ગીર સોમનાથમાં જુગારધામો પર પોલીસનો સકંજો: એક જ દિવસમાં બે દરોડા, 17 જુગારીઓ ઝડપાયા
બંને કેસમાં પ્રભાસ પાટણ અને ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં જુગાર અધિનિયમ હેઠળ અલગ-અલગ ગુના નોંધીને આરોપીઓ સામે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : July 20, 2026 at 8:53 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં જુગાર અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે પોલીસે સઘન અભિયાન હાથ ધર્યું છે. તેના ભાગરૂપે એક જ દિવસમાં પ્રભાસ પાટણ અને ઉના વિસ્તારમાં અલગ-અલગ દરોડા પાડીને પોલીસે કુલ 17 જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા છે અને રૂ. 5.01 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
પ્રથમ કાર્યવાહી (પ્રભાસ પાટણ):
વેરાવળ-કોડીનાર હાઈવે પર કાજલી અને બાદલપરા ગામ વચ્ચે આવેલી હોટેલ રોયલ મેન્સનના એક રૂમમાં એલ.સી.બી., એસ.ઓ.જી. અને પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડની સંયુક્ત ટીમે દરોડો પાડ્યો હતો. આ કાર્યવાહીમાં 7 જુગારીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.
ઝડપાયેલા આરોપીઓના નામ:
- ચિરાગ નથુભાઈ રામ (રહે. બાદલપરા, તા. વેરાવળ)
- અલ્ફ્રેઝ યાસીનભાઈ ગોહેલ (રહે. પીપળીની કાદી, પ્રભાસ પાટણ)
- રામભાઈ રાણાભાઈ શામળા (રહે. સરોડ, તા. કેશોદ, જિ. જૂનાગઢ)
- વિજયભાઈ રામજીભાઈ ડોબરિયા (રહે. ગીતા નગર-૨, જૂનાગઢ)
- ભરતભાઈ નાજાભાઈ ઉર્ફે નાથભાઈ જળુ (રહે. માલણકા, તા. મેંદરડા, જિ. જૂનાગઢ)
- હરેશભાઈ કનુભાઈ મક્કા (રહે. કરેણી, તા. કેશોદ, જિ. જૂનાગઢ)
- ભરતભાઈ રવજીભાઈ રાઠોડ (રહે. વિજાપુર, જિ. જૂનાગઢ)
પોલીસે આ કાર્યવાહીમાં રૂ. ૯૩,૭૦૦ રોકડ, ૮ મોબાઈલ ફોન, એક કાર અને જુગારનું સાહિત્ય સહિત કુલ રૂ. ૪,૭૩,૭૦૦નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.
બીજી કાર્યવાહી (ઉના):
ઉના તાલુકાના વરસિંગપુર ગામના કાદા વિસ્તારમાં ખુલ્લી જગ્યાએ ચાલતા જુગારધામ પર દરોડો પાડીને ૧૦ જુગારીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.
ઝડપાયેલા આરોપીઓના નામ:
- કમલેશભાઈ પાંચાભાઈ વાળા
- જીવનભાઈ ભીખાભાઈ ભાલીયા
- રાજેશભાઈ નાનજીભાઈ વાળા
- રાકેશભાઈ પાંચાભાઈ વાળા
- રણછોડભાઈ નાનજીભાઈ વાળા
- વસનભાઈ નાનુભાઈ સોલંકી
- માનસિંહભાઈ વીરાભાઈ બારૈયા
- સંજયભાઈ મનુભાઈ વાળા
- જગદીશભાઈ કાળુભાઈ સોલંકી
- ગોપાલભાઈ બીજલભાઈ વાળા
ઉના પોલીસે આ કાર્યવાહીમાં જુગારનું સાહિત્ય અને રોકડ સહિત રૂ. ૨૭,૩૦૦નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.
બંને કેસમાં પ્રભાસ પાટણ અને ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં જુગાર અધિનિયમ હેઠળ અલગ-અલગ ગુના નોંધીને આરોપીઓ સામે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ બંને સફળ કાર્યવાહી જૂનાગઢ રેન્જના ડીઆઈજી રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જિલ્લામાં ગેરકાયદે જુગાર પ્રવૃત્તિઓ સામે પોલીસનું અભિયાન સતત ચાલુ રહેશે તેવું પોલીસે જણાવ્યું છે.