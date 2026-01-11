ETV Bharat / state

ભાવનગર શહેરમા પ્રવેશે તે પહેલા જ પોલીસે દારૂ ભરેલી કાર ઝડપી લીધી, 2 શખ્સોની કરી અટકાયત

લીસે દારૂનો જથ્થો,કાર સહિત કુલ 4,53,940નો મુદ્દામાલ કબજે લઈને બે શખ્સોને વેળાવદર પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપ્યાં છે.

દારૂના માતબાર જથ્થા સાથે પોલીસે બે શખ્સને ઝડપ્યા
દારૂના માતબાર જથ્થા સાથે પોલીસે બે શખ્સને ઝડપ્યા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 11, 2026 at 7:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: વનગર શહેર અને જિલ્લામાં બુટલેગરો દ્વારા વિદેશી દારૂ ઘુસાડવા માટે અવાર-નવાર અવનવા પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ભાવનગર પોલીસની સતર્કતાને કારણે બુટલેગરો પોતાના પ્રયાસમાં નિષ્ફળ રહેતા હોય છે. પોલીસની આજ સતર્કતાના કારણે ફરી એક વખત જિલ્લામાંથી દારૂનો મસમોટો જથ્થો પોલીસના હાથ લાગ્યો છે.

દારૂ ભરેલી કાર ઝડપાઈ

ભાવનગર જિલ્લામાં એલસીબી પોલીસ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે બાતમી મળી હતી કે જિલ્લાના નિરમાના પાટીયા તરફથી એક કાર દારૂ ભરેલી શહેરમાં પ્રવેશવાની છે, જેને પગલે એલસીબી પોલીસ કાળા તળાવ ગામ પાસે રોડ ઉપર વોચમાં ગોઠવાઈ ગઈ હતી. બાતમી વાળી કાર આવતા તેની તપાસ કરતા કારની અંદરથી દારૂનો મસમોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.

દારૂ ભરેલી કાર સાથે બે શખ્સની અટકાયત
દારૂ ભરેલી કાર સાથે બે શખ્સની અટકાયત (Etv Bharat Gujarat)

દારૂના માતબાર જથ્થા સાથે બે શખ્સ ઝડપાયા

કાળાતળાવ ગામના પાટીયા પાસે બાતમી વાળી કાર દેખાતા અને તેને ઊભી રાખીને તેમાં સવાર જયેન્દ્ર ઉર્ફે જયલો અરવિંદભાઈ પટેલ અને પ્રકાશ ઉર્ફે ભૂરો વિનુભાઈ ચુડાસમાની પછપરછ કરી હતી ત્યાર બાદકારની તપાસતા તેમાંથી દારૂની 960 બોટલ મળી આવી હતી, જેની કિંમત 2,53,440 ની થવા જાય છે. હાલ તો પોલીસે બંને શખ્સોને ધરપકડ કરી દારૂનો મુદ્દામાલ કબ્જે લઈને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

એલસીબી પોલીસે કાળા તળાવ ગામ પાસે વોચ ગોઠવી દારૂ ભરેલી કારને ઝડપી લીધી
એલસીબી પોલીસે કાળા તળાવ ગામ પાસે વોચ ગોઠવી દારૂ ભરેલી કારને ઝડપી લીધી (Etv Bharat Gujarat)

વેળાવદર પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણ સામે ગુન્હો

કારમાંથી મળી આવેલા દારૂના માતબાર જથ્થાને લઈને એલસીબી પોલીસે બે શખ્સોની અટકાયત કરી છે , ત્યારે તેની પુછપરછ દરમિયાન પ્રવીણભાઈ જાદવભાઈ વાજા નામના વધુ એક વ્યક્તિનું નામ ખુલવા પામ્યું હતું અને તેને ઝડપવાને લઈને પોલીસે ચક્રોગતિમાન કર્યા ે.

હાલ તો પોલીસે દારૂનો જથ્થો,કાર સહિત કુલ 4,53,940નો મુદ્દામાલ કબજે લઈને બે શખ્સોને વેળાવદર પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપ્યાં છે, આમ ત્રણ શખ્સ વિરુદ્ધ ગુન્હો નોંધી આગળની કાર્યવાહી વેગવંતી બનાવી છે.

  1. ભાવનગર જિલ્લામાંથી દારૂ ઝડપાવવાનો સિલસિલો યથાવત, 47 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપાયો
  2. ભાવનગરમાંથી ફરી દારૂ ભરેલી કાર ઝડપાઈ, LCBએ 1ને દબોચ્યો

TAGGED:

BHAVNAGAR NEWS
BHAVNAGAR POLICE
LIQUOR SEIZED FROM BHAVNAGAR
LIQUOR LADEN CAR CAUGHT
LIQUOR SEIZED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.