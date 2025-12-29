ETV Bharat / state

ગાંધીધામના યુવાનને જુનાગઢમાં પોલીસના નામે સીન સપાટા ભારે પડ્યા, કરાઈ કાર્યવાહી

ગાંધીધામના એક યુવકને જુનાગઢમાં પોલીસના નામે ફરવાનો શોખ ભારે પડી ગયો. જુનાગઢ પોલીસની આંખે ચડેલા આ યુવક સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

ગાંધીધામના યુવકને પોલીસના નામે સીન સપાટા ભારે પડ્યાં
ગાંધીધામના યુવકને પોલીસના નામે સીન સપાટા ભારે પડ્યાં (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 29, 2025 at 7:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે પોલીસ ન હોવા છતાં પણ પોલીસની ખોટી ઓળખ ઉભી કરીને સીન સપાટા કરતા ગાંધીધામના હિતેન્દ્ર ભાસ્કર નામના એક યુવકને ઝડપી પાડ્યો છે. શહેરના મેઘમાયા નગર સરદાર ચોક વિસ્તારમાંથી પોલીસની ઓળખ ઊભી કરીને કાર સાથે આ યુવકને પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. આ મામલે પોલીસ આરોપી હિતેન્દ્ર ભાસ્કરની પૂછપરછ પણ કરી રહી છે.

યુવકને સીન સપાટા ભારે પડ્યા

કચ્છના ગાંધીધામના હિતેન્દ્ર ભાસ્કર નામના યુવાનને પોલીસ ન હોવા છતાં પણ પોલીસ તરીકેના સીન સપાટા કરવા ભારે પડ્યા. જુનાગઢના સરદાર ચોક નજીક આવેલા મેઘમાયા નગરમાં એક કારમાં પોલીસની ઓળખ કરતું બોર્ડ લગાવેલું હતું. આ અંગેની જાણ એ ડિવિઝન પોલીસને થતાં પોલીસની ટીમ ત્યાં આવી પહોંચી હતી અને કારમાં રહેલા હિતેન્દ્ર ભાસ્કર નામના યુવકને પોતે પોલીસમાં હોય તો તેના પુરાવા રજૂ કરવાની વાત કરી હતી, પરંતુ બોગસ પોલીસ બનીને સીન સપાટા કરતા હિતેન્દ્ર ભાસ્કર પાસે પોલીસને આપી શકાય તેવી કોઈ વિગત ન હતી. તેથી પોલીસે તેની અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

પોલીસના નામે ફરવાનો શોખ ભારે પડ્યો
પોલીસના નામે ફરવાનો શોખ ભારે પડ્યો (Etv Bharat Guajrat)

અગાઉ પણ નકલી પકડાયા હોવાના કિસ્સા

જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી અગાઉ પણ નકલી ડોક્ટર, ડીવાયએસપી, મંત્રીના પીએ, નકલી જજ સહિત કેટલાક ખોટા હોદા ઉભા કરીને સીન સપાટા કરીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરીને તેમની ભલમન સાઈનો ઉપયોગ કરી તેમની પાસેથી કેટલાક કિસ્સામાં રૂપિયા પણ મેળવવાની વિગતો સામે આવી હતી. જેમાં આજે નકલી પોલીસ બનીને ફરતો ગાંધીધામનો હિતેન્દ્ર ભાસ્કર પકડાયો છે. પોલીસ તેની વધુ પુછપરછ કરી રહી છે.

હાલ તો આ સમગ્ર મામલાની તપાસ એ ડિવિઝનના પી.આઈ વી.જે.સાવજ ચલાવી રહ્યા છે, જેમાં આરોપીએ પોલીસ બનીને કોઈ લોકો સાથે ગેરકાનૂની કૃત્ય કે અન્ય અસામાજિક કૃત્ય કર્યા છે, કે કેમ તેને લઈને પણ પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

  1. અમરેલી સેશન્સ જજના PAની ખોટી ઓળખ આપી બે લાખની છેતરપિંડી, બગસરા પોલીસે દબોચ્યો
  2. સુરત જિલ્લામાં 'પોલીસ' બનીને વેપારીને લૂંટતા સનસનાટી, ફાર્મ હાઉસમાં ધમકાવી રૂ. 13.10 લાખ પડાવ્યા

TAGGED:

JUNGADH POLICE
GANDHIDHAM YOUTH ARRESTED
HITENDRA BHASKAR
OLICE SIGN DISPLAYED ON CAR
FAKE POLICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.