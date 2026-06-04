પોલીસ કસ્ટડી Vs જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી: જાણો અર્થ, તફાવત અને કાયદાકીય મહત્વ
ભારતમાં 1 જુલાઈ, 2024થી અમલમાં આવેલા નવા ફોજદારી કાયદા ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા 2023 હેઠળ કસ્ટડી સંબંધિત જોગવાઈઓને વધુ સ્પષ્ટ અને વ્યવસ્થિત બનાવવામાં આવી છે.
Published : June 4, 2026 at 2:25 PM IST
અમદાવાદ: કોઈપણ હત્યા, ડ્રગ્સ, આર્થિક કૌભાંડ કે અન્ય ગંભીર ગુનાના કેસમાં આરોપીની ધરપકડ થયા બાદ અવારનવાર બે શબ્દો સાંભળવા મળે છે – પોલીસ કસ્ટડી અને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી. કોર્ટ ક્યારેક આરોપીને પોલીસના હવાલે કરે છે તો ક્યારેક સીધા જ જેલમાં મોકલે છે. સામાન્ય લોકો માટે આ બંને શબ્દો એકસરખા લાગતા હોય છે, પરંતુ કાયદાકીય રીતે બંનેનો અર્થ, હેતુ અને અસર સંપૂર્ણપણે અલગ છે.
ભારતમાં 1 જુલાઈ, 2024થી અમલમાં આવેલા નવા ફોજદારી કાયદા ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS), 2023 હેઠળ પણ કસ્ટડી સંબંધિત જોગવાઈઓને વધુ સ્પષ્ટ અને વ્યવસ્થિત બનાવવામાં આવી છે. તેથી આ બંને પ્રકારની કસ્ટડી વિશે જાણવું જરૂરી બની જાય છે.
ધરપકડ બાદની પ્રથમ કાયદાકીય પ્રક્રિયા શું હોય છે?
ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ-22 તથા BNSSની જોગવાઈઓ અનુસાર, કોઈપણ વ્યક્તિની ધરપકડ કર્યા બાદ તેને 24 કલાકની અંદર મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવો ફરજિયાત છે. પોલીસ કોર્ટની મંજૂરી વિના કોઈ વ્યક્તિને 24 કલાકથી વધુ સમય સુધી પોતાની કસ્ટડીમાં રાખી શકતી નથી.
મેજિસ્ટ્રેટ આરોપીની ધરપકડના કારણો, કેસની ગંભીરતા, તપાસની સ્થિતિ અને પોલીસની માંગણી સાંભળે છે. ત્યારબાદ કોર્ટ નક્કી કરે છે કે આરોપીને વધુ તપાસ માટે પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવો કે પછી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં.
પોલીસ કસ્ટડી શું છે?
પોલીસ કસ્ટડીનો સીધો અર્થ એ છે કે આરોપી પોલીસના નિયંત્રણ અને દેખરેખ હેઠળ રહે છે. સામાન્ય રીતે આરોપીને પોલીસ સ્ટેશન, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, ATS, CID અથવા અન્ય તપાસ એજન્સીની કચેરીમાં રાખવામાં આવે છે. પોલીસ કસ્ટડીનો મુખ્ય હેતુ આરોપીની પૂછપરછ કરીને ગુનાની હકીકતો બહાર લાવવાનો હોય છે. ઘણી વખત ધરપકડ સમયે પોલીસ પાસે ગુનાની સંપૂર્ણ માહિતી હોતી નથી. આરોપી પાસેથી પૂછપરછ કરીને પોલીસ ગુનાના અન્ય પાસાઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરે છે.
ઉદાહરણ તરીકે, ગુનામાં અન્ય કોણ સામેલ છે, ગુનામાં વપરાયેલ હથિયાર ક્યાં છે, ચોરાયેલો મુદ્દામાલ ક્યાં સંતાડવામાં આવ્યો છે, પૈસાની લેવડ-દેવડ કેવી રીતે થઈ અને પાછળ કોઈ મોટું નેટવર્ક કે ગેંગ કાર્યરત છે કે નહીં, તે જાણવા પોલીસ કસ્ટડી જરૂરી બને છે.
પોલીસ કસ્ટડી દરમિયાન પોલીસને શું સત્તા હોય છે?
પોલીસ કસ્ટડી દરમિયાન તપાસ અધિકારીઓ આરોપીની પૂછપરછ કરી શકે છે, ગુનાના સ્થળે લઈ જઈ શકે છે, આરોપીની નિશાનદેહી પરથી મુદ્દામાલ કે હથિયાર શોધી શકે છે અને અન્ય પુરાવા એકત્ર કરી શકે છે. જો કે, પોલીસને અમર્યાદિત સત્તા નથી. આરોપીના મૂળભૂત અધિકારોનું રક્ષણ કાયદા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. પૂછપરછ દરમિયાન ત્રાસ આપવો, બળજબરી કરવી અથવા ગેરકાયદેસર વર્તન કરવું કાયદેસર નથી.
શું પોલીસ ગમે તેટલા દિવસની કસ્ટડી મેળવી શકે?
ના. પોલીસ કસ્ટડી માટે કોર્ટની મંજૂરી ફરજિયાત છે. BNSS હેઠળ કોર્ટ કેસની ગંભીરતા અને તપાસની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને મર્યાદિત સમય માટે જ પોલીસ કસ્ટડી મંજૂર કરે છે. નવા કાયદામાં ગંભીર અને જટિલ કેસોમાં તબક્કાવાર પોલીસ કસ્ટડીની જોગવાઈને વધુ સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે, જેથી તપાસ એજન્સીઓને જરૂરી સમય મળે અને સાથે આરોપીના અધિકારોનું પણ રક્ષણ થાય.અંતિમ નિર્ણય હંમેશા મેજિસ્ટ્રેટનો રહે છે.
જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી શું છે?
જ્યારે કોર્ટ આરોપીને જેલમાં મોકલે છે ત્યારે તેને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી કહેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં આરોપી પોલીસના નહીં પરંતુ જેલ સત્તાવાળાઓના નિયંત્રણ હેઠળ રહે છે.જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે આરોપી ન્યાયિક દેખરેખ હેઠળ રહે અને તપાસ તથા ટ્રાયલની પ્રક્રિયા નિયમિત રીતે આગળ વધી શકે.આ સમય દરમિયાન આરોપીને જેલમાં રાખવામાં આવે છે અને તેની સુરક્ષા તેમજ કાયદાકીય અધિકારોની જવાબદારી જેલ તંત્રની હોય છે.
જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં પોલીસ પૂછપરછ કરી શકે?
સામાન્ય રીતે નહીં પરંતુ એકવાર આરોપી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં જાય પછી પોલીસ તેને સીધી રીતે પૂછપરછ કરી શકતી નથી. જો તપાસ માટે ફરી પૂછપરછ જરૂરી બને તો પોલીસને કોર્ટ સમક્ષ અરજી કરવી પડે છે અને કોર્ટ મંજૂરી આપે તો જ ફરી પોલીસ કસ્ટડી મળી શકે છે.આ કારણસર જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીને કોર્ટની દેખરેખ હેઠળની કસ્ટડી પણ કહેવામાં આવે છે.
કોર્ટ ક્યારે પોલીસ કસ્ટડી આપે છે?
કોર્ટ ત્યારે પોલીસ કસ્ટડી આપે છે જ્યારે તપાસ માટે આરોપીની સક્રિય પૂછપરછ જરૂરી હોય.જેમ કે આરોપી પાસેથી મહત્વની માહિતી મેળવવાની બાકી હોય, ગુનામાં વપરાયેલ હથિયાર કે મુદ્દામાલ શોધવાનો હોય, સહઆરોપીઓ સુધી પહોંચવાનું હોય, નાણાકીય ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતો મેળવવાની હોય અથવા કોઈ મોટા ગુનાહિત નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવાનો હોય.આવા સંજોગોમાં પોલીસ કોર્ટને સમજાવે છે કે કસ્ટડી શા માટે જરૂરી છે અને ત્યારબાદ કોર્ટ નિર્ણય કરે છે.
કોર્ટ ક્યારે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલે છે?
જો કોર્ટને લાગે કે પ્રાથમિક તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અથવા પોલીસ કસ્ટડીની ખાસ જરૂરિયાત નથી, તો આરોપીને સીધા જ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી શકાય છે.ઘણા કેસોમાં ધરપકડ બાદ થોડા દિવસની પોલીસ કસ્ટડી પૂરી થયા પછી આરોપીને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવે છે.
શું જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી એટલે આરોપી દોષિત છે?
બિલકુલ નહીં.આ બાબત અંગે લોકોમાં સૌથી વધુ ગેરસમજ જોવા મળે છે. જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીનો અર્થ માત્ર એટલો જ છે કે આરોપી તપાસ અથવા ટ્રાયલ દરમિયાન જેલમાં રહેશે.ભારતીય કાયદા અનુસાર કોઈપણ વ્યક્તિ કોર્ટ દ્વારા દોષિત જાહેર ન થાય ત્યાં સુધી નિર્દોષ ગણાય છે. તેથી જેલમાં હોવું અને દોષિત હોવું – બંને અલગ બાબતો છે.
કસ્ટડી દરમિયાન આરોપીના અધિકારો શું છે?
ભારતીય કાયદો તપાસ એજન્સીઓને સત્તા આપે છે, પરંતુ સાથે આરોપીના અધિકારોનું પણ રક્ષણ કરે છે.કસ્ટડી દરમિયાન આરોપીને વકીલ રાખવાનો અધિકાર છે. પોતાના પરિવારજનોને જાણ કરવાનો અધિકાર છે. તબીબી તપાસ કરાવવાનો અધિકાર છે. કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થવાનો અધિકાર છે. તેમજ ગેરકાયદેસર ત્રાસ, મારપીટ અથવા માનવ અધિકારોના ભંગ સામે કાયદાકીય સુરક્ષા પણ પ્રાપ્ત છે.સુપ્રીમ કોર્ટે અનેક ચુકાદાઓમાં કસ્ટોડિયલ ટોર્ચર સામે કડક વલણ અપનાવ્યું છે અને તપાસ દરમિયાન માનવ અધિકારોના પાલન પર ભાર મૂક્યો છે.
કયા પ્રકારના કેસોમાં પોલીસ કસ્ટડી સૌથી વધુ મહત્વની હોય છે?
હત્યા, આતંકવાદ, ડ્રગ્સ રેકેટ, સંગઠિત ગુનાખોરી, સાયબર ફ્રોડ, આર્થિક કૌભાંડો, હવાલા વ્યવહારો, આંતરરાજ્ય ગેંગ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા કેસોમાં પોલીસ કસ્ટડી અત્યંત મહત્વની માનવામાં આવે છે.આવા કેસોમાં આરોપીની પૂછપરછથી મોટા ખુલાસા, અન્ય આરોપીઓની ધરપકડ અને મહત્વના પુરાવા મળવાની શક્યતા વધારે હોય છે.
સિનિયર એડવોકેટ પિયુષ લાખાણી ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવે છે કે, પોલીસ કસ્ટડીમાં આરોપી પોલીસના નિયંત્રણ હેઠળ રહે છે અને પૂછપરછનો મુખ્ય હેતુ તપાસ આગળ વધારવાનો હોય છે. જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં આરોપી જેલના નિયંત્રણ હેઠળ રહે છે, જ્યાં પોલીસ સીધી પૂછપરછ કરી શકતી નથી અને સમગ્ર પ્રક્રિયા કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ ચાલે છે. પોલીસ કસ્ટડી અને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી બંને ફોજદારી ન્યાય વ્યવસ્થાના અત્યંત મહત્વના ભાગ છે. પોલીસ કસ્ટડી તપાસને મજબૂત બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે, જ્યારે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી આરોપીના અધિકારો અને ન્યાયિક દેખરેખને સુનિશ્ચિત કરે છે. નવા BNSS કાયદા હેઠળ કસ્ટડી સંબંધિત પ્રક્રિયાઓને વધુ સ્પષ્ટ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી એક તરફ અસરકારક તપાસ થઈ શકે અને બીજી તરફ નાગરિકોના બંધારણીય અધિકારોનું પણ પૂરતું રક્ષણ થઈ શકે. કોઈપણ હાઇ-પ્રોફાઇલ કેસમાં કોર્ટ પોલીસ કસ્ટડી કે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીનો જે નિર્ણય લે છે, તેની પાછળ આ સમગ્ર કાયદાકીય વ્યવસ્થા કાર્યરત હોય છે.
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