ETV Bharat / state

સુરતમાં હાઇપ્રોફાઇલ દારૂની મહેફિલમાં પોલીસનો ભંગ: યુવતીની બર્થ-ડે પાર્ટીમાં 8 યુવતી સહિત 22 નબીરા ઝડપાયા

સુરતના ડુમસ વિસ્તારમાં આવેલા સુલતાનાબાદ સ્થિત બાપુજીની વાડી પાસે 'જશ્ન વિલા' ફાર્મમાં ઉત્સાહ અને રંગેચંગે દારૂની મહેફિલ ચાલી રહી હોવાની પોલીસને બાતમી મળી હતી.

સુરતમાં હાઇપ્રોફાઇલ દારૂની મહેફિલમાં પોલીસનો ભંગ
સુરતમાં હાઇપ્રોફાઇલ દારૂની મહેફિલમાં પોલીસનો ભંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરતમાં દારૂબંધીના કાગળ પરના દાવાઓ વચ્ચે પોલીસ દ્વારા સમયાંતરે ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવ તેમજ દારૂની મહેફિલ ઝડપી પાડવામાં આવતી હોય છે. તાજેતરમાં જ સુરતના ડુમસ વિસ્તારમાં આવેલા એક ફાર્મ હાઉસમાં ચાલી રહેલી હાઈપ્રોફાઈલ દારૂની મહેફિલ પર પોલીસે સપાટો બોલાવ્યો છે. મોડી રાતે પડેલા આ દરોડામાં 1 કરોડ 4 લાખ રૂપિયાથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે ૮ યુવતીઓ અને ૧૪ યુવકો રંગેહાથ ઝડપાઈ જતાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, સુરતના ડુમસ વિસ્તારમાં આવેલા સુલતાનાબાદ સ્થિત બાપુજીની વાડી પાસે 'જશ્ન વિલા' ફાર્મ હાઉસ આવેલું છે. અહીં મોડી રાત્રે એક ફાર્મ હાઉસમાં ઉત્સાહ અને રંગેચંગે દારૂની મહેફિલ ચાલી રહી હોવાની પોલીસને બાતમી મળી હતી. જેના આધારે ડુમસ પોલીસે રાત્રે અઢી વાગ્યાના સુમારે ફાર્મ હાઉસ પર અચાનક રેડ કરી હતી. પોલીસના અચાનક આગમનને કારણે હાઇપ્રોફાઈલ પાર્ટીમાં હાજર નબીરાઓના રંગમાં ભંગ પડ્યો હતો અને ભાગદોડ મચી ગઈ હતી.

સુરતમાં હાઇપ્રોફાઇલ દારૂની મહેફિલમાં પોલીસનો ભંગ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી કુલ 22 લોકોને ઝડપી પાડ્યા હતા, જેમાં 8 યુવતીઓ અને 14 યુવકોનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, રિદ્ધિ જરીવાલા નામની યુવતીનો જન્મદિવસ હોવાથી આ પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જન્મદિવસની ઉજવણીમાં રિદ્ધિના મિત્રો અને પરિચિતો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પકડાયેલા યુવક-યુવતીઓમાં કોઈ કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે, કોઈ ખાનગી ક્ષેત્રમાં નોકરી કરે છે તો કેટલાક યુવાનો નોકરી મેળવવાની તાલીમ કે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. મોજશોખ ખાતર આ યુવાધન કાયદાની વિરુદ્ધ જઈને દારૂની મહેફિલ માણી રહ્યું હતું. પોલીસે તમામ પકડાયેલા શખ્સોની મેડિકલ તપાસ અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા અને કાયદેસરની તબીબી પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી.

આ હાઈપ્રોફાઈલ પાર્ટીની ખાસિયત એ હતી કે અહીં સામાન્ય રીતે નહીં પરંતુ આયોજનબદ્ધ રીતે દારૂ પીવાતો હતો. પોલીસ તપાસ દરમિયાન પાર્ટીમાંથી 'BLACK OUT' નામનું એક ડ્રિંકિંગ બોર્ડ મળી આવ્યું હતું, જે સ્પષ્ટ કરે છે કે પાર્ટીમાં ખાસ ગેમ રમીને નશો કરવામાં આવી રહ્યો હતો. પોલીસે સ્થળ પરથી પ્રોહિબિશનના ગુના હેઠળ કડક કાર્યવાહી કરી 9 કાર 24 મોબાઈલ ફોન તથા દારૂની બોટલો સહિત 1.4 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

ઘટના અંગે માહિતી આપતા એસીપી શ્વેતા ડેનિયલે જણાવ્યું હતું કે, "ડુમસ પોલીસ દ્વારા સુલતાનાબાદ વિસ્તારમાં આવેલી બાપુજીની વાડી નજીક આવેલા ફાર્મ હાઉસમાં રેડ કરવામાં આવી હતી. આ રેડ દરમિયાન 22 વ્યક્તિઓ દારૂની મહેફિલ માણતા રંગેહાથ પકડાયા છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં રિદ્ધિ જરીવાલા નામના યુવતીના જન્મદિનની ઉજવણી માટે આ પાર્ટી ગોઠવવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે રાત્રે અઢી વાગ્યે આખી કાર્યવાહી હાથ ધરી તમામ સામે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની તપાસ શરૂ કરી છે."

આ પણ વાંચો:

  1. સુરત ગ્રામ્યમાં નકલી ઘીનું મોટું નેટવર્ક ઝડપાયું: પામ ઓઈલ અને વનસ્પતિ તેલમાંથી બનાવતા હતા 'ગાયનું ઘી'
  2. સ્વીટી પટેલ હત્યા કેસમાં પૂર્વ PI અજય દેસાઈને આજીવન કેદ, ઉંઘમાં ગળું દબાવીને સ્વીટીની કરાઈ હતી હત્યા

TAGGED:

SURAT NEWS
LIQOUR PARTY IN SURAT
DUMAS FARM HOUSE
સુરતમાં દારૂ પાર્ટી
SURAT LIQOUR PARTY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.