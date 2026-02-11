ભાવનગરમાં પોલીસની ટ્રાફિક ડ્રાઇવ, 98 વાહન ડિટેઇન કરી 5.20 લાખનો દંડ વસુલાયો
Published : February 11, 2026 at 7:31 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા 9 દિવસ સુધી ટ્રાફિક ડ્રાઇવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન પોલીસે બ્લેક ફિલ્મ, ચાલુ વાહને મોબાઇલમાં વાત અને નામ નંબર પ્લેટ વગરના વાહન સામે કાર્યવાહી કરી દંડ વસૂલ્યો હતો.
નંબર પ્લેટ વગરના વાહનો સામે કાર્યવાહી
ભાવનગર શહેરમાં તમામ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 23/1/2026 થી 31/1/2026 સુધી ડ્રાઇવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નવ દિવસમાં પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે જેમાં ટ્રાફિક શાખાએ 87 મેમો આપીને 27100 દંડ, નીલમબાગ પોલીસે 3 મેમો આપી 900 દંડ, ઘોઘા રોડ પોલીસે 3 મેમો આપી 900 દંડ, જ્યારે ભરતનગર પોલીસ દ્વારા 2 મેમો આપીને 300 દંડ લીધો હતો. આમ કુલ 95 મેમો આપીને 29,200 નો દંડ લેવાયો છે.
ચાલુ વાહને મોબાઈલ પર કાર્યવાહી
ભાવનગર શહેરમાં ડ્રાઇવ દરમિયાન ચાલુ વાહને મોબાઈલ ઉપર વાત કરવાને પગલે ટ્રાફિક શાખા દ્વારા 72 મેમો આપી 36,000 દંડ, નીલમબાગ પોલીસ દ્વારા 5 મેમો 2500 દંડ, ઘોઘા રોડ પોલીસ દ્વારા 3 મેમો આપીને 900 દંડ, ગંગાજળિયા પોલીસ દ્વારા 9 મેમો આપી 4500 દંડ, બોરતળાવ પોલીસ દ્વારા 5 (એનસી )ને 2500 દંડ અને ભરતનગર પોલીસ દ્વારા 4 મેમો આપીને 2000 દંડ વસુલાયો હતો. આમ કુલ 98 જેટલા મેમો આપીને 48,400 નો દંડ લેવામાં આવ્યો હતો.
બ્લેક ફિલ્મ અને અન્ય કાર્યવાહી
ભાવનગર શહેરમાં નવ દિવસ દરમિયાન ટ્રાફિક શાખા દ્વારા બ્લેક ફિલ્મને લઈને 29 મેમો 14,500 દંડ, નીલમબાગ પોલીસ દ્વારા 5 મેમો 2500 દંડ, ઘોઘા રોડ પોલીસ દ્વારા 2 મેમો 1000 દંડ, ગંગાજળિયા પોલીસ દ્વારા પોલીસ દ્વારા 2 મેમો અને 1000 દંડ, બોરતળાવ પોલીસ દ્વારા 4 (એનસી) 2000 દંડ અને ભરતનગર પોલીસ દ્વારા 6 મેમો આપી 3000 દંડ મળી કુલ 48 મેમો આપી 24000 દંડ લેવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે ડીટેન બે સાઇલેન્સર કર્યા હતા અન્ય કામગીરીમાં 98 વાહનો ડીટેઇન કરી 1026 મેમો આપી કુલ 5,20,800નો દંડ લેવાયો હતો.
