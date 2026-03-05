ETV Bharat / state

વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્ર કે મોતનો અડ્ડો? પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરના ભાઈની કરપીણ હત્યા

વ્યસન છોડાવવા માટે આશા સાથે દાખલ થયેલા 32 વર્ષીય ધવલ જયંતીભાઈ રાઠોડની સંસ્થાના જ કાઉન્સિલરો અને ડ્રાઈવરે ભેગા મળીને નિર્મમ હત્યા કરી નાખી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 3:03 PM IST

સુરત: શહેરના ડુમસ રોડ પર આવેલા સુલતાનાબાદ સ્થિત ‘રિવા વ્યસન મુક્તિ અને રિહેબ સેન્ટર’માં કાયદો અને વ્યવસ્થાને પડકારતી એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. વ્યસન છોડાવવા માટે આશા સાથે દાખલ થયેલા 32 વર્ષીય ધવલ જયંતીભાઈ રાઠોડની સંસ્થાના જ કાઉન્સિલરો અને ડ્રાઈવરે ભેગા મળીને નિર્મમ હત્યા કરી નાખી છે. મૃતક ધવલભાઈ રાજકોટમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરના સગા ભાઈ હતા, છતાં આરોપીઓએ જરા પણ ખોફ રાખ્યા વગર તેમને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા.

ધવલ રાઠોડને ગત 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ આ સેન્ટરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. 1 માર્ચ 2026ની રાત્રે 9 વાગ્યાના અરસામાં કાઉન્સિલર જિગ્નેશ ભાસ્કરભાઈ દેસાઈએ ધવલને દવા લેવા કહ્યું હતું. ધવલે દવા લેવાની ના પાડતા જ જિગ્નેશ ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને તેને તમાચો મારી દીધો હતો. ધવલે બચાવમાં બૂમાબૂમ કરતા નીચેથી અન્ય કાઉન્સિલરો રોહન, શૈલેષ અને ડ્રાઈવર દિલીપ ઉપર દોડી આવ્યા હતા.

શ્વેતા ડેનિયલ - ACP, સુરત પોલીસ (ETV Bharat Gujarat)

આરોપી રોહને ધવલને ધમકી આપી હતી કે, "તારા જેવા ઘણાને સીધા કર્યા છે, આજે તને પતાવી જ દેવો છે." ત્યારબાદ ચારેય શખ્સોએ ક્રૂરતાની હદ વટાવી દીધી. ડ્રાઈવર દિલીપ લાકડી લઈ આવ્યો અને જિગ્નેશ દેસાઈએ આડેધડ ફટકા માર્યા હતા. ધવલ કરગરી રહ્યો હતો, માફી માંગી રહ્યો હતો, છતાં જિગ્નેશે માથા અને કમરના ભાગે જીવલેણ ઘા કર્યા હતા. ડ્રાઈવર દિલીપે ધવલના ગળા પર માર માર્યો હતો જેનાથી તેનો શ્વાસ રૂંધાયો હતો. શૈલેષ અને રોહને નિર્દયતાથી હુમલો કર્યો હતો. ધવલ બેભાન થઈ જતાં તેને 108 મારફતે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો, જ્યાં રાત્રે 10:23 વાગ્યે તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.

પોલીસ અધિકારીના ભાઈની આ પ્રકારે હત્યા થતા પોલીસ બેડામાં ભારે રોષ છે. ડુમસ પોલીસે ફરિયાદના આધારે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની વિવિધ કલમો હેઠળ પૂર્વ આયોજિત કાવતરું રચી હત્યા કરવાનો ગુનો નોંધી ચારેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે.

આરોપીઓના નામ:

  • જિગ્નેશ ભાસ્કરભાઈ દેસાઈ (કાઉન્સિલર)
  • રોહન (કાઉન્સિલર)
  • શૈલેષ (કાઉન્સિલર)
  • દિલીપ (ડ્રાઈવર)

સંપાદકની પસંદ

