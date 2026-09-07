રિક્ષા ચાલકોની હડતાળ વચ્ચે પોલીસ કમિશનરની કડક ચેતવણી, સામાન્ય મુસાફરોને પરેશાન કરાયા તો કડક કાર્યવાહી કરાશે
હડતાળના નામે સામાન્ય મુસાફરોને પરેશાન કરવામાં આવશે તો પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરશે.
Published : September 7, 2026 at 10:38 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં રિક્ષા ચાલકોની હડતાળ વચ્ચે શહેરનું પોલીસ તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે. રિક્ષા ભાડામાં વધારો, પ્રાઇવેટ વાહનો અને ટુ-વ્હીલરને ટેક્સી તરીકે ઉપયોગમાં લેવાના મુદ્દા સહિત અલગ-અલગ માંગણીઓને લઈને રિક્ષા ચાલકો દ્વારા હડતાળ કરવામાં આવી રહી છે. આ સમગ્ર મામલે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, રિક્ષા યુનિયનોની માંગણીઓ અંગે સંબંધિત વિભાગો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ હડતાળના નામે સામાન્ય મુસાફરોને પરેશાન કરવામાં આવશે તો પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરશે. પહેલા જ દિવસે પોલીસ દ્વારા 13 જેટલા વ્યક્તિઓને ડિટેઇન કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, હાલની રિક્ષા હડતાળ પાછળ એક નહીં પરંતુ અલગ-અલગ મુદ્દાઓ છે. જેમાં રિક્ષાના ભાડામાં વધારો કરવાની માંગ, પ્રાઇવેટ વાહનો અને નંબર પ્લેટવાળા ટુ-વ્હીલરનો ટેક્સી તરીકે ઉપયોગ થતો હોવા સહિતના મુદ્દાઓ સામેલ છે. આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને રિક્ષા યુનિયનો દ્વારા હડતાળ કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું.
સમગ્ર મામલાનો ઉકેલ લાવવા માટે અમદાવાદ શહેર ટ્રાફિક વિભાગના જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર, ટ્રાન્સપોર્ટ કમિશનર કચેરીના સિનિયર અધિકારીઓ, આરટીઓ તથા ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગના અન્ય અધિકારીઓ અને વિવિધ રિક્ષા યુનિયનોના પદાધિકારીઓ વચ્ચે બેઠક ચાલી રહી છે. આ બેઠકમાં રિક્ષા ચાલકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અલગ-અલગ માંગણીઓ અને તેના સંભવિત ઉકેલ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે.
પોલીસ કમિશનરે કહ્યું હતું કે, રિક્ષા ચાલકોની માંગણીઓ અંગે વાતચીત કરવા માટે એક ટીમ બનાવવામાં આવી છે. આ ટીમ યુનિયનના પદાધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી રહી છે અને તમામ પક્ષોને સ્વીકાર્ય હોય તેવો ઉકેલ લાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. પોલીસ તંત્રનું ધ્યાન એક તરફ રિક્ષા ચાલકોની સમસ્યાઓના ઉકેલ પર છે, જ્યારે બીજી તરફ સામાન્ય નાગરિકોને હડતાળને કારણે કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.
આ દરમિયાન પોલીસ કમિશનરે કાયદો હાથમાં લેનારાઓને લઈને કડક ચેતવણી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં અનેક રિક્ષાઓ ચાલુ છે અને તેમાં મુસાફરો અવરજવર કરી રહ્યા છે. જો કોઈ વ્યક્તિ અન્ય રિક્ષા ચાલકોને રિક્ષા ચલાવતા રોકવાનો પ્રયાસ કરશે અથવા મુસાફરોને રોકશે, ઉતારશે કે આ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરશે તો તેની સામે પોલીસ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
પોલીસ કમિશનરના જણાવ્યા મુજબ, આ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરનાર સામે ગુનો દાખલ કરવાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. એટલે કે હડતાળનો હક પોતાની જગ્યાએ છે, પરંતુ તેના કારણે અન્ય લોકોને અવરજવર કરવામાં અવરોધ ઊભો કરવો કે બળજબરી કરવી કોઈપણ સંજોગોમાં સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
પોલીસ કમિશનરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હડતાળ દરમિયાન આજે સવારે કેટલાક સ્થળોએ એવી ઘટનાઓ સામે આવી હતી જેમાં કેટલાક લોકોને પોલીસે ડિટેઇન કર્યા છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, કેટલાક લોકો ધોકા લઈને નીકળ્યા હતા, જ્યારે કેટલાક દ્વારા મુસાફરોને રિક્ષામાંથી ઉતારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આવી ઘટનાઓને લઈને પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદમાં રિક્ષા હડતાળને લઈને હવે એક તરફ યુનિયનોની માંગણીઓ પર સરકાર અને સંબંધિત વિભાગો સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે, તો બીજી તરફ શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ દ્વારા નજર રાખવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને રિક્ષા ચાલકો વચ્ચે કોઈ વિવાદ ઊભો ન થાય અને મુસાફરોને બળજબરીપૂર્વક વાહનમાંથી ઉતારવાની કે રસ્તા પર રોકવાની ઘટનાઓ ન બને તે માટે પોલીસ સતર્ક છે.
પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, રિક્ષા યુનિયનોની માંગણીઓના ઉકેલ માટે વાતચીતનો રસ્તો ખુલ્લો છે અને સૌહાર્દપૂર્ણ ઉકેલ લાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. સાથે જ તેમણે એ પણ સંકેત આપ્યો છે કે સામાન્ય નાગરિકોને મુશ્કેલી પડે તેવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ સામે પોલીસ કડક વલણ અપનાવશે.
હાલમાં સંબંધિત તમામ વિભાગો અને રિક્ષા યુનિયનો વચ્ચે બેઠક ચાલી રહી છે. પોલીસ કમિશનરને આશા છે કે ચર્ચા દ્વારા ટૂંક સમયમાં કોઈ ફળદાયી ઉકેલ સામે આવશે અને રિક્ષા હડતાળને કારણે સામાન્ય મુસાફરોને પડી રહેલી મુશ્કેલીમાં રાહત મળશે.
અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા સર્વે નાગરિકોને જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આવતીકાલે પણ જો કોઈ વ્યક્તિ, રાહદારીઓ કે મુસાફરી કરતા પેસેન્જરોને હેરાનગતિ કરશે અથવા કામકાજમાં અડચણરૂપ બનશે, તો તેમની સામે અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા સખતમાં સખત કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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