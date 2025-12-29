ગાંધીધામના યુવાનને જુનાગઢમાં પોલીસના નામે સીન સપાટા ભારે પડ્યા, કરાઈ કાર્યવાહી
ગાંધીધામના એક યુવકને જુનાગઢમાં પોલીસના નામે ફરવાનો શોખ ભારે પડી ગયો. જુનાગઢ પોલીસની આંખે ચડેલા આ યુવક સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : December 29, 2025 at 7:09 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે પોલીસ ન હોવા છતાં પણ પોલીસની ખોટી ઓળખ ઉભી કરીને સીન સપાટા કરતા ગાંધીધામના હિતેન્દ્ર ભાસ્કર નામના એક યુવકને ઝડપી પાડ્યો છે. શહેરના મેઘમાયા નગર સરદાર ચોક વિસ્તારમાંથી પોલીસની ઓળખ ઊભી કરીને કાર સાથે આ યુવકને પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. આ મામલે પોલીસ આરોપી હિતેન્દ્ર ભાસ્કરની પૂછપરછ પણ કરી રહી છે.
યુવકને સીન સપાટા ભારે પડ્યા
કચ્છના ગાંધીધામના હિતેન્દ્ર ભાસ્કર નામના યુવાનને પોલીસ ન હોવા છતાં પણ પોલીસ તરીકેના સીન સપાટા કરવા ભારે પડ્યા. જુનાગઢના સરદાર ચોક નજીક આવેલા મેઘમાયા નગરમાં એક કારમાં પોલીસની ઓળખ કરતું બોર્ડ લગાવેલું હતું. આ અંગેની જાણ એ ડિવિઝન પોલીસને થતાં પોલીસની ટીમ ત્યાં આવી પહોંચી હતી અને કારમાં રહેલા હિતેન્દ્ર ભાસ્કર નામના યુવકને પોતે પોલીસમાં હોય તો તેના પુરાવા રજૂ કરવાની વાત કરી હતી, પરંતુ બોગસ પોલીસ બનીને સીન સપાટા કરતા હિતેન્દ્ર ભાસ્કર પાસે પોલીસને આપી શકાય તેવી કોઈ વિગત ન હતી. તેથી પોલીસે તેની અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
અગાઉ પણ નકલી પકડાયા હોવાના કિસ્સા
જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી અગાઉ પણ નકલી ડોક્ટર, ડીવાયએસપી, મંત્રીના પીએ, નકલી જજ સહિત કેટલાક ખોટા હોદા ઉભા કરીને સીન સપાટા કરીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરીને તેમની ભલમન સાઈનો ઉપયોગ કરી તેમની પાસેથી કેટલાક કિસ્સામાં રૂપિયા પણ મેળવવાની વિગતો સામે આવી હતી. જેમાં આજે નકલી પોલીસ બનીને ફરતો ગાંધીધામનો હિતેન્દ્ર ભાસ્કર પકડાયો છે. પોલીસ તેની વધુ પુછપરછ કરી રહી છે.
હાલ તો આ સમગ્ર મામલાની તપાસ એ ડિવિઝનના પી.આઈ વી.જે.સાવજ ચલાવી રહ્યા છે, જેમાં આરોપીએ પોલીસ બનીને કોઈ લોકો સાથે ગેરકાનૂની કૃત્ય કે અન્ય અસામાજિક કૃત્ય કર્યા છે, કે કેમ તેને લઈને પણ પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.