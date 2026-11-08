પશ્વિમ-કચ્છ ભુજ પોલીસનો હેડ કોન્સ્ટેબલ લાંચ લેતા ઝડપાયો, 2 લાખની માંગ બાદ 1 લાખમાં નક્કી કર્યો હતો સોદો
પશ્વિમ-કચ્છ ભુજના કોડાય પોલીસ સ્ટેશનનો એક હેડ કોન્સ્ટેબલ લાંચ લેતા એસીબીના છટકામાં આબાદ ઝડપાઈ જતાં પોલીસ બેડામાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
Published : November 8, 2026 at 7:29 AM IST
ભુજ, કચ્છઃ લાંચ અને ભ્રષ્ટાચાર સામે લોકો જાગૃત બની રહ્યાં છે, અને લાંચ રૂશ્વત શાખાની મદદથી અવાર-નવાર લાંચિયા અધિકારીઓ ઝડપાતા આવ્યા છે, આ ક્રમમાં વધુ એક લાંચિયા પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલનો સમાવેશ થાય છે. પશ્વિમ-કચ્છ ભુજ પોલીસના કોડાય પોલીસ સ્ટેશનમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતા વિપુલભાઇ દલજીભાઇ ચૌધરીને ACBની ટીમે લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યા છે.
આ કામના ફરિયાદીની બેકસાઇટ ખનીજ ભરેલી આઇવા ડમ્પર ગાડીઓ કોડાય પોલીસ સ્ટેશન દ્રારા BNSSની કલમ-35 મુજબ કબજે લેવામાં આવી હતી અને ખનીજ વિભાગ ભુજને તથા કોર્ટને રિપોર્ટ કરવામાં આવેલો હતો, આ અંગેની તપાસ કોડાય પોલીસ સ્ટેશનમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતા વિપુલભાઇ દલજીભાઇ ચૌધરી કરતા હતા.
દરમિયાન ફરિયાદીએ ભુસ્તરશાસ્ત્રી ભુજ તેમજ માંડવી કોર્ટમાંથી પોતાના વાહનો પોલીસ સ્ટેશનમાંથી મુકત કરવા મેળવેલ હુકમ આધારે કોડાય પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને આ અંગેની તપાસ કરનાર એટલે કે આરોપી હેડ કોન્સ્ટેબલ વિપુલ ચૌધરીને મળી કબજે લીધેલા વાહનો મુકત કરવા વિનંતી કરી હતી. ત્યારે હેડ કોન્સ્ટેબલ વિપુલ ચૌધરીએ ફરીયાદી પાસેથી બે લાખ રૂપિયાની લાંચની માંગણી કરી હતી, ત્યારે રકઝકના અંતે એક લાખ લાંચ લેવાની વાત નકકી થઈ હતી.
ફરીયાદીએ હેડ કોન્સ્ટેબલ વિપુલ ચૌધરીને ત્યારે ત્રીસ હજાર રોકડા આપ્યા હતા, બાકીના રૂપિયા સીતેર હજાર આપે ત્યારે હેડ કોન્સ્ટેબલ વિપુલ ચૌધરીએ ફરિયાદીને વાહનોની ચાવીઓ આપવાનો વાયદો કર્યો હતો. જે ગેરકાયદેસર લાંચના નાણા આ કામના ફરિયાદી આપવા માગતા ન હોય તેમણે ભુજ એસીબીનો સંપર્ક કર્યો હતો.
ફરિયાદીની ફરિયાદને ધ્યાનમાં રાખીને ભૂજ લાંચ રૂશ્વત શાખાની ટીમે આ લાંચિયા પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલને ઝડપવા માટે લાંચનું છટકું ગોઠવ્યું હતું, અને નિર્ધારીત સમય અને જગ્યાએ હેડ કોન્સ્ટેબલ વિપુલ ચૌધરીએ ફરિયાદી સાથે હેતુલક્ષી વાતચીત કરી લાંચની રકમ આપવાનું જણાવતા અને તે રકમ સ્વીકારી લઈ લાંચના છટકામાં આબાદ ઝડપાઈ ગયા હતાં.
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