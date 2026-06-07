રાજકોટ: પરચી લઈ બાબાના દરબારમાં પહોંચે તે પહેલા પુરુષોતમ પીપળીયાની પોલીસે કરી અટકાયત
પુરુષોતમ પીપળીયાએ રાજકોટમાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી દ્વારા આયોજિત 'હનુમંત કથા'માં યોજાનારા 'દિવ્ય પ્રેત દરબાર' સામે વાંધો ઉઠાવી તેને રોકવા માંગ કરી હતી
Published : June 7, 2026 at 10:11 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં બાબા બાગેશ્વરના દિવ્ય દરબાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા પુરુષોત્તમ પીપળીયાની પોલીસે અટકાયત કરી છે. અટકાયત પૂર્વે પીપળીયાએ દિવ્ય દરબારમાં ચીઠ્ઠી લખવી અને ડિગ્રી વગર કેન્સરના ઈલાજના દાવાને અંધશ્રદ્ધા ગણાવી વિરોધ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા પોલીસે તેમની સાથે દલીલો બાદ કસ્ટડીમાં લીધા છે.
બાબા બાગેશ્વરના દિવ્ય દરબાર વચ્ચે ગરમાવો વિરોધ કરનાર પરષોત્તમ પીપળીયાની અટકાયત
હાલ રાજકોટ શહેરમાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી એટલે કે બાબા બાગેશ્વરના દિવ્ય દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે. આ દિવ્ય દરબારને લઈને સમાજમાં બે પક્ષ જોવા મળી રહ્યા છે, જેમાં એક તરફ ભક્તો દ્વારા બાબાને ભારે સમર્થન મળી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ કેટલાક સંગઠનો અને અગ્રણીઓ દ્વારા તેનો વિરોધ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ વિરોધ વચ્ચે દિવ્ય દરબાર શરૂ થાય તે પહેલા જ વિરોધનો મુખ્ય સૂર ઉઠાવનાર પરષોત્તમ પીપળીયાની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવતા મામલો વધુ ગરમાયો છે.
દિવ્ય દરબારના આયોજન પહેલાં પરષોત્તમ પીપળીયાએ etv ભારત સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી અને પોતાના વિચારો મક્કમતાથી રજૂ કર્યા હતા. તેમણે મીડિયા સમક્ષ ખુલ્લેઆમ જણાવ્યું હતું કે, "મને પોલીસ પ્રોટેક્શન મળે કે ન મળે, પરંતુ હું દિવ્ય દરબારમાં ચોક્કસપણે જઈશ અને મારો વિરોધ નોંધાવીશ." તેમણે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું હતું કે, "અમારો વિરોધ બાબા બાગેશ્વરની ધાર્મિક કથા સામે બિલકુલ નથી, પરંતુ કથાના નામે યોજાતા દિવ્ય-પ્રેત દરબાર સામે અમારો વાંધો છે." પીપળીયાએ આ કાર્યક્રમોમાં થતા દાવાઓ સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
પરષોત્તમ પીપળીયાએ દિવ્ય દરબારમાં થતા ચમત્કારોને અંધશ્રદ્ધા ગણાવતા આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, કોઈ પણ તબીબી ડિગ્રી વગર કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓનો ઈલાજ કરવાનો દાવો કરવો એ સીધેસીધી અંધશ્રદ્ધા જ છે અને તેનાથી લોકો ગેરમાર્ગે દોરાય છે. આ ઉપરાંત દરબારમાં લોકોના મનની વાત જાણી લેવા માટે જે ચીઠ્ઠીઓ કાઢવામાં આવે છે, તેને પણ તેમણે એક પ્રકારની જાદુગીરી ગણાવીને અંધશ્રદ્ધા ગણાવી હતી. આ પ્રકારના તર્ક સાથે તેઓ દિવ્ય દરબારમાં જઈને બાબાને પડકારવાના મૂડમાં હતા.
જોકે, પરષોત્તમ પીપળીયા દિવ્ય દરબારના સ્થળે પહોંચે અને કોઈ મોટો વિવાદ સર્જાય તે પહેલા જ રાજકોટ પોલીસે તેમની અટકાયત કરી લીધી હતી. અટકાયતની પ્રક્રિયા દરમિયાન પીપળીયા અને પોલીસ સ્ટાફ વચ્ચે ભારે દલીલો અને બોલાચાલી થઈ હોવાના અહેવાલ છે.
આ પણ વાંચો: