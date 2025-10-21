ETV Bharat / state

સુરતમાં 'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ'ની પરેડ યોજાઈ, નાયબ મુખ્યમંત્રીએ વીર જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી

'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ' નિમિત્તે સુરતમાં શહીદ સંભારણા પરેડનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું, આ તકે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

સુરતમાં 'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ'ની પરેડ યોજાઈ
સુરતમાં 'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ'ની પરેડ યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 21, 2025 at 2:47 PM IST

1 Min Read
સુરત : દેશની સુરક્ષા, શાંતિ અને કાયદાના રક્ષણ માટે અનેક પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરે છે. આવા જ વીર શહીદોને યાદ કરવા માટે દર વર્ષે 21 ઓક્ટોબરના રોજ 'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ'નું આયોજન કરવામાં આવે છે.

'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ' 2025

આજે 'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ' નિમિત્તે સુરતના અઠવાલાઇન્સ પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે શહીદ સંભારણા પરેડનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ હાજર રહ્યા હતા. સૌએ શહીદોના બલિદાનને યાદ કરીને તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી.

સુરતમાં 'પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ'ની પરેડ યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)

નાયબ મુખ્યમંત્રીની ઉપસ્થિતિ : રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ કાર્યક્રમમાં વિશેષ ઉપસ્થિતિ આપી હતી. તેમણે વીર જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી તેમના અપ્રતિમ બલિદાનને નમન કર્યું હતું. શહીદોના પરાક્રમને સલામ કરવા માટે સુરત પોલીસ તંત્ર દ્વારા એક વિશેષ પરેડનું પણ આયોજન કરાયું હતું, જેમાં દેશ માટે બલિદાન આપનાર શહીદોને સલામી આપી શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કર્યા હતા.

ગુજરાત પોલીસના ત્રણ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ

આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, 'આ દિવસ દેશની સુરક્ષા, શાંતિ અને કાયદા માટે પોતાની શહાદત અને પ્રાણ ન્યોછાવર કરનાર વીર શહીદોને યાદ કરવાનો દિવસ છે. આ વર્ષે દેશના અલગ-અલગ રાજ્યોમાં ફરજ બજાવતા 191 પોલીસકર્મીઓ અને કર્મચારીઓએ દેશ માટે પોતાનું સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું છે. જેમાં ગુજરાત પોલીસના ત્રણ જાંબાઝ સાથીઓ પણ સામેલ છે.'

શહીદોના બલિદાનને યાદ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, 'આજે અમે વીર શહીદો અને તેમના પરિવારને સલામ કરીએ છીએ. દેશ હંમેશા તેમનો રૂણી રહેશે. અમે શહીદ જવાનો અને તેમના પરિવારને વંદન કરીએ છીએ.' સુરત પોલીસ દ્વારા આયોજિત આ શહીદ સંભારણા પરેડમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ હાજર રહ્યા હતા. સૌએ શહીદોના બલિદાનને યાદ કરીને તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી.

