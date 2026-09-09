અમરેલી પોલીસની કાબિલેદાદ કામગીરી, અપહ્યત બાળકને 15 કલાકમાં છોડાવીને પરિવારને સોંપ્યું
મોટા આંકડિયાથી અપહરણ કરાયેલા બાળકને શોધવા પોલીસે 170 જેટલા CCTV કેમેરા ચેક કર્યા હતા, મધ્યપ્રદેશના લલિત નામના આરોપીની ધરપકડ
Published : September 9, 2026 at 9:25 PM IST
અમરેલી: મોટા આંકડીયા ગામેથી પાંચ વર્ષના એક બાળકનું અપહરણ થયું હતું. અમરેલી પોલીસે અપહ્યત બાળકને છોડાવવા માટે તાત્કાલિક ઓપરેશન હાથ ધરીને માત્ર 15 કલાકમાં જ બાળકને સલામત રીતે શોધી કાઢ્યું હતું અને પરિવારને સોંપી દીધું હતું. બાળક પરત મળતાં પરિવારજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
અમરેલી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મધ્યપ્રદેશના એક પરિવાર સાથે છેલ્લા છ માસથી ઓળખાણ ધરાવતા એક શખ્સે પરિવારનો વિશ્વાસ કેળવ્યો હતો. બાળકના પરિવાર સાથે ઓળખ કેળવીને આરોપી લલિત પાંચ વર્ષના બાળકને બાઈક પર બેસાડીને બહાર લઈ ગયો હતો. જો કે, બાળક નજરે ન પડતાં પરિવારજનોમાં ભારે ચિંતા ફેલાઈ હતી અને સમગ્ર મામલે અમરેલી તાલુકા પોલીસને જાણ કરી હતી.
બાળકના અપહરણની ગંભીર ઘટનાની જાણ થતાં જ અમરેલી પોલીસ તંત્ર દોડતું થયું હતું. બનાવની ગંભીરતા ધ્યાને લઈ DYSP ચિરાગ દેસાઈના નેતૃત્વ હેઠળ અમરેલી તાલુકા પોલીસ અને LCBની અલગ-અલગ પાંચ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. પોલીસની વિવિધ ટીમોએ બાળકને વહેલી તકે શોધી કાઢવા માટે અલગ અલગ દિશામાં તપાસ શરૂ કરી હતી.
170 જેટલા CCTV કેમેરા ચકાસ્યા
બાળકને લઈ આરોપી કઈ દિશામાં ગયો, તે જાણવા માટે પોલીસે મોટા આંકડીયા ગામથી લઈને આસપાસના વિસ્તારોમાં આવેલા CCTV કેમેરાના ફૂટેજની ઝીણવટભરી તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસની ટીમોએ અમરેલીના ‘નેત્ર’ કેમેરા સિસ્ટમ તેમજ રાજકોટ જિલ્લાના ‘નેત્ર’ કેમેરાના ફૂટેજ પણ ચકાસ્યા હતા. પોલીસ દ્વારા અંદાજે 170 જેટલા CCTV કેમેરાના ફૂટેજની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. સતત 15 કલાકની મહેનત બાદ પોલીસને આરોપીની હિલચાલ અંગે મહત્વપૂર્ણ કડી મળી હતી. CCTV ફૂટેજના આધારે આરોપી જેતપુર તરફ ગયો હોવાનું પોલીસના ધ્યાને આવ્યું હતું.
વીરપુરથી પોલીસે દબોચી લીધો આરોપી
CCTV ફૂટેજમાંથી મળેલી મહત્વપૂર્ણ કડીના આધારે પોલીસની ટીમે તપાસ આગળ ધપાવી હતી અને જેતપુરના વીરપુર વિસ્તારમાં પહોંચી હતી. અંતે પોલીસે મધ્યપ્રદેશના લલિત નામના આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો અને તેની પાસેથી અપહરણ કરાયેલા પાંચ વર્ષના બાળકને પણ મુક્ત કરીને તેના પરિવારને સોંપ્યો હતો. 15 કલાક બાદ ગૂમ થયેલો પોતાનો બાળક પરત મળી આવતા પરિવારજનોમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.