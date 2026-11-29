લીંબડી નજીક MPના કુખ્યાત આરોપીનો પોલીસની રિવોલ્વર ઝૂંટવીને ભાગવાનો પ્રયાસ, PSIએ પગમાં ગોળી મારી
આરોપીએ વહેલી સવારે લીંબડી નજીક આરોપીએ કુદરતી હાજત જવાનું બહાનું કાઢ્યું હતું. પોલીસે માનવતાના ધોરણે તેને વાહનમાંથી નીચે ઉતાર્યો હતો.
Published : November 29, 2026 at 10:18 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લીંબડી નજીક વહેલી સવારે ફિલ્મી ઢબે ઘટના બની હતી. આરોપીએ પોલીસની સર્વિસ રિવોલ્વર લૂંટીને ફાયરિંગનો પ્રયાસ કરતા પોલીસે સામે ફાયરિંગ કરવું પડ્યું હતું. પોલીસે આરોપીના પગના ભાગે 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યા હતા. આ ઘટનામાં આરોપીને ઇજા પહોંચી હતી, જ્યારે અરજણ કોડિયાતર નામના પોલીસકર્મીને પણ ઇજાઓ પહોંચી હતી. સમગ્ર ઘટનાથી પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, જામનગર સિટી પોલીસ મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆથી આરોપી ઠાકુર ડામોરને લઈને જામનગર જઈ રહી હતી. આરોપી વિરુદ્ધ જામનગરમાં ગંભીર ગુનો નોંધાયેલો છે અને તેને પકડવા માટે પોલીસની ટીમ મધ્યપ્રદેશ ગઈ હતી. આરોપીને પકડીને પોલીસ ટીમ જામનગર પરત ફરી રહી હતી. રસ્તામાં વહેલી સવારે લીંબડી નજીક આરોપીએ કુદરતી હાજત જવાનું બહાનું કાઢ્યું હતું. પોલીસે માનવતાના ધોરણે તેને વાહનમાંથી નીચે ઉતાર્યો હતો.
કુદરતી હાજતનું બહાનું કાઢી ભાગવાનો પ્રયાસ
કુદરતી હાજત દરમિયાન આરોપીએ અચાનક પોલીસકર્મી પર હુમલો કર્યો હતો. તેણે પોલીસની સર્વિસ રિવોલ્વર ઝૂંટવી લીધી હતી અને ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આરોપીએ રિવોલ્વરથી પોલીસ પર ફાયરિંગ કરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો. તે સમયે પોલીસકર્મી અરજણ કોડિયાતરે આરોપીને પકડવાનો પ્રયાસ કરતા તેમને ઇજાઓ પહોંચી હતી. આરોપી ભાગી ન જાય અને પોલીસ ટીમ પર હુમલો ન કરે તે માટે PSI સહિતના સ્ટાફે સતર્કતા દાખવી હતી.
પરિસ્થિતિ કાબૂ બહાર જતી જોઈને PSIએ પોતાની સર્વિસ રિવોલ્વરમાંથી આરોપીના પગના ભાગે 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યા હતા. ફાયરિંગ થતા આરોપી ઠાકુર ડામોર પગમાં ગોળી વાગતા નીચે પડી ગયો હતો. પોલીસે તાત્કાલિક તેને કાબૂમાં લઈ લીધો હતો અને તેની પાસેથી રિવોલ્વર કબજે કરી હતી. આ ઘટના બાદ પોલીસે તાત્કાલિક ઉચ્ચ અધિકારીઓને જાણ કરી હતી.
આરોપીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો
ઇજાગ્રસ્ત આરોપીને તાત્કાલિક સારવાર માટે સુરેન્દ્રનગર મેડિકલ કોલેજમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે. તેની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બીજી તરફ ઇજાગ્રસ્ત પોલીસકર્મી અરજણ કોડિયાતરને પણ સારવાર આપવામાં આવી છે.
ઘટનાની જાણ થતા જ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર દોડી ગયા હતા. લીંબડી પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફે પણ સ્થળ પર પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી હતી. સ્થળ પરથી ફાયરિંગના ખાલી કેસ અને અન્ય પુરાવાઓ એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. આરોપી વિરુદ્ધ પોલીસની રિવોલ્વર લૂંટવાનો, પોલીસ પર હુમલો કરવાનો અને ભાગવાનો પ્રયાસ કરવાનો ગુનો નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
જામનગર સિટી પોલીસની ટીમ આરોપીને લઈને જામનગર જઈ રહી હતી ત્યારે આ ઘટના બની હતી. આરોપી ઠાકુર ડામોર મૂળ મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆનો વતની છે. તેના વિરુદ્ધ અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. તેને પકડવા માટે જામનગર પોલીસે ખાસ ટીમ બનાવી હતી. ઘણા દિવસોની મહેનત બાદ તેને ઝાબુઆથી પકડવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ રસ્તામાં તેણે ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા પોલીસને ફાયરિંગ કરવું પડ્યું હતું.
આરોપી પર હત્યાના પ્રયાસ સહિતના ગુના તેમજ અન્ય ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓ દાખલ છે - વિશાલ રબારી, DYSP
લીંબડી DySP વિશાલ રબારીએ જણાવ્યું હતું કે, જે આરોપી ઠાકુર ડામોર છે તેના ઉપર હત્યાના પ્રયાસ કરવા તેમજ અન્ય અલગ અલગ ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે અને આ કુખ્યાત આરોપી છે તેને જામનગર પોલીસ મધ્યપ્રદેશથી ઝડપી અને જામનગર લઈ જઈ રહી હતી. તે દરમિયાન રામધણી હોટલ ખાતે કુદરતી હાજર તે જવાનું બહાનું બતાવીને તેણે પોલીસની રિવોલ્વર આચકી લઈને નાસી જવાનો પ્રયત્ન હાથ ધાર્યો હતો. આ અંગે પીએસઆઇ સહિતના સ્ટાફ દ્વારા સમય સૂચકતા વાપરી અને બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યા હતા અને એક રાઉન્ડ પગમાં ફાયરિંગની ગોળી વાગતા હાલમાં તેને મેડિકલ કોલેજ ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે. આ અંગે આગળની તપાસ અને ગુનો દાખલ કરવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ ઘટનાને લઈને લોકોમાં પણ ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે. વહેલી સવારે ફાયરિંગનો અવાજ સાંભળીને આસપાસના લોકો ભેગા થઈ ગયા હતા. પોલીસે લોકોને દૂર રાખ્યા હતા અને સ્થિતિને કાબૂમાં લીધી હતી. પોલીસની સમયસૂચકતાના કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. જો આરોપી ભાગી ગયો હોત તો પોલીસ માટે મોટી મુશ્કેલી ઊભી થાત.પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપીએ પોલીસકર્મીની રિવોલ્વર લૂંટીને ફાયરિંગનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સ્વબચાવમાં પોલીસે ફાયરિંગ કરવું પડ્યું હતું. આ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ફાયરિંગ અંગેનો રિપોર્ટ ઉચ્ચ અધિકારીઓને મોકલવામાં આવશે.
હાલ આરોપીની સારવાર ચાલી રહી છે. સારવાર બાદ તેને જામનગર લઈ જવામાં આવશે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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