અમદાવાદમાં પોલીસ સંભારણા દિવસની ઉજવણી, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે શહીદ જવાનોને આપી શ્રદ્ધાંજલિ
અમદાવાદમાં 21 ઓક્ટોબરના રોજ પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ નિમિત્તે શાહીબાગ સ્થિત પોલીસ મુખ્ય મથક ખાતે શહીદ પોલીસકર્મીઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.
Published : October 21, 2026 at 11:47 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં 21 ઓક્ટોબરના રોજ પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ નિમિત્તે શાહીબાગ સ્થિત પોલીસ મુખ્ય મથક ખાતે શહીદ પોલીસકર્મીઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત પોલીસ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દેશની સુરક્ષા, નાગરિકોની સલામતી અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવાની ફરજ દરમિયાન પોતાના પ્રાણનું બલિદાન આપનારા પોલીસકર્મીઓને યાદ કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી
મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોલીસકર્મીઓના બલિદાનને સન્માન આપવા માટે દિલ્હીમાં પોલીસ મેમોરિયલનું નિર્માણ કરાવ્યું છે. પોલીસ જવાનો નાગરિકોની સુરક્ષા માટે પોતાની ફરજ નિભાવતાં અનેક વખત પોતાનો જીવ ગુમાવે છે. તેમના બલિદાનને યાદ રાખવા અને નવી પેઢીને પોલીસની કામગીરી તથા તેમના યોગદાન વિશે જાણકારી મળે તે હેતુથી પોલીસ મેમોરિયલની સાથે પોલીસ મ્યુઝિયમની પણ શરૂઆત કરવામાં આવી છે.
DGP જી.એસ. મલિકે પોલીસની કામગીરી અંગે જણાવ્યું હતું કે, કેટલીક વખત લોકો સુધી પોલીસની ફરજનું મહત્ત્વ પહોંચાડવું પણ જરૂરી બને છે. તાજેતરમાં નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબા સહિતના કાર્યક્રમો શાંતિપૂર્ણ અને સુચારુ રીતે પૂર્ણ થયા હતા. આ ઉપરાંત ગુનાખોરીને નિયંત્રણમાં રાખવામાં પણ પોલીસને સફળતા મળી છે. આ કામગીરીનો શ્રેય તેમણે પોલીસના તમામ જવાનો અને અધિકારીઓને આપ્યો હતો.
અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર અનુપમ સિંહ ગેહલોત દ્વારા વર્ષ 2025-26 દરમિયાન ફરજ બજાવતાં શહીદ થયેલા પોલીસકર્મીઓનાં નામનું સ્મરણ કરી તેમના બલિદાનને યાદ કરવામાં આવ્યું હતું. વિવિધ રાજ્યોના પોલીસ દળોમાં ફરજ દરમિયાન શહીદ થયેલા જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને તેમની દેશસેવા અને સમર્પણને નમન કરવામાં આવ્યું હતું.
પોલીસ શહીદ સ્મૃતિ દિવસ નિમિત્તે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમ દ્વારા દેશની સુરક્ષા અને નાગરિકોની સલામતી માટે પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપનારા પોલીસકર્મીઓના યોગદાનને ફરી એકવાર યાદ કરવામાં આવ્યું હતું.
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