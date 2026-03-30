પ્રેમ પ્રકરણમાં યુવકની નિર્મમ હત્યા, યુવક-યુવતીએ કર્યા હતાં કોર્ટ મેરેજ, યુવતીના પિતાને પસંદ ન હતો સંબંધ
ભાવનગર જિલ્લાના વાળુકડ ગામે શનિવારે રાત્રે થયેલી યુવકની હત્યા મામલે પોલીસે 2 શખ્સને ઝડપી પાડ્યા છે.
Published : March 30, 2026 at 7:05 AM IST
ભાવનગર: ઘોઘા તાલુકાના વાળુકડ ગામે ગત 28 તારીખની રાત્રે ચોકમાં 4 શખ્સો દ્વારા એક યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી. બનાવ બાદ મૃતકની માતાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવ્યા પછી પોલીસે બે શખ્સોને ઝડપી લીધા છે. જો કે બનેલા બનાવ બાદ સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.સમગ્ર ઘટના પાછળ પ્રેમ પ્રકરણ કારણભૂત હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ભાવનગર જિલ્લાના વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી ધનીબેન અનિલભાઈ લખુભાઈ કળોતરાએ ફરીયાદ નોંધાવી હતી કે, ચાર વર્ષ પહેલા અમદાવાદ તેમનો દીકરો રવિ ઉર્ફે લાલો ડ્રાઇવિંગ કરતો હતો અને ભાડે રૂમ રાખીને રહેતો હતો. ત્યારે અમદાવાદમાં મૂળ શિહોરના અને હાલ અમદાવાદમાં રહેવા ગયેલા મુન્ના પ્રફુલ બલ્યા સાથે તેને પરિચય થયો હતો.
આથી મુન્ના બલિયા પરિવાર સાથે રહેતો હોય અને મારો દીકરો તેના ઘરે આવતો જતો હોય ત્યારે મુન્ના બલ્યાની દીકરી જાનવી સાથે રવિને પ્રેમ સંબંધ બંધાઈ ગયો હતો. આથી સગાઈની વાત કરતા મુન્ના બલ્યાએ મનાઈ ફરમાવી હતી. ત્યારબાદ 2023માં રવિ અને જાનવીએ અમદાવાદ કોર્ટમાં લગ્ન કરી લીધેલા અને જાનવી તેના પિતાના ઘરે જ રહેતી હતી પછી રવિ અમદાવાદ થી ભાવનગર આવતો રહ્યો હતો.
'બે ત્રણ દિવસ પહેલા રાત્રે એક કાર ઘરના દરવાજા પાસે આવેલી આથી દરવાજો ખોલેલો હોય નહીં અને અમે પૂછતા તમે કોણ છો તો કહ્યું હું કિશોર છું, અને મુન્ના બલ્યાએ મોકલ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું, ત્યારે તેઓએ કહ્યું હતું કે આજે લાલો મળી ગયો હોત તો મારી નાખવાનો છે, તેને અમારી ઈજ્જત ઉપર હાથ નાખ્યો છે. ત્યાર બાદ 28 તારીખની રાત્રે 8.30 વાગ્યે રવિ ઉર્ફે લાલો જમીને ચોકમાં ગયો હતો. ત્યારબાદ 9.30 કલાકે મારા દિયર ભુપતભાઈ આવીને મને જણાવ્યું હતું કે લાલાને ચોકમાં મુન્ના બલ્યાના માણસોએ છરી વડે હુમલો કર્યો છે, ત્યારબાદ રવિનો મિત્ર મને તેડવા આવેલો અને સ્થળ ઉપર લઈ ગયો હોય ત્યારે મારો દીકરો મૃત્યુ પામ્યો હતો. છાતી અને પેટના ભાગમાં છરીઓ ખૂપેલી હતી' -ધનીબેન કળોતરા, મૃતકની માતા
'અમારી પોલીસે ખૂબ સારું કામ કર્યું છે,મુખ્ય બે આરોપીઓને પકડી લીધા છે. આ સમગ્ર ઘટનામાં મુખ્ય પ્લાન યુવતીના પિતાનો છે, હવે વધુ તપાસ કરી રહ્યા છીએ. પકડાયેલા બે શખ્સોમાં હરેશ ઉર્ફે હરી અને કિશોર ઉર્ફે કિશન નામના શખ્સનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ત્રીજાનું નામ જાણવા મળ્યું છે તે રોહિત છે. યુવતીના પિતા મુન્ના બલ્યા અગાઉ હત્યાના ગુનામાં સંડોવાયેલો છે. અમે આ દિશામાં આગળ તપાસ કરી રહ્યા છીએ. પકડાયેલા બંને શખ્સો સિહોરના રહેવાસી છે' -ઘનશ્યામ ગૌતમ, ASP, ભાવનગર ગ્રામ્ય