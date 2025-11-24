જીગ્નેશ મેવાણીના પોલીસના પટ્ટા ઉતારવાના નિવેદનથી પોલીસ પરિવારોમાં ભારે રોષ, પાલનપુરમાં પોલીસ પરિવારોના ધરણાં
થરાદ ખાતે જન આક્રોશ યાત્રા દરમિયાન જીગ્નેશ મેવાણીના નિવેદનને લઈને પોલીસ પરિવારો આક્રોશિત બન્યા અને જાહેર માર્ગ પર ધરણાં પર બેસી ગયા હતા.
Published : November 24, 2025 at 4:40 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠામાં આજે વડગામ ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી વિરુદ્ધમાં મોટો વિરોધ જોવા મળ્યો હતો. થરાદમાં પોલીસના પટ્ટા ઉતારી લેવાની વાત કરાતા પોલીસ પરિવારોમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. પાલનપુરમાં હજારથી વધુ પોલીસ પરિવારજનો જાહેર માર્ગ પર ઉતરી ધરણા રેલી અને સૂત્રોચાર સાથે મેવાણી વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
જીગ્નેશ મેવાણી વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની માંગ
થરાદ ખાતે જન આક્રોશ યાત્રા દરમિયાન જીગ્નેશ મેવાણીના નિવેદનને લઈને પોલીસ પરિવારો આક્રોશિત બન્યા અને જાહેર માર્ગ પર ધરણાં પર બેસી ગયા હતા. તેમને રેલી કાઢી અને જીગ્નેશ મેવાણી વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી. ધારાસભ્ય દ્વારા પોલીસના પટ્ટા ઉતારી લઈશ જેવી ભાષા ઉચ્ચારવામાં આવતા પોલીસ પરિવારે અપમાનજનક ગણાવી એનાથી પોલીસનું સ્વાભિમાન ગવાયું છે હોવાનું કહ્યું છે. પરિવારે કહ્યું, પોલીસ 24 કલાક ફરજ બજાવે છે. પરિવારની સલામતી માટે જીવ જોખમમાં મૂકે છે. આવું અપમાનજનક નિવેદન એક ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ દ્વારા આપવામાં આવે એ સ્વીકાર્ય નથી. અમે માંગ કરીએ છીએ કે જાહેરમાં માફી માંગે અને કાયદેસર કાર્યવાહી થાય. પોલીસ પરિવારો સૂત્રોચાર સાથે કલેક્ટર કચેરી સુધી પહોંચ્યા હતા અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી જીગ્નેશ મેવાણી વિરુદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
કલેક્ટરને પોલીસ પરિવારોએ આવેદન આપ્યું
પાલનપુર કલેકટર કચેરી ખાતે એક હજારથી વધુ પોલીસ પરિવારજનો રેલી સ્વરૂપે પહોંચ્યા હતા. તેમને કલેક્ટર કચેરી ખાતે ધરણાં કર્યા હતા અને સુત્રોચ્ચાર કરી ધારાસભ્ય જીજ્ઞેશ મેવાણી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. તેમનુ કહેવું છે કે, આ પ્રકારે વાણી વિલાસ કરવો તે યોગ્ય નથી. આ પ્રકારના નિવેદનથી પોલીસનું અભિમાન ઘવાય છે. આ પ્રકારનો વાણીવિલાસ ક્યારે સહી ન શકાય. ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી જાહેરમાં માફી માગે તે પ્રકારની માંગ પોલીસ પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવી છે. ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી દ્વારા કરવામાં આવેલા નિવેદનને લઈને ભારોભાર આક્રોશ પોલીસ પરિવારમાં જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસ પરિવારનું કહેવું છે કે, પટ્ટા ઉતારવા જેવું નિવેદન આપવું તે સંસ્કાર નથી ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ જે વાત કરી છે તે સંવિધાન પદ પર રહીને આ પ્રકારનો વાણીવિલાસ કરવો તે ખરેખર યોગ્ય નથી.
થરાદની સભામાં જીગ્નેશ મેવાણી પોલીસને લઈને આપ્યું હતું નિવેદન
નોંધનીય છે કે ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી જન આક્રોશ યાત્રા દરમિયાન થરાદમાં આવેલા શિવનગરના સ્થાનિકો સાથે પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમને સ્થાનિકો અને પોલીસની હાજરીમાં પોલીસના પટ્ટા ઉતરાવી દઈશ તે પ્રકારનો વાણી વિલાસ કર્યો હતો. જેને લઈ પોલીસ પરિવારે પાલનપુર કલેકટર કચેરી ખાતે મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થઈ સુત્રોચાર કર્યા હતા. એટલું જ નહીં ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીના છાજિયા પણ લીધા હતા અને વહેલી તકે ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી સામે આ મુદ્દે કાર્યવાહી કરવા માટેની માંગ કરી છે.
પોલીસ પરિવારજનોએ કહ્યું કે, પોલીસ બનવા માટે બાર બાર કલાક સુધી યુવાનો મહેનત કરે છે અને સખત મહેનત બાદ તેઓ પોલીસની વર્દી પહેરે છે. ત્યારે ધારાસભ્ય આ પ્રકારે પટ્ટા ઉતરાવી દેવાની વાત કરવી તે યોગ્ય નથી આ પ્રકારનો વાણી વિલાસ ક્યારેય ચલાવી ના લેવાય તે પ્રકારનો આક્રોશ પોલીસ પરિવારમાં જોવા મળ્યો હતો.
ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ હર્ષ સંઘવી સામે પણ ગંભીર આક્ષેપો સાથે નિવેદન આપ્યું હતું. તેમના નિવેદન બાદ હવે પોલીસ પરિવારજનોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે અને સંવિધાન પદ ઉપર રહીને આવું આ પ્રકારનુ નિવેદન આપનારા ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે એટલું જ નહીં ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી આ મુદ્દે જાહેરમાં માફી માંગે તેમ પોલીસ પરિવારજનો કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: