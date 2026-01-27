ભાજપના કોર્પોરેટર સામે ગુજસીટોકનો ગુનો નોંધાતા સસ્પેન્ડ, પોલીસ દ્વારા આરોપીઓનું રીકસ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું
આ ગેંગ પર ખંડણી, મારામારી, જમીન પચાવી પાડવી, પોલીસ પર હુમલા, હત્યાની કોશિશ જેવા અનેક ગુના દાખલ છે
Published : January 27, 2026 at 2:02 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ પોલીસે ગેમ્બલર ગેંગ સામે ગુ.જ.સી.ટો.ક નું હથિયાર ઉગામીને વોર્ડ નંબર.3ના ભાજપ કોર્પોરેટર સહિત ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. તપાસ અધિકારી રવિરાજસિંહ પરમારની આગેવાનીમાં ચારેય આરોપીઓને તેમના વિસ્તારમાં લઈ જઈને ઘટનાનું રી કન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
ગેંગ સામે ઘણા ગુના દાખલ છે
આ ગેંગ પર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી લોકોને ડરાવીને ખંડણી, મારામારી, જમીન પચાવી પાડવી, પોલીસ અને સરકારી કર્મચારીઓ પર હુમલા, હત્યાની કોશિશ અને બોગસ મ્યુલ એકાઉન્ટ બનાવીને લોકો સાથે ગુનાખોરી આચરવાના ઘણા ગુના દાખલ છે. પોલીસ પકડમાં રહેલા એક આરોપી અબ્બાસ કુરેશી જે વોર્ડ નંબર ત્રણથી ભાજપના કોર્પોરેટરને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે.
કેમેરા સામે પોલીસે તપાસ્યા દસ્તાવેજ
ઘટનાના રીકન્સ્ટ્રક્શન સમયે તપાસ પોલીસ અધિકારી રવિરાજસિંહ પરમારની આગેવાનીમાં ચારેય આરોપીના ઘર અને તેના વિસ્તારમાં તપાસ શરૂ કરી હતી જેમાં ઘરની અંદર રહેલા કબાટોમાં કેટલાક દસ્તાવેજોની ચકાસણી પણ પોલીસ દ્વારા કેમેરાની સામે કરવામાં આવી હતી. ગુનાખોરીની દુનિયામાં કુખ્યાત બનેલી ગેમ્બલર ગેંગની ઘટનાના રી કન્સ્ટ્રક્શન સમયે તેના વિસ્તારના લોકો પણ સમગ્ર ઘટનાને જોવા માટે બહાર નીકળ્યા હતા ઘટનાનું રી-કન્સ્ટ્રક્શન પૂર્ણ થયા બાદ પોલીસ તમામ ચારેય આરોપીને લઈને નીકળી ગઈ હતી
કોર્પોરેટર અબ્બાસ કુરેશી પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ
ચાર આરોપી પૈકી અબ્બાસ કુરેશી વોર્ડ નંબર ત્રણથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના બિનહરીફ ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટર પૈકી એક કોર્પોરેટર છે જેને આજે શહેર ભાજપ દ્વારા પાર્ટી માંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે શહેર ભાજપ પ્રમુખ ગૌરવ રૂપારેલીયા એ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, 'ગુજસીટોક જેવા ગંભીર ગુનામાં કોઈ આરોપીને પકડવામાં આવે તો પાર્ટીના પ્રમુખ તરીકે તેને પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કરવાની નૈતિક જવાબદારી મારી છે જેથી અબ્બાસ કુરેશીને પાર્ટીમાંથી આજે સસ્પેન્ડ કર્યો છે.
