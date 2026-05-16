ETV Bharat / state

અમદાવાદ: બાળકની ફી ભરવા માતાએ કરી જ્વેલર્સની દુકાનમાં ચોરી ! ખાડિયા પોલીસે કલાકોમાં આરોપી મહિલાને ઝડપી

ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરીનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એક મહિલાએ સોનાની દુકાનમાંથી બે સોનાની બંગડીઓ ચોરી કરી ફરાર થઈ ગઈ હતી.

બાળકની ફી ભરવા માતાએ કરી સોનાની દુકાનમાં ચોરી
બાળકની ફી ભરવા માતાએ કરી સોનાની દુકાનમાં ચોરી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 2:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ખાડિયા વિસ્તારમાં સોનીની દુકાનમાં ચોરીનો ચકચારી બનાવ સામે આવ્યો છે. ગઈકાલે (15 મે શુક્રવાર) ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરીનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એક મહિલાએ સોનાની દુકાનમાંથી બે સોનાની બંગડીઓ ચોરી કરી ફરાર થઈ ગઈ હતી.

ઘટનાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખીને ખાડિયા પોલીસ તરત જ એક્શનમાં આવી હતી. ટેકનિકલ એનાલિસિસ, CCTV ફૂટેજ અને ખાનગી બાતમીના આધારે પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી મહિલાની અટકાયત કરી લીધી હતી.

જ્વેલર્સની દુકાનમાંથી ચોરી કરનાર મહિલા ઝડપાઈ (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ પકડમાં આવેલી મહિલાનું નામ પલક રાજપૂત છે, જે મૂળ પોરબંદરની રહેવાસી છે . પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી. આરોપી મહિલાએ માત્ર ખાડિયા જ નહીં, પરંતુ કાગડાપીઠ વિસ્તારમાં આવેલી સોનીની દુકાનમાં પણ આવી જ રીતે ચોરી કરી હોવાનું કબૂલ્યું હતું.

આ સમગ્ર મામલે ACP E ડિવિઝન વાણી દુધાતે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે આરોપી પાસેથી ચોરી કરાયેલ મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કર્યો છે. હાલ આરોપી મહિલા મૂળ પોરબંદરની રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે અમદાવાદમાં તેણીનું પિયર હોવાથી તે અહીં આવી હતી.

પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આરોપી મહિલા પોરબંદરમાં કપડાંની દુકાન ચલાવે છે. સાથે જ બાળકની સ્કૂલ ફી ભરવા માટે આ ચોરી કરી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. બંને ગુનાઓમાં આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

  1. અમદાવાદ: જ્વેલરી શોરૂમના CCTV કેમેરામાં કેદ થયું સેલ્સગર્લનું કારસ્તાન, 1.11 કરોડના સોનાના દાગીના લઈ ફરાર
  2. દાહોદમાં લોકોને વાતોમાં ફોસલાવી પહેરેલા દાગીના પડાવી લેનાર બંટી-બબલી ઝડપાયા

TAGGED:

AHMEDABAD NEWS
AHMEDABAD POLICE
સોનાના દાગીનાની ચોરી
THEFT FROM JEWELRY SHOP
THEFT OF GOLD JEWELRY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.