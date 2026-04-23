પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકે અસારવા ખાતે સંવેદનશીલ બુથોની સમીક્ષા કરી, સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક

અમદાવાદમાં કુલ 1316 સ્થળોએ 4172 મતદાન બુથ પર મતદાન યોજાશે.

પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિક
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 3:26 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં આવનારી ચૂંટણીને લઈને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે એક્શનમાં આવી ગયું છે. પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકે ખુદ મેદાનમાં ઉતરી શહેરના અસારવા વિસ્તારમાં આવેલી શાળા નંબર 17 અને શાળા નંબર 18 સંવેદનશીલ અને અતિ સંવેદનશીલ મતદાન બુથોની મુલાકાત લીધી હતી અને સમગ્ર સુરક્ષા આયોજનની વિસ્તૃત સમીક્ષા કરી હતી.

અમદાવાદ પોલીસ કમિશ્નર જી.એસ મલિકે જણાવ્યું હતું કે હાલ શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની કોઈ ચિંતા નથી, પરંતુ ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ કોઈ પણ પ્રકારની ઢીલ રાખવા તૈયાર નથી. દરેક સંવેદનશીલ વિસ્તાર પર ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને ઇન્ટેલિજન્સ ઇનપુટ્સના આધારે સતત મોનિટરિંગ ચાલી રહ્યું છે.

અમદાવાદમાં કુલ 1316 સ્થળોએ 4172 મતદાન બુથ પર મતદાન યોજાશે. તેમાંમાંથી 419 સ્થળોને સંવેદનશીલ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં અગાઉના અનુભવ, સ્થાનિક પરિસ્થિતિ અને સામાજિક સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખીને વધારાની સુરક્ષા ગોઠવાઈ છે. ખાસ નોંધનીય વાત એ છે કે 2 મતદાન મથકોને અતિ સંવેદનશીલ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં અત્યંત કડક બંદોબસ્ત રાખવામાં આવશે.

સુરક્ષા દ્રષ્ટિએ આ વખતે વિશાળ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. શહેરભરમાં 8000થી વધુ પોલીસ અને હોમગાર્ડના જવાનો તૈનાત રહેશે. આ ઉપરાંત સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ (SRP) ની 7 ટીમો પણ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ખાસ તૈનાત રહેશે. કેન્દ્રિય દળ તરીકે એક પેરામિલિટ્રી ટીમ પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં જોડાશે, જેથી કોઈ પણ આપાત પરિસ્થિતિમાં તરત જ કાર્યવાહી થઈ શકે.

પોલીસ દ્વારા તમામ મતદાન મથકો પર સીસીટીવી, વેબકાસ્ટિંગ અને સ્ટ્રોંગ પેટ્રોલિંગની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી રહી છે. સાથે જ ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ (QRT) અને મોબાઇલ પેટ્રોલિંગ યુનિટ્સને પણ હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે, જેથી કોઈ પણ ઘટના બને તો તરત નિયંત્રણ મેળવી શકાય.

ચૂંટણી દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ફ્લેગ માર્ચ, ચેકિંગ ડ્રાઇવ અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સતત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પોલીસ તંત્રનું મુખ્ય લક્ષ્ય ચૂંટણીને શાંતિપૂર્ણ, નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રીતે પૂર્ણ કરવાનું છે.

આ પણ વાંચો:

સંપાડકની પસંદ

