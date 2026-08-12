વડોદરાના માંજલપુરમાં હાઈટેક ન્યુડ કોલિંગ સેન્ટરનો પોલીસે પર્દાફાશ, મુખ્ય આરોપી મનીષ પઢિયારની અટકાયત
માંજલપુર પોલીસની ટીમે દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી મુખ્ય આરોપી મનીષ પઢિયારની અટકાયત કરી હતી.
Published : August 12, 2026 at 3:37 PM IST
વડોદરા: વડોદરાના માંજલપુર વિસ્તારમાં ફ્લેટમાં ચાલતા કથિત હાઈટેક ન્યુડ કોલિંગ સેન્ટરનો પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. માંજલપુર પોલીસે દરોડો પાડી ઓનલાઈન ન્યુડ કોલિંગ કરાવતા મુખ્ય આરોપી મનીષ પઢિયારની સ્થળ પરથી અટકાયત કરી છે. પોલીસે સ્થળ પરથી લેપટોપ, હાઈટેક કેમેરા અને આઈફોન સહિતનો ઇલેક્ટ્રોનિક મુદ્દામાલ કબજે કરી સમગ્ર રેકેટ અંગે તપાસ શરૂ કરી છે.
માંજલપુર પોલીસને મળેલી માહિતીના આધારે ફ્લેટમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન ઓનલાઈન માધ્યમથી ન્યુડ કોલિંગની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ‘Stripchat’ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી યુવતીઓને બોલાવવામાં આવતી હતી અને તેમની પાસે ઓનલાઈન ન્યુડ કોલ કરાવવામાં આવતા હતા. સમગ્ર કામગીરી માટે ફ્લેટમાં હાઈટેક ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.
માંજલપુર પોલીસની ટીમે દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી મુખ્ય આરોપી મનીષ પઢિયારની અટકાયત કરી હતી. પોલીસે ફ્લેટમાંથી ત્રણ લેપટોપ, બે હાઈટેક કેમેરા અને આઈફોન 15 સહિતનો ઇલેક્ટ્રોનિક મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આ તમામ સાધનોનો ઉપયોગ કથિત ઓનલાઈન પ્રવૃત્તિ માટે કરવામાં આવતો હતો કે કેમ તે અંગે પણ પોલીસ દ્વારા ટેકનિકલ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
પોલીસે કબજે કરેલા લેપટોપ, મોબાઈલ ફોન, કેમેરા અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોની તપાસ શરૂ કરી છે. ડિજિટલ ડિવાઇસમાંથી મળનારા ડેટા અને અન્ય ટેકનિકલ પુરાવાના આધારે સમગ્ર રેકેટની કામગીરી અંગે વધુ માહિતી સામે આવી શકે છે.
સમગ્ર મામલે આરોપી સામે આઈટી એક્ટ અને ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસ હવે એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે આ સમગ્ર પ્રવૃત્તિમાં માત્ર એક જ વ્યક્તિ સંકળાયેલી હતી કે પછી અન્ય લોકો પણ આ રેકેટનો ભાગ હતા. યુવતીઓને કોણ બોલાવતું હતું, ઓનલાઈન કોલિંગનું સંચાલન કોણ કરતું હતું, આ પ્રવૃત્તિમાંથી મળતી આવક ક્યાં જતી હતી અને સમગ્ર કામગીરી પાછળ અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કે નેટવર્ક કાર્યરત હતું કે નહીં તે સહિતના મુદ્દાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
દરોડા દરમિયાન કબજે કરવામાં આવેલા ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો પોલીસ તપાસમાં મહત્વના પુરાવા બની શકે છે. પોલીસ દ્વારા આ સાધનોની ટેકનિકલ તપાસ કરાવીને તેમાં રહેલી માહિતીના આધારે સમગ્ર નેટવર્ક સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
હાલ માંજલપુર પોલીસે મુખ્ય આરોપી મનીષ પઢિયારની અટકાયત કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સમગ્ર રેકેટમાં અન્ય લોકોની સંડોવણી અંગે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ આ ઓનલાઈન નેટવર્કની સંપૂર્ણ હકીકત સામે આવશે.