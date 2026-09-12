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ગત વર્ષની ઘટના પછી પણ ફરી એ જ જગ્યાએ 'ઊંચાઇનો ખેલ'! અમદાવાદમાં 22.50 ફૂટની મૂર્તિ સામે પોલીસ એક્શનમાં

અમદાવાદના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં બાપા સીતારામ ચોક પાસે જાહેર રોડ ઉપર ગણેશ મૂર્તિની સ્થાપનાને લઇને નિયમોના ભંગનો મામલો સામે આવ્યો છે.

અમદાવાદમાં 22.50 ફૂટની મૂર્તિ સામે પોલીસ એક્શનમાં
અમદાવાદમાં 22.50 ફૂટની મૂર્તિ સામે પોલીસ એક્શનમાં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 9:19 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં બાપા સીતારામ ચોક પાસે જાહેર રોડ ઉપર ગણેશ મૂર્તિની સ્થાપનાને લઇને નિયમોના ભંગનો મામલો સામે આવ્યો છે. કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં 8.5 ફૂટની મૂર્તિ સ્થાપનાની પરવાનગી લેવામાં આવી હોવા છતાં સ્થળ પર 22.50 ફૂટની વિશાળ મૂર્તિ સ્થાપિત કરવામાં આવતા પોલીસે આયોજક વિરૂદ્ધ જાહેરનામા ભંગનો ગુનો નોંધ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે આ જ સ્થળે ગત વર્ષે પણ પરવાનગી કરતાં વધુ ઊંચાઈની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી અને તે સમયે પણ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.

ઊંચી મૂર્તિ સામે પોલીસ એક્શનમાં

અમદાવાદના કૃષ્ણનગરમાં બાપા સીતારામ ચોક પાસે આવેલા હરીવિલા ફ્લેટના ગેટ પાસે જાહેર રોડ ઉપર ગણેશ સ્થાપના માટે મંડપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ સ્થળે સ્થાપિત કરવામાં આવેલી ગણેશજીની મૂર્તિની ઊંચાઈ તપાસવામાં આવતા તે પરવાનગી કરતાં ઘણી વધારે હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ગણેશ મૂર્તિ માટે કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાંથી 8.5 ફૂટની ઊંચાઈની પરવાનગી લેવામાં આવી હતી. જોકે સ્થળ પર મૂર્તિની ટ્રોલી સહિતની કુલ ઊંચાઈ 22.50 ફૂટ હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

અમદાવાદમાં 22.50 ફૂટની મૂર્તિ સામે પોલીસ એક્શનમાં (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે મૂર્તિની ઊંચાઈ અંગે તપાસ કરતાં તેમાં અલગ-અલગ ભાગોની ઊંચાઈ પણ સામે આવી હતી. મૂર્તિ જે ટ્રોલી ઉપર રાખવામાં આવી હતી તેની ઊંચાઈ 4.5 ફૂટ હતી, જ્યારે ગણેશજીની મૂર્તિની ઊંચાઈ આશરે 11 ફૂટ હતી. આ ઉપરાંત મૂર્તિની પાછળ મુગટના ઉપરના ભાગે ભગવાન શંકરનું 7 ફૂટનું ફાઇબરનું સ્ટ્રકચર પણ બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ તમામને જોતા મૂર્તિની ટ્રોલી સહિતની કુલ ઊંચાઈ 22.50 ફૂટ સુધી પહોંચી હતી.

9 ફૂટથી ઊંચી મૂર્તિ ના રાખી શકાય

અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરના ગણેશ મહોત્સવ અંગેના જાહેરનામા મુજબ માટીની ગણેશ મૂર્તિ બેઠક સહિત 9 ફૂટથી વધુ ઊંચાઈની બનાવી, વેચી, સ્થાપિત કરી કે જાહેર માર્ગ ઉપર લઈ જઈ શકાતી નથી. જ્યારે પી.ઓ.પી.ની ગણેશ મૂર્તિ બેઠક સહિત 5 ફૂટથી વધુ ઊંચાઈની બનાવવા, વેચવા, સ્થાપવા અને જાહેર માર્ગ ઉપર પરિવહન કરવા તેમજ નદી, તળાવ સહિતના કુદરતી જળસ્ત્રોતમાં વિસર્જન કરવા ઉપર પ્રતિબંધ છે. તેમ છતાં કૃષ્ણનગરમાં મંજૂર કરાયેલી ઊંચાઈ કરતાં અનેક ગણી ઊંચી મૂર્તિ સ્થાપિત કરવામાં આવતા પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

ગત વર્ષે બની હતી મોટી દુર્ઘટના

ગત વર્ષે પણ આ જ જગ્યાએ 9 ફૂટની પરવાનગી સામે 22 ફૂટની મૂર્તિ લાવવામાં આવી હતી. મોટી મૂર્તિ જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા. સ્વામિનારાયણ કોમ્પ્લેક્સ પાસે ભોયરામાં લોકો મૂર્તિ જોવા માટે ઊભા હતા ત્યારે સીડીનો એક ભાગ ધરાશાયી થયો હતો. આ ઘટનામાં આશરે 10 લોકો નીચે પડી ગયા હતા, જેમાંથી ત્રણ લોકોને ઈજા થતાં સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ગત વર્ષે પણ આયોજક દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી આશરે 9 ફૂટની ઊંચાઈની મૂર્તિ માટે પરવાનગી લેવામાં આવી હતી, પરંતુ સ્થળ પર 22 ફૂટની મૂર્તિ લાવવામાં આવી હોવાના કારણે તે સમયે પણ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી.

આ વર્ષે ફરી એ જ વિસ્તારમાં પરવાનગી કરતાં વધુ ઊંચાઈની મૂર્તિ લાવવામાં આવતા પોલીસનું ધ્યાન ગયું હતું. જોકે આ વખતે અગાઉના આયોજકની જગ્યાએ સચિન કુમાવત નામનો વ્યક્તિ આયોજન સાથે સંકળાયેલો હોવાનું પોલીસના ધ્યાનમાં આવ્યું છે અને તેની સામે જાહેરનામા ભંગનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનના PI વી.એચ.જોશીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, બાપા સીતારામ ચોક ખાતે સ્થાપિત મૂર્તિ 22.50 ફૂટની છે. ગત વર્ષે જે જગ્યાએ ગુનો નોંધાયો હતો તે જગ્યા આ જ છે, પરંતુ આ વખતે તેનું સંચાલન કરનાર વ્યક્તિ અલગ છે. અગાઉના વ્યક્તિનું નામ હાલ યાદ ન હોવાનું જણાવતાં તેમણે કહ્યું હતું કે પોલીસ સ્ટેશન જઈને તેની ચોક્કસ વિગતો આપી શકાશે.

PI વી.એચ.જોશીએ વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, આ મામલે જાહેરનામા ભંગનો સામાન્ય ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ આ કોઈ એવો ગંભીર પ્રકારનો ગુનો નથી કે જેમાં ઊંડાણપૂર્વકની વિશેષ તપાસ કરવામાં આવે અથવા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવે. તેમણે તેને એક પ્રકારે NC જેવા સામાન્ય ગુના તરીકે ગણાવ્યો હતો. એટલે કે મૂર્તિની ઊંચાઈ અંગેના નિયમના ભંગ બદલ કાયદેસરની નોંધ કરવામાં આવી છે, પરંતુ કેસની પ્રકૃતિ ગંભીર ગુનાની જેમ ધરપકડ અને વિશેષ તપાસ કરવાની નથી.

મૂર્તિની સ્થાપના થઈ ચૂકી હોવાથી હવે તેને હટાવવા અંગે પણ પોલીસ દ્વારા અલગ અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો છે. PI વી. એચ. જોશીના જણાવ્યા મુજબ હાલ ભગવાનની સ્થાપના થઈ ચૂકી છે, તેથી કોઈની ધાર્મિક લાગણી ન દુભાય તે હેતુથી મૂર્તિ જે-તે સ્થિતિમાં યથાવત રહેશે. જોકે મૂર્તિની ઊંચાઈ અંગેના નિયમનો ભંગ થયો હોવાથી આયોજક સામે જાહેરનામા ભંગનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

ગણેશ સ્થાપના માટે પોલીસની પરવાનગીના નિયમો

ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન મૂર્તિ સ્થાપના માટે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પરમિટ લેવાની હોય છે. સ્થાપનાની જગ્યાએ લાઉડસ્પીકર વગાડવા માટેની પરમિટ પણ સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાંથી લેવાની હોય છે. ગણેશ સ્થાપનાની પરમિટ માટે પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરવામાં આવે ત્યારે જ આયોજકોએ ગણેશ વિસર્જન માટે સરઘસ કાઢવાની અરજી પણ ફરજિયાત રીતે કરવાની હોય છે.

જો ગણેશ વિસર્જનની શોભાયાત્રા અથવા સરઘસનો રૂટ એક જ પોલીસ ઝોનની હદમાં રહેતો હોય તો જે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગણેશ સ્થાપના કરવામાં આવી હોય ત્યાંથી વિસર્જન સરઘસની પરમિટ આપવામાં આવે છે. જો સરઘસ એક કરતાં વધુ ઝોનમાંથી પસાર થવાનું હોય તો તેની પરમિટ પોલીસ કમિશનરની કચેરીની વિશેષ શાખા તરફથી આપવામાં આવે છે.

ગણેશ સ્થાપના અને વિસર્જનની પરમિટ મેળવવા માટે આયોજકો તથા આયોજક મંડળના તમામ સભ્યોના નામ, સરનામાં અને મોબાઈલ નંબર આપવાના રહે છે. આ ઉપરાંત ગણેશ વિસર્જન કઈ તારીખે અને કયા સ્થળે કરવામાં આવશે તેની વિગતો તેમજ વિસર્જન સરઘસના રૂટની વિગતો પણ પોલીસને આપવાની હોય છે.

પોલીસ દ્વારા પી.ઓ.પી.ની મૂર્તિ અને કૃત્રિમ રંગોનો ઉપયોગ કરાયેલી મૂર્તિઓને નદી, તળાવ કે અન્ય કુદરતી જળસ્ત્રોતમાં વિસર્જન ન કરવાની પણ અપીલ કરવામાં આવે છે. આવી મૂર્તિઓના વિસર્જનથી પર્યાવરણને નુકસાન થવાની સાથે મૂર્તિ ખંડિત અવસ્થામાં લાંબા સમય સુધી પાણીમાં કે આસપાસ પડી રહેતી હોવાથી ધાર્મિક લાગણી પણ દુભાઈ શકે છે. તેથી પોલીસ દ્વારા માટીની ગણેશ મૂર્તિ સ્થાપિત કરી સ્થળ વિસર્જન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

આ સમગ્ર ઘટનામાં ખાસ નોંધવા જેવી બાબત એ છે કે ગત વર્ષે અકસ્માત સર્જાયો હોવા છતાં આ વર્ષે ફરી એ જ સ્થળે પરવાનગી કરતાં ઘણી વધારે ઊંચાઈની મૂર્તિ સ્થાપિત થઈ છે. આ વખતે પોલીસે જાહેરનામા ભંગનો ગુનો નોંધ્યો છે અને PI વી. એચ. જોશીના જણાવ્યા મુજબ ધાર્મિક લાગણી ન દુભાય તે માટે સ્થાપિત મૂર્તિને યથાવત રાખવામાં આવી છે.

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