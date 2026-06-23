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દ્વારકા જિલ્લામાં મોહરમના તહેવારને લઈને પોલીસ વિભાગ એલર્ટ, અધિકારીઓએ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કર્યું

મોહરમના તહેવારને લઈને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ સતર્ક બન્યું છે.

દ્વારકા જિલ્લામાં મોહરમના તહેવારને લઈને પોલીસ વિભાગ એલર્ટ, અધિકારીઓએ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કર્યું
દ્વારકા જિલ્લામાં મોહરમના તહેવારને લઈને પોલીસ વિભાગ એલર્ટ, અધિકારીઓએ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કર્યું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 10:09 PM IST

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દ્વારકા: દ્વારકા જિલ્લામાં મોહરમના પવિત્ર તહેવારને લઈને પોલીસ વિભાગ એલર્ટ મોડમાં જોવા મળી રહ્યું છે. તહેવાર કોમી એકતા, શાંતિ અને સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણમાં ઉજવાઈ રહે તેમજ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે હેતુથી પોલીસ વિભાગ દ્વારા સઘન બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. ખંભાળિયા શહેર સહિત જિલ્લાના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં એસપી, ડીવાયએસપી સહિતના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓએ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરી પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી.

મોહરમના તહેવારને લઈને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ સતર્ક બન્યું છે. તહેવાર દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને કોમી એકતા સાથે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ઉજવણી થાય તે માટે પોલીસ દ્વારા આગોતરું આયોજન હાથ ધરાયું છે.

દ્વારકા જિલ્લામાં મોહરમના તહેવારને લઈને પોલીસ વિભાગ એલર્ટ, અધિકારીઓએ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કર્યું (ETV Bharat Gujarat)

ખંભાળિયા શહેર સહિત જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં જિલ્લા પોલીસ વડા, ડીવાયએસપી તેમજ અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ યોજાયું હતું. આ દરમિયાન બજાર વિસ્તાર, ધાર્મિક સ્થળો તેમજ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પોલીસ દળે પેટ્રોલિંગ કરીને સ્થાનિકો સાથે સંવાદ સાધ્યો હતો.

પોલીસ વિભાગ દ્વારા તહેવાર દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે જ સામાજિક સૌહાર્દ જળવાઈ રહે, કોઈપણ પ્રકારની અફવા કે ગેરસમજ ફેલાય નહીં અને લોકો નિર્ભય રીતે તહેવાર ઉજવી શકે તે માટે પણ પોલીસ દ્વારા સતત મોનિટરિંગ રાખવામાં આવી રહ્યું છે.

જિલ્લા પોલીસ અધિકારીઓએ નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે મોહરમનો તહેવાર શાંતિ, સૌહાર્દ અને ભાઈચારા સાથે ઉજવે તેમજ કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ કે અફવા અંગે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરે. સમગ્ર જિલ્લામાં મોહરમને લઈને પોલીસ બંદોબસ્ત વધુ કડક બનાવવામાં આવ્યો છે અને તહેવાર શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે તંત્ર સજ્જ બન્યું છે.

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FOOT PATROLS
POLICE DEPARTMENT IN DWARKA
DWARKA DISTRICT
ALERT FOR FESTIVAL OF MUHARRAM
FESTIVAL OF MUHARRAM

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