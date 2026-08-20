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ગાંધીનગર: ટ્રાફિક જામથી બચવા પોલીસે કટ બંધ કર્યો, વાહન ચાલકો રોંગ સાઇડમાં નીકળતા વધુ ટ્રાફિક થયો

ગાંધીનગરમાં ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટાડવા માટે પોલીસે કેટલીક જગ્યાએ કટ બંધ કર્યા છે.

ટ્રાફિક જામથી બચવા પોલીસે કટ બંધ કર્યો
ટ્રાફિક જામથી બચવા પોલીસે કટ બંધ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 6:20 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગરમાં ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટાડવા માટે પોલીસે કેટલીક જગ્યાએ કટ બંધ કર્યા છે. જોકે, વાહન ચાલકો રોંગ સાઇડમાં નીકળતા વધુ ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. ટ્રાફિક જામ થઇ જતા પોલીસને વાહન વ્યવહાર ફરી શરૂ કરવા પરસેવો વળ્યો હતો.

જિલ્લા પંચાયત સામેનો કટ પોલીસે બંધ કર્યો

ગાંધીનગર શહેરમાં દિવસે દિવસે હવે રોડ ઉપર ટ્રાફિકનું ભારણ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. પરિણામે જિલ્લા પોલીસ વડા ના સંકલનમાં ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા રોડ ઉપરનો ટ્રાફિક ધારણ ઘટાડવાના પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ સ્થિતિમાં ગુરુવારે બપોરના સમયે જિલ્લા પંચાયત સામે આવેલો એક કટ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. બેરીકેટ્સ મૂકીને રસ્તો બંધ કર્યો હતો. જ્યારે ટ્રાફિક પોલીસ રસ્તો બંધ કરીને નીકળતા વાહન ચાલકોએ રોંગ સાઈડમાં નીકળવાનું ચાલુ કર્યું હતું.

ટ્રાફિક જામથી બચવા પોલીસે કટ બંધ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

ગાંધીનગર શહેરના જિલ્લા પંચાયત સામે આવેલા રસ્તા ઉપરથી સચિવાલયમાં જવાના ચ-રોડ ઉપર જિલ્લા પોલીસ વડા રવિ તેજા વાસમ સેટ્ટી દ્વારા આજે ગુરુવારે બપોરના સમયે રોડ ઉપર ઉભા રહીને ટ્રાફિકનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ચ રોડ ઉપર રહેલો પોલીસ તરફ જતા એક કટને બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ બાબતે ટ્રાફિક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વિજયસિંહ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા ટ્રાફિકને લઈને રોડ ઉપરનો એક કટ બંધ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. પરિણામે એક તરફનો કટ બેરીકેટ્સ મૂકીને બંધ કરાયો છે. તે ઉપરાંત ટ્રાફિક ડ્રાઇવમાં બ્લેક ફિલ્મવાળી ગાડીઓને રોકવામાં આવી હતી અને તેમના કાળા કાચ ઉપરની ફિલ્મ હટાવવામાં આવી હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે પોલીસ દ્વારા કટ બંધ કરવામાં આવ્યા ના થોડા જ સમયમાં વાહન ચાલકોએ રોંગ સાઈડમાં નીકળવાનું ચાલુ કર્યું હતું. તેના ઉપરથી કહી શકાય કે ગાંધીનગરના વાહન ચાલકો ટ્રાફિક નિયમનું પાલન કરવા ટેવાયેલા નથી.

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