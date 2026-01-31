બનાસકાંઠા: ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરનારાઓનું પોલીસ દ્વારા સન્માન
લોકોમાં ટ્રાફિક નિયમો અંગે જાગૃતિ આવે તે માટે પોલીસ દ્વારા અનોખી પહેલ
Published : January 31, 2026 at 11:50 AM IST
પાલનપુર: આપણે સામાન્ય રીતે ટ્રાફિક પોલીસને નિયમોનો ભંગ કરનારા વાહન ચાલકોને દંડતા જ જોઈ હશે પરંતુ બનાસકાંઠામાં વાહન ચાલકો ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરતાં થાય તે માટે ટ્રાફિક પોલીસે એક અનોખો અભિગમ અપનાવ્યો છે. અહીં ટ્રાફિક પોલીસ સીટ બેલ્ટ લગાવવો, હેલ્મેટ પહેરવું, કારના કાચ પર બ્લેક ફિલ્મ ન રાખવી સહિતના ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરનારા વાહન ચાલકોનું જાહેર રોડ પર બેઝ એવોર્ડ આપી સન્માન કરતી જોવા મળી.
બનાસકાંઠામાં ટ્રાફિક પોલીસ 'માર્ગ સલામતી માસ'ની ઉજવણીના ભાગરૂપે પાલનપુર એરોમા સર્કલ ખાતે વાહન ચાલકોને બેઝ એવોર્ડ આપી સન્માનિત કર્યા હતા. આ પહેલની પાછળનો મુખ્ય હેતુ લોકોમાં ટ્રાફિક નિયમો અંગેની જાગૃતતા વધારવાનો છે. સાથે જ પોલીસ પ્રત્યેનો લોકોમાં રહેલો એ ડર પણ દૂર કરવાનો છે જેમાં વાહન ચાલકો માને છે કે પોલીસ માત્ર તેમને રોકીને દંડ કરે છે અથવા હેરાન કરે છે.
આ અંગે વાત કરતા પાલનપુર DySP કૃણાલસિંહ પરમારે જણાવ્યું કે, જાન્યુઆરીમાં 'રોડ સેફ્ટી મંથ' ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે આપણે ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન ન કરનારને દંડ કરતા હોય છે જેથી તેમનામાં જાગૃતિ આવે પરંતુ આની સામે જે લોકો નિયમો પાળે છે તેમને પ્રોત્સાહિત કરવા પણ જરૂરી છે જે અંતર્ગત અમે આ પ્રકારની પહેલ હાથ ધરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, માર્ગ અકસ્માતને કારણે ગુજરાત અને દેશમાં અસંખ્ય લોકો જીવ ગુમાવે છે અને આમાં ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન ન કરવું એ એક મુખ્ય કારણ તરીકે સામે આવતું રહે છે. આવામાં જો વાહન ચાલકો નિયમોનું સરખી રીતે અનુકરણ કરે તો મોટો બદલાવ આવી શકે છે. 'માર્ગ સલામતી માસ' અંતર્ગત ટ્રાફિક પોલીસ આ ઉદ્દેશ્ય સાથે કામ કરતી જોવા મળી રહી છે.
