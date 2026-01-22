PM મોદીના ભાઈના ઘરની બહાર બંદોબસ્તમાં તૈનાત પોલીસકર્મીને કોર્ટ ફટકારી 1 વર્ષની સજા, શું હતી ઘટના?
પ્રોહિબિશન કાયદાના ગંભીર ઉલ્લંઘનના કેસમાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે હથિયારધારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલને 1 વર્ષની સાદી કેદની સજા ફટકારી.
Published : January 22, 2026 at 8:46 PM IST
અમદાવાદ: પ્રોહિબિશન કાયદાના ગંભીર ઉલ્લંઘનના કેસમાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે હથિયારધારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલને 1 વર્ષની સાદી કેદની સજા ફટકારી છે. વર્ષ 2016માં બનેલા આ કેસમાં મૂળ બનાસકાંઠાના અને રાણીપ પોલીસ મથકે ફરજ બજાવતા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ લક્ષ્મણસિંહ પરમાર સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
અમદાવાદના રાણીપ પોલીસ મથકના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ માટે નીકળ્યા હતા. આ દરમિયાન આરોપી હથિયારધારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ લક્ષ્મણસિંહ પરમાર પીધેલી હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. ચોકાવનારી વાત એ હતી કે તેઓ તે સમયે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ભાઇ સોમાભાઇ મોદીના રાણીપ ખાતે આવેલા નિવાસસ્થાન બહાર ડ્યુટી પર હતા.
આરોપી કોન્સ્ટેબલ ફરજ દરમિયાન નશાની હાલતમાં હોવાની પુષ્ટિ થતાં મામલો ગંભીર બની ગયો હતો. જોકે તેઓ હથિયારધારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ હતા, પરંતુ ચેકિંગ સમયે તેમના શરીર પર હથિયાર નહોતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમનું હથિયાર પેટીમાં મૂકેલું હતું, જે તેમણે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને બતાવ્યું હતું.
આ કેસ અમદાવાદ ગ્રામ્ય મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં ચાલી ગયો હતો. મેજિસ્ટ્રેટ પી.કે. પંડ્યાએ સરકારી વકીલ તુષાર એલ. બારોટ દ્વારા રજૂ કરાયેલી દલીલો, 12 સાક્ષીઓ અને 08 દસ્તાવેજી પુરાવાઓનો વિચાર કરીને ચુકાદો આપ્યો હતો. આરોપીના બ્લડ સેમ્પલ FSL ખાતે મોકલવામાં આવ્યા હતા, જેમાં આલ્કોહોલ હાજર હોવાની પુષ્ટિ થઈ હતી.
બપોરના સમયે સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે આરોપીના સહકર્મચારી જમવા માટે ગયા હોવાથી તેઓ એકલા ફરજ પર હતા. ફરજ દરમિયાન નશામાં હોવું અને જવાબદારીવાળા સ્થળે તૈનાત હોવા છતાં શિસ્તભંગ કરવો, કોર્ટે ગંભીર પરિબળ તરીકે ધ્યાનમાં લીધો હતો.
તમામ પુરાવા અને સાક્ષીઓના આધારે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે લક્ષ્મણસિંહ પરમારને પ્રોહેબિશન એક્ટ અંતર્ગત દોષિત ઠેરવી 01 વર્ષની સાદી કેદની સજા ફટકારી છે. કોર્ટના આ ચુકાદાને કાયદાના અમલમાં શિસ્ત અને જવાબદારી જાળવવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી રહ્યો છે.
