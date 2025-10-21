ETV Bharat / state

'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ' 2025 : શહીદ પોલીસ જવાનોની વીરતાને યાદ કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ

અમદાવાદમાં 'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ' 2025 નિમિત્તે ફરજ પર શહીદ થયેલા પોલીસ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી.

'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ' 2025
'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ' 2025 (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 21, 2025 at 12:44 PM IST

Updated : October 21, 2025 at 12:56 PM IST

અમદાવાદ : દર વર્ષે 21 ઓક્ટોબરના રોજ ફરજ પર શહીદ થયેલા પોલીસ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે 'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ'નું આયોજન કરવામાં આવે છે. આજ રોજ અમદાવાદમાં પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે આવેલ શહીદ સ્મારક પર આ ગરિમાપૂર્ણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ દિવસ દેશ માટે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરનાર પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓના સર્વોચ્ચ બલિદાનને સમર્પિત છે.

'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ' 2025

વર્ષ 2024-25 દરમિયાન દેશભરમાં ફરજ બજાવતા શહીદ થયેલા પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને આ કાર્યક્રમમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. આ વર્ષે કુલ 190 પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ શહીદ થયા હતા, જેમને યાદ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી.

શહીદ પોલીસ જવાનોની વીરતાને યાદ કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ (ETV Bharat Gujarat)

આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ વડા (DGP) વિકાસ સહાય, પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિક અને કે.એલ.એન. રાવ સહિત અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના પોલીસ ખાતાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તેમજ નિવૃત્ત પોલીસ અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

શહીદોની વીરતાને યાદ કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ

કાર્યક્રમની શરૂઆત તમામ શહીદ થયેલા પોલીસ કર્મચારીઓના નામનું વાંચન કરીને તેમને સલામી આપીને કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ બે મિનિટનું મૌન પાળીને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી. નામનું વાંચન કર્યા બાદ તેમને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપીને સલામી આપવામાં આવી અને બે મિનિટનું મૌન પાળીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી. ઉપસ્થિત તમામ પોલીસ અધિકારીઓએ એક પછી એક શહીદ સ્મારક પર ફ્લાવર રિંગ (પુષ્પાંજલિ) અર્પણ કરીને પોતાના વીર સાથીઓને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

શહીદ પોલીસ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ
શહીદ પોલીસ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ (ETV Bharat Gujarat)

ગાર્ડ ઓફ ઓનર અને પુષ્પાંજલિ

ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ વડા વિકાસ સહાયે આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસ એક પરિવાર છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પોતાની ફરજ દરમિયાન જેમણે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું અને શહીદ થયા હોય તેવા પોલીસ કર્મચારીઓને યાદ કરીને આપણે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ."

શહીદ પોલીસ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ
શહીદ પોલીસ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આ કાર્યક્રમનું આયોજન દરેક રાજ્યમાં અને દરેક જિલ્લામાં કરવામાં આવે છે. વધુમાં, તેમણે માહિતી આપી હતી કે ગઈકાલે ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા શહીદ થયેલા પોલીસ કર્મચારીઓના પરિવારજનોને મળીને તેમને સાંત્વના આપવામાં આવી અને તેમના વેલ્ફેર માટે વાતચીત કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમમાં ફરજ માટે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરનાર વીર શહીદોને આદરપૂર્વક યાદ કરીને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી.

Last Updated : October 21, 2025 at 12:56 PM IST

