બીલીમોરામાં ચોરને પકડવા PI નદીમાં કુદ્યા, મંદિરમાંથી ચોરી કરીને ભાગેલા આરોપીને ઝડપી લીધો

નવસારીના બીલીમોરામાં મંદિરમાંથી ચોરી કરીને ભાગેલો આરોપી ગ્રામજનોથી બચવા માટે નદીમાં કુદી પડ્યો હતો

બીલીમોરામાં ચોરને પકડવા પોલીસનું દિલધડક ઓપરેશન
બીલીમોરામાં ચોરને પકડવા પોલીસનું દિલધડક ઓપરેશન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 9:10 PM IST

નવસારી: નવસારીના બીલીમોરામાં પોલીસે ચોરને પકડવા દિલધડક ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. મંદિરમાંથી ચોરી કરીને ભાગેલો આરોપી ગ્રામજનોથી બચવા માટે નદીમાં કુદી પડ્યો હતો. બનાવની જાણ પોલીસને થતા પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આરોપીને પકડવા માટે નદીમાં કુદી ચોરને ઝડપી લીધો હતો.

મંદિરમાંથી ચોરી કરીને ભાગેલા ચોરને પકડવા PI નદીમાં કુદ્યા

બનાવની વિગત જોઇએ નવસારી જિલ્લાના બીલીમોરા વિસ્તારમાં પોલીસ દ્વારા ચોરને પકડવા માટે એક દિલધડક અને સાહસિક ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર ઘટનાએ વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર જગાવી હતી. ગણદેવી તાલુકાના દેસરા ગામમાં આવેલ એક મંદિરમાંથી ચોરી કરીને આરોપી ફરાર થયો હતો. ચોરીની ઘટના બાદ સ્થાનિક ગ્રામજનોએ ચોરનો પીછો શરૂ કર્યો હતો. પોતાને ઘેરાયેલો અનુભવી આરોપી બચવા માટે અચાનક અંબિકા નદીમાં કૂદી પડ્યો હતો.

ઘટનાની જાણ થતાં જ બીલીમોરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ તરત જ પોલીસ જવાનો સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. ચોરને પકડવાના સંકલ્પ સાથે પીઆઇ સહિત પોલીસ જવાનો પણ નદીમાં કૂદ્યા હતા. આ દરમિયાન સ્થાનિક તરવૈયાઓએ પણ પોલીસને મદદરૂપ થઈને નદીમાં ઉતરી ચોરને પકડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

બીલીમોરામાં મંદિરમાંથી ચોરી કરીને ભાગેલા આરોપીને પોલીસે નદીમાં કુદી ઝડપ્યો (ETV Bharat Gujarat)

અંબિકા નદીમાં ભારે પ્રવાહ હોવા છતાં પોલીસ અને સ્થાનિક તરવૈયાઓએ સંયુક્ત પ્રયાસ કરીને આરોપીને દબોચી લીધો હતો. ચોરને પકડ્યા બાદ પોલીસ દ્વારા નદીના પટ્ટામાંથી ચોરીનો મુદ્દામાલ શોધવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ઘટનાની જાણ થતા નાયબ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સહિતના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર કામગીરીનું નીરિક્ષણ કર્યું હતું. પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહી અને સાહસિક પ્રયાસોની સ્થાનિક લોકો દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી.

પોલીસે ડ્રોનની મદદથી ચોરને નદીના પટમાં શોધી કાઢ્યો હતો
પોલીસે ડ્રોનની મદદથી ચોરને નદીના પટમાં શોધી કાઢ્યો હતો

નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ભગીરથસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, બીલીમોરાના દેસરા ગામમાં મામાદેવના મંદિરમાં એક યુવક અને સગીર વયની યુવતી ઘરેણા અને મંદિરમાં રાખેલો સામાન ચોરીને ભાગ્યા હતા. જેની જાણ ગ્રામજનોને થઈ હતી. ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ યુવક અને યુવતી અંબિકા નદીના પટમાં છુપાઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતા પોલીસે નદીના પટમાં ડ્રોન દ્વારા તપાસ હાથ ધરી હતી. જ્યાં બંને આરોપીઓ છુપાયેલા માલુમ પડતા બીલીમોરાના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જયદીપ ચાવડા સહિત પોલીસનો સ્ટાફ નદીમાં કૂદી અને અન્ય સ્ટાફે હોડીનો ઉપયોગ કરી આરોપીને દબોચી લીધા હતા. હાલ આરોપીની અટકાયત કરી ગુનો નોંધવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

