલા થી એકબીજાના સંપર્કમાં હતા અને તેઓનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ છે જે તમામ વિશે તપાસ કરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.