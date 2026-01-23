ETV Bharat / state

તડકેશ્વર ટાંકી કાંડમાં 8 આરોપીઓની ધરપકડ, પોલીસે એન્જિનિયરો અને કોન્ટ્રાક્ટરોની 'કર્મ કુંડળી' ખોલવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા

સરકારની છબી ખરડાતા CMO સીધું હરકતમાં આવ્યું છે, જેના પરિણામે માંડવી પોલીસે પાણી પુરવઠા વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટર સહિત 8 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 23, 2026 at 11:20 AM IST

સુરત: માંડવી તાલુકાના તડકેશ્વર ગામે 9 લાખ લિટરની વિશાળ જળ ટાંકી પત્તાના મહેલની જેમ ધરાશાયી થવાની ઘટનાએ સમગ્ર રાજ્યમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે. સરકારની છબી ખરડાતા મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (CMO) સીધું હરકતમાં આવ્યું છે, જેના પરિણામે માંડવી પોલીસે પાણી પુરવઠા વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટર સહિત 8 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. કોર્ટે આરોપીઓના રિમાન્ડ મંજૂર કરતા હવે ભ્રષ્ટાચારના મૂળ સુધી પહોંચવા પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કર્યો છે.

ફરિયાદના 48 કલાકમાં મોટા માથા જેલ ભેગા
સુરત જાહેર આરોગ્ય વર્તુળના અધિક્ષક ઇજનેર મિતા મેવાળાની ફરિયાદ બાદ પોલીસે વીજળીક વેગે કાર્યવાહી કરી છે. ધરપકડ કરાયેલાઓમાં મહેસાણાની જયંતી સુપર કન્સ્ટ્રકશનના માલિક, જોઈન્ટ વેન્ચર બાબુ પટેલ પેઢીના સંચાલકો, પીએમસી માર્ગ પ્લાનિંગના સાઈટ ઇજનેર તેમજ સરકારી કાર્યપાલક અને નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરોનો સમાવેશ થાય છે. હજુ પણ આ કેસમાં કેટલાક 'મોટા માથા' ઓની ધરપકડની શક્યતા સેવાઈ રહી છે.

પોલીસની 18 મુદ્દાની તપાસનું કેન્દ્રબિંદુ
પોલીસે કોર્ટમાં 18 ગંભીર મુદ્દાઓ રજૂ કરી રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, જેનું મુખ્ય પાસું 'હલકી કક્ષાનું મટિરિયલ' અને 'આર્થિક મિલીભગત' છે.

  • મટિરિયલની ગુણવત્તા: ટાંકીના નિર્માણમાં વપરાયેલું સિમેન્ટ-રેતી અને લોખંડ ક્યાંથી ખરીદાયું અને તેની ગુણવત્તા ચકાસવામાં કોણે આળસ કરી?
  • અન્ય જિલ્લાઓમાં તપાસ: આ એજન્સીએ પાટણ, મહેસાણા, કચ્છ, ભરૂચ અને નવસારીમાં પણ કામો કર્યા છે, ત્યાંની સ્થિતિ શું છે તેની તપાસ થશે.
  • ટેકનિકલ સર્ટિફિકેટ: પ્રોજેક્ટ પાસ કરવા માટે રજૂ કરાયેલા સર્ટિફિકેટ અસલી છે કે નકલી તેની ખાતરી કરાશે.
  • નાણાકીય વહીવટ: સરકારી ઈજનેરો અને કોન્ટ્રાક્ટર વચ્ચેના બેનામી વ્યવહારોની ઊંડી તપાસ કરાશે.
ટાંકી કાંડ મુદ્દે સરકાર એક્શનમાં
સરકારી બાબુઓની 'બેનામી સંપત્તિ' પર નજર
પાણી પુરવઠા વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેર અંકિત ગરાસિયા અને નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર જય ચૌધરીની ભૂમિકા શંકાના દાયરામાં છે. પોલીસ હવે આ અધિકારીઓની આવક અને તેમની મિલકતોની તપાસ પણ કરી શકે છે. ટેકનિકલ એક્સપર્ટ્સની ટીમ દ્વારા ટાંકીના કાટમાળના નમૂના લઈ લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ માટે મોકલાયા છે.

