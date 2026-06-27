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કપડવંજ ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ મામલે પોલીસ તપાસ શરૂ, કોઈપણ પરવાનગી વિના ફેક્ટરીમાં જીવના જોખમે કામ ચાલી રહ્યું હતું

કપડવંજ ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ મામલે પોલીસ દ્વારા વિસ્તૃત તપાસ હાથ ધરાઈ

કપડવંજ ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ મામલે પોલીસ દ્વારા વિસ્તૃત તપાસ હાથ ધરાઈ
કપડવંજ ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ મામલે પોલીસ દ્વારા વિસ્તૃત તપાસ હાથ ધરાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 10:26 PM IST

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ખેડા: કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતી ફટાકડા ફેક્ટરીમાં થયેલા પ્રચંડ વિસ્ફોટના મામલામાં હાલ પોલીસ દ્વારા વિસ્તૃત તપાસ હાથ ધરાઈ રહી છે. અત્યાર સુધીની પોલીસ તપાસમાં ફેક્ટરીમાં ફટાકડાની દીવેટ બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવતી હોવાની વિગતો મળી છે. ઘટના સમયે 13 થી 14 માણસની હાજરી હોવાનું જણાઈ આવેલ છે, જેમાંથી બે વ્યક્તિને દાઝી જવાથી ઈજા થયેલ છે. હાલ બંનેની તબિયત સ્થિર છે.

કોઈપણ પ્રકારના પરવાના મંજૂરી વિના વિસ્ફોટક જ્વલનશીલ પદાર્થ રાખી ફાયર સેફ્ટીના સાધનો વિના માનવ જીવન જોખમાય તે રીતે ફેક્ટરીમાં કામ કરવામાં આવતું હતુ. અમદાવાદ ખાતે રહેતા ફેક્ટરી માલિક દ્વારા જગ્યા ભાડે રાખી આ કામગીરી કરવામાં આવતી હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેમાં મામલતદારની ફરિયાદને આધારે પોલિસે ફેક્ટરી માલિક મિતુલ પટેલ સામે ગુનો નોંધી એસઓજી પીઆઈને તપાસ સોંપવામાં આવી છે. હાલ એફએસએલ સહિતની એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

કપડવંજ ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ મામલે પોલીસ દ્વારા વિસ્તૃત તપાસ હાથ ધરાઈ (ETV Bharat Gujarat)

કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર રીતે ધમધમતી ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં પ્રચંડ વિસ્ફોટ બાદ આગ ફેલાવા પામી હતી અને ફેક્ટરી કાટમાળમાં ફેરવાઈ જવા પામી હતી. આજુબાજુના અનેક લોકોના ઘરોના બારી બારણા તૂટી પડ્યા હતા. ભયાનક વિસ્ફોટના પગલે સમગ્ર વિસ્તારના લોકોમાં ભય ફેલાવા સાથે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

કપડવંજ ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ મામલે પોલીસ દ્વારા વિસ્તૃત તપાસ હાથ ધરાઈ
કપડવંજ ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ મામલે પોલીસ દ્વારા વિસ્તૃત તપાસ હાથ ધરાઈ (ETV Bharat Gujarat)

FSL સહિતની એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે: DySP

ડીવાયએસપી વી.એન.સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે ઘટના સમયે 13 થી 14 માણસની હાજરી હોવાનુ જણાઈ આવેલ છે. આ ઘટનામાં સુનિતાબેન અને દેવાંગભાઈ એમ બે વ્યક્તિને દાઝી જવાથી ઈજા થયેલ છે. બંનેની તબિયત અત્યારે સ્થિર છે. કપડવંજ મામલતદારે ફરિયાદ આપતા BNS કલમ 110,287,288,સ્ફોટક અધિનિયમ 1984 ની કલમ 9(B) મુજબ ગુનો રજીસ્ટર્ડ થયો છે જેની તપાસ એસઓજી પીઆઈને સોંપવામાં આવી છે. એફએસએલ સહિતની તપાસ એજન્સીઓને બોલાવી હાલ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

લોકોમાં ભયનો માહોલ
લોકોમાં ભયનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

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