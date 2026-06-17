દારૂ, ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવ અને શંકાસ્પદ તત્વો પર પોલીસની તવાઈ, અમદાવાદ ઝોન-6માં મેગા ચેકિંગ
કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ મજબૂત બનાવવા તેમજ અસામાજિક તત્વો પર નિયંત્રણ મેળવવાના હેતુથી વિવિધ વિસ્તારોમાં સઘન ચેકિંગ અને તપાસ કરવામાં આવી હતી.
Published : June 17, 2026 at 9:49 AM IST
અમદાવાદ: પોલીસના ઝોન-6 દ્વારા 16 જૂન, 2026ના રોજ વ્યાપક કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ મજબૂત બનાવવા તેમજ અસામાજિક તત્વો પર નિયંત્રણ મેળવવાના હેતુથી વિવિધ વિસ્તારોમાં સઘન ચેકિંગ અને તપાસ કરવામાં આવી હતી.
કાર્યવાહી દરમિયાન પ્રતિબંધિત દારૂના કબજાના 3 કેસ અને દારૂ પીવાના 2 કેસ નોંધવામાં આવ્યા હતા. ઉપરાંત, પોલીસ દ્વારા 31 હિસ્ટ્રીશીટરો, 45 MCR હેઠળ નોંધાયેલા ઈસમો, 34 લિસ્ટેડ બુટલેગરો, 7 લિસ્ટેડ જુગારીઓ અને 7 તડીપાર કરાયેલા ઈસમોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.
કોમ્બિંગ ઓપરેશન દરમિયાન કુલ 236 વાહનોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ બદલ 4 હજાર રૂપિયાનો સ્થળ દંડ વસૂલવામાં આવ્યો હતો.
જ્યારે મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ-207 હેઠળ 5 વાહનો ડિટેઈન કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે BNSની કલમ 170 અને 126 હેઠળ 20 વ્યક્તિઓ સામે અટકાયતી પગલાં લીધા હતા. આ ઉપરાંત, ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવના 2 કેસ પણ નોંધવામાં આવ્યા હતા.
DCP ઝોન-6 ભગીરથ ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, આ કામગીરી દરમિયાન 100થી વધુ પાનના ગલ્લાઓ તેમજ 60થી વધુ મેડિકલ સ્ટોર્સની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા દુકાનદારોને નિયમોનું પાલન કરવા અને કોઈપણ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ અંગે તરત જાણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.
પોલીસના આ કોમ્બિંગ ઓપરેશનનો મુખ્ય હેતુ ગુનાખોરી પર અંકુશ લાવવો, વોન્ટેડ અને શંકાસ્પદ તત્વો પર નજર રાખવી તેમજ શહેરમાં સુરક્ષાનું વાતાવરણ વધુ મજબૂત બનાવવાનો હતો.