અનૈતિક સંબંધનો કરૂણ અંજામ, પર સ્ત્રી માટે પતિએ પત્નીને પતાવી દીધી

પર સ્ત્રી માટે પતિએ પત્નીને પતાવી દીધી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 23, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લાના સરદારપુર ગામે ગત 18 ઓક્ટોબરના રોજ એક મહિલાનો હત્યા કરાયેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો, પોલીસે આ હત્યાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે, અને બે આરોપીની અટકાયત કરી છે.

પતિ-પત્ની અને વો

ગત 18 ઓક્ટોબરે ભેસાણ તાલુકાના સરદારપુર ગામમાં એક મહિલાની હત્યા થઈ હતી, જેમાં પોલીસે મધ્યપ્રદેશના નાનીયો અને જેનું નામના બે ખેત મજૂરની અટકાયત કરી છે. સમગ્ર મામલામાં પતિ-પત્ની અને વોના કિસ્સામાં આરોપી નાનીયાની પત્ની નિયતિએ પોતાનો જીવ આપીને આડા સંબંધની આકરી કિંમત ચૂકવી છે.

પત્નીની હત્યાના આરોપમાં પતિ સાથે અન્ય એકની અટકાયત (Etv Bharat Gujarat)

પરિણીતાની હત્યા

દિવાળીના તહેવારમાં જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણ તાલુકાના સરદારપુર ગામમાં પરિણીત મહિલાની હત્યા થઈ હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો હતો. ગત 18 ઓક્ટોબરની મધ્યરાત્રીએ મૂળ મધ્ય પ્રદેશની અને હાલ ભેસાણ તાલુકાના સરદારપુર ગામમાં ખેત મજૂરી માટે આવેલી નિયતિ સસતેની હત્યા કરાયેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. ત્યાર બાદ પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાં મહિલાની હત્યા કરવામાં આવી છે, તેનો પતિ અને અન્ય એક ખેત મજૂર નાનીયો સસ્તી અને જેનું સોલંકીની અટકાયત કરીને પતિ દ્વારા જ તેની પત્નીની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો ખુલાસો થયો છે.

પોલીસે પતિ સહિત હત્યામાં મદદ કરનાર આરોપીની અટકાયત કરી
પોલીસે પતિ સહિત હત્યામાં મદદ કરનાર આરોપીની અટકાયત કરી (Etv Bharat Gujarat)

અનૈતિક સંબંધનો કરૂણ અંજામ

મૃતક નિયતિ અને આરોપી નાનીયો સસતે બંને પતિ પત્ની હતા. આ બંને વચ્ચે અન્ય એક મહિલાને લઈને અવાર-નવાર પારિવારિક કંકાસ ચાલી રહ્યો હતો. ત્યારે ગત 18મી તારીખે મધ્ય રાત્રિના સમયે નાનીયાએ પત્ની નિયતિને ગળે ટૂંપો આપીને હત્યા કરી દીધા બાદ, માથા પર કોઈ બોથડ પદાર્થના ઘા મારીને તેનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજાવીની અન્ય એક મહિલા સાથે સંબંધમાં રહેવાના સપના જોઈને ઘટના સ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો.

બે આરોપીની અટકાયત

આ મામલે પોલીસે મધ્યપ્રદેશના જ જેનું સોલંકી નામના ખેત મજૂરની પણ અટકાયત કરી છે, તેણે પણ નાનીયાને હત્યા કરવામાં મદદગારી કરી હોવાની વિગતો પણ પોલીસને પ્રાપ્ત થતા પોલીસે તેની પણ અટકાયત કરી છે. હાલ આ બંને આરોપીઓ પોલીસ પકડમાં છે, જેમાં જેનું સોલંકી સામે મધ્યપ્રદેશમાં એક અપરાધિક ગુનો પણ રજીસ્ટર થયેલો છે.

