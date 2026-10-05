અટક બદલી, નોકરીઓ બદલી, પરિવાર સાથે સંપર્ક તોડ્યા છતાં થઈ ગયો ઝબ્બે, 23 વર્ષે કેવી રીતે પોલીસે પકડ્યો આરોપી?
અમરેલીની રાજુલા પોલીસે 23 વર્ષથી ફરાર એક આરોપીને પકડી પાડ્યો છે. આ આરોપી પર રૂપિયા 10 હજારનું ઈનામ પણ હતું.
Published : October 5, 2026 at 6:52 PM IST
અમરેલીઃ રાજુલા પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. રાજુલાની પોલીસે છેલ્લા 23 વર્ષથી ફરાર અને પોલીસ પકડથી દૂર રહેલા આરોપીને દબોચી લીધો છે. રાજુલા પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે આરોપી પ્રકાશ રતિલાલ બઘાણીને પોલીસે મોરબીમાંથી ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી પ્રકાશ રતિલાલ બધાણી પર 10 હજાર રૂપિયાનું ઈનામ પણ હતું.
શું હતો સમગ્ર કેસ?
અમરેલી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી પ્રકાશ રતિલાલ બધાણી વર્ષ 2003માં પીપાવાવ પોર્ટ પર સિક્યુરિટી સુપરવાઈઝર તરીકે નોકરી કરતો હતો, આ સમયે આરોપી કર્મચારીઓના 94,685 રૂપિયા લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો. આ ઘટના બાદ આરોપી પોલીસ પકડથી બચવા માટે સતત પોતાનું લોકેશન બદલતો રહેતો હતો. આ અંગે પીપાવાવના સિક્યુરિટી ઓફિસર ઉમેદસિંગ લાંબાએ રાજુલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ગુનો નોંધાયા બાદ પોલીસે આરોપીના જૂના સરનામાના આધારે જૂનાગઢ અને મુંબઈ સહિતના સ્થળોએ તપાસ કરી હતી. જોકે આરોપી અંગે કોઈ ચોક્કસ માહિતી મળી નહોતી.
પોલીસથી બચવા અટક બદલી, નોકરીઓ બદલી
અમરેલીના Dy.SP નયના ગોરડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી પ્રકાશ રતિલાલ બધાણીએ પોલીસ પકડથી બચવા માટે પોતાની અટક બધાણીમાંથી શાહ કરાવી દીધી હતી. આરોપી પ્રકાશ 2003થી ઓળખ અને મોબાઇલ-બેંકિંગ સહિતની ડિજિટલ કડીઓ સતત બદલતો રહ્યો હતો. આરોપી વર્ષોથી પોતાની ઓળખ, મોબાઇલ નંબર, બેંક એકાઉન્ટ અને સોશિયલ મીડિયા સહિતની કડીઓ બદલતો રહેતો હોવાથી પોલીસ માટે તેને શોધી કાઢવો પડકારરૂપ બન્યો હતો.
Dy.SP નયના ગોરડિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, અમરેલી જિલ્લા પોલીસ વડા સંજય ખરાતે લાંબા સમયથી નાસતા ફરતા અને ઇનામી આરોપીઓને ઝડપી પાડવા ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી. રાજુલા પીઆઇ વી.એમ. કોલાદરાની ટીમને આરોપી પ્રકાશ રતિલાલ બઘાણી ઉર્ફે બદાણી મૂળ મુંબઈના મલાડનો રહેવાસી છે, છેલ્લા 23 વર્ષથી પોલીસ પકડથી દૂર હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આરોપીને અમરેલી જિલ્લામાં લીસ્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેના પર 10 હજાર રૂપિયાનું ઇનામ પણ જાહેર કરાયું હતું.
સતત મોબાઈલ નંબર પણ બદલ્યા
પોલીસની તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું હતું કે, આરોપી તેના પરિવારજનો સાથે પણ લાંબા સમયથી સંપર્કમાં ન હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. રાજુલા પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે આરોપીના જૂના રેકોર્ડ, જન્મતારીખ અને ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજોના આધારે ટેક્નિકલ તપાસ શરૂ કરી હતી. આરોપીની જન્મતારીખ 26 ડિસેમ્બર 1966 મળી આવ્યા બાદ વિવિધ ટેક્નિકલ માધ્યમો, સોશિયલ મીડિયા, મોબાઇલ નંબર, બેંક એકાઉન્ટ અને હ્યુમન સોર્સના આધારે તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી હતી. તપાસમાં પ્રકાશ રતિલાલ બઘાણી વર્ષ 2003 બાદ અલગ-અલગ સમયે જોધપુર, જયપુર, નાસિક, વડોદરા, જામનગર, સુરત, રાજકોટ-મેટોડા જીઆઇડીસી, અમદાવાદ, પાલનપુર-બનાસકાંઠા અને મોરબી સહિતના સ્થળોએ અલગ નામ અને નવા સરનામા સાથે રહેતો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસ તપાસમાં આરોપી દ્વારા અલગ-અલગ સમયગાળામાં કુલ 9 મોબાઇલ નંબરોનો ઉપયોગ કરાયો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ પૈકીના તમામ નંબર વર્ષ 2024 સુધીમાં બંધ થઈ ગયા હતા અથવા અન્ય વ્યક્તિઓના નામે થઈ ગયા હતા. આ ઉપરાંત તેના ત્રણ બેંક એકાઉન્ટ પણ મળી આવ્યા હતા, જે વર્ષ 2024માં બંધ થઈ ચૂક્યા હતા. આરોપીએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પણ બંધ કરી દીધા હતા.
જૂના ફોટો પરથી પોલીસને મળી કડી
આરોપી પ્રકાશ બધાણી સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ દ્વારા ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી સતત તપાસ કરવામાં આવી રહી હતી. તપાસ દરમિયાન આરોપીના જૂના ફોટા પરથી રાજસ્થાનની નવજ્યોત મનોવિકાસ કેન્દ્ર સંસ્થા સાથેની એક કડી મળી આવી હતી, પોલીસે સંસ્થાની વિગતો મેળવી, ત્યાંથી મળેલી માહિતી અને હ્યુમન સોર્સના આધારે આરોપીનો ચાલુ મોબાઇલ નંબર મેળવ્યો હતો. આ નંબર પ્રકાશ રતિલાલ શાહ નામની વ્યક્તિનો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ સમગ્ર માહિતીનું ક્રોસ વેરિફિકેશન કરતાં આ વ્યક્તિ જ વર્ષ 2003ના ગુનામાં ફરાર આરોપી પ્રકાશ રતિલાલ બઘાણી ઉર્ફે બદાણી હોવાનું પોલીસને ખાતરી થઈ હતી. ચોક્કસ લોકેશન અને સરનામું મળ્યા બાદ રાજુલા પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે મોરબી ખાતે કાર્યવાહી કરી આરોપી પ્રકાશ રતિલાલ બઘાણી ઉર્ફે બદાણીને ઝડપી પાડ્યો હતો.
આરોપી પ્રકાશની પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે, તેણે વર્ષ 1988થી પોતાનું ઘર અને મુંબઈ છોડી દીધું હતું. ત્યારબાદ વર્ષ 1995માં વાપી ખાતે લવ મેરેજ કર્યા હતા અને તેમને બે દીકરીઓ પણ હતી. જોકે વર્ષ 2000 બાદ તેણે પરિવાર સાથેનો સંપર્ક પણ તોડી નાખ્યો હતો. આરોપીએ પોલીસ સમક્ષ એવી પણ કબૂલાત કરી હતી કે, તે જ્યાં નોકરી કરતો ત્યાંથી નાની-મોટી રકમ લઈને નોકરી છોડી ફરાર થઈ જતો હતો અને આ રીતે પોતાની પાછળની હિસ્ટ્રી છુપાવવાનો પ્રયાસ કરતો હતો. આરોપીએ અગાઉ અન્ય કોઈ મોટો ગુનો કર્યો છે કે કેમ તે અંગે રાજુલા પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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