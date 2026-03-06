ETV Bharat / state

₹20 લાખથી વધુના ફ્રોડ કેસમાં સીધી FIR નહીં? પોલીસ કમિશ્નરના પરિપત્ર સામે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જાહેરહિતની અરજી

અરજદારનું કહેવું છે કે આવી પ્રક્રિયા નાગરિકોને ન્યાય મેળવવામાં વિલંબ પેદા કરી શકે છે અને તેથી આ પરિપત્રને રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

હાઈકોર્ટની ફાઈલ તસવીર (Gujarat High Court)
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ₹20 લાખથી વધુના છેતરપિંડી સંબંધિત કેસમાં ફરિયાદ નોંધવાની પ્રક્રિયા સામે કાનૂની પડકાર ઊભો થયો છે. અમદાવાદના પોલીસ કમિશ્નર દ્વારા વર્ષ 2020માં બહાર પાડવામાં આવેલા પરિપત્રને જાહેર હિતની અરજી દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચેલેન્જ કરવામાં આવ્યો છે.

અરજીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ પરિપત્ર મુજબ જો ₹20 લાખથી વધુની મિલકત સંબંધિત ચિટીંગ અથવા ફ્રોડનો કેસ હોય તો પોલીસ સ્ટેશન સીધી FIR નોંધતું નથી. પ્રથમ તબક્કામાં કેસને હાયર અધિકારીને મોકલવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને પોલીસ કમિશનરની ઓફિસ સુધી મોકલવામાં આવે છે.

પોલીસ કમિશનરની ઓફિસ તરફથી ફરિયાદ નોંધવાની મંજૂરી મળે ત્યારે જ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવે છે. અરજદારનું કહેવું છે કે આવી પ્રક્રિયા નાગરિકોને ન્યાય મેળવવામાં વિલંબ પેદા કરી શકે છે અને તેથી આ પરિપત્રને રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટએ અરજદારને સવાલ કર્યો હતો કે, વર્ષ 2020માં બહાર પડાયેલા પરિપત્રને લગભગ છ વર્ષ બાદ શા માટે ચેલેન્જ કરવામાં આવ્યો છે. તેના જવાબમાં અરજદારે જણાવ્યું હતું કે, આ મુદ્દો જાહેર હિતનો હોવાથી અરજી કરવામાં આવી છે.

અરજદાર પોતે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ચલાવે છે અને આ સર્ક્યુલર સંદર્ભે સંબંધિત ઓથોરિટી સમક્ષ રજૂઆત પણ કરી હોવાનું જણાવ્યું છે. જોકે કોર્ટે અરજદારને જણાવ્યું હતું કે, જાહેર હિતની અરજીમાં પોતાની વિશ્વસનીયતા સાબિત કરવી જરૂરી રહેશે. કોર્ટે વધુમાં કહ્યું હતું કે, આ અરજીમાં અરજદારનું કોઈ અંગત હિત સંકળાયેલું નથી અને વર્ષ 2020માં બહાર પડાયેલું આ સર્ક્યુલર હાલમાં પણ અમલમાં છે તે બાબત સોગંદનામાં ઉપર દર્શાવવી પડશે. આ મામલે વધુ સુનાવણી બે સપ્તાહ બાદ હાથ ધરવામાં આવશે.

