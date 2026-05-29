નહેરુનગર ફાયરિંગ કેસમાં પોલીસને ન મળ્યા રિમાન્ડ, નિવૃત DYSP અને પરિવાર જેલભેગા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 29, 2026 at 7:14 AM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના નહેરુનગર વિસ્તારમાં જમીન વિવાદને લઈને થયેલા ફાયરિંગ કેસમાં નિવૃત ડીવાયએસપી અશોક ચૌહાણ અને તેમના પરિવારને કોર્ટમાંથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સેટેલાઇટ પોલીસે અશોક ચૌહાણ, તેમની દીકરી ખ્યાતિ ચૌહાણ અને દીકરા સિદ્ધરાજ ચૌહાણને અમદાવાદ મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા. પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ માટે સાત દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી.

પોલીસે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર ઘટનાની પાછળ જમીનની માલિકી અને હક સંબંધિત મુદ્દાઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવાની જરૂર છે. જમીન વિવાદના દસ્તાવેજો, પૂર્વ સમજૂતી કરારો તેમજ ઘટનાક્રમ અંગે આરોપીઓની પૂછપરછ જરૂરી હોવાથી રિમાન્ડ મંજૂર કરવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.

તપાસ દરમિયાન આરોપી અશોક ચૌહાણ પાસે અન્ય કોઈ ગેરકાયદેસર હથિયાર છે કે નહીં અને ઘટનામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ કરવી જરૂરી હોવાનું પોલીસે કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું. વધુમાં, આરોપી કાયદાની સારી સમજ ધરાવતા હોવાને કારણે તપાસમાં પૂરતો સહકાર આપી રહ્યા નથી અને મહત્વની માહિતી મેળવવા માટે કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ જરૂરી હોવાનું પોલીસનું કહેવું હતું.

જો કે, બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ અમદાવાદ મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે પોલીસની રિમાન્ડ અરજી નામંજૂર કરી દીધી હતી. કોર્ટના આદેશ બાદ અશોક ચૌહાણ, ખ્યાતિ ચૌહાણ અને સિદ્ધરાજ ચૌહાણને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી હેઠળ જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.

તપાસ અધિકારી વિજય ચૌધરીએ ETV Bharat સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, જમીન વિવાદને લઈને નોંધાયેલા ફાયરિંગ કેસમાં ત્રણેય આરોપીઓને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે સાત દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, પરંતુ કોર્ટે રિમાન્ડ અરજી ફગાવી દીધી છે. હાલ ત્રણેય આરોપીઓને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે અને કેસના તમામ પાસાઓની તપાસ ચાલુ છે. પોલીસે દસ્તાવેજી પુરાવા, સાક્ષીઓના નિવેદનો અને ઘટનાસ્થળેથી મળેલા પુરાવાઓના આધારે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

