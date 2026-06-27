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દેશની રક્ષા કરતો જવાન જ બન્યો કરોડોની લૂંટનો આરોપી! માણેકચોક લૂંટ કેસનો ચોંકાવનારો ભેદ ઉકેલાયો

ઘટનાના લગભગ બે વર્ષ બાદ પોલીસે આ કેસનો ભેદ ઉકેલી દિલ્હી સ્થિત ભારતીય વાયુસેનામાં કોર્પોરલ તરીકે ફરજ બજાવતા 31 વર્ષીય દીપક રમેશ બુકેરની ધરપકડ કરી

દેશની રક્ષા કરતો જવાન જ બન્યો કરોડોની લૂંટનો આરોપી! માણેકચોક લૂંટ કેસનો ચોંકાવનારો ભેદ ઉકેલાયો
દેશની રક્ષા કરતો જવાન જ બન્યો કરોડોની લૂંટનો આરોપી! માણેકચોક લૂંટ કેસનો ચોંકાવનારો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 10:18 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના સૌથી ચર્ચાસ્પદ લૂંટ કેસમાંથી એક એવા માણેકચોકના 1.51 કરોડ રૂપિયાની લૂંટ અને ફાયરિંગ કેસમાં અમદાવાદ શહેર પોલીસે મોટી સફળતા મેળવી છે.

ઘટનાના લગભગ બે વર્ષ બાદ પોલીસે આ કેસનો ભેદ ઉકેલી દિલ્હી સ્થિત ભારતીય વાયુસેનામાં કોર્પોરલ તરીકે ફરજ બજાવતા 31 વર્ષીય દીપક રમેશ બુકેરની ધરપકડ કરી છે. ખાસ વાત એ છે કે આરોપી દેશની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી જવાબદારી નિભાવતો હોવા છતાં કરોડોની લૂંટ જેવી ગંભીર ઘટનામાં સંડોવાયેલો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આરોપીની બેરેકમાંથી ગુનામાં વપરાયેલ પિસ્તોલ અને પાંચ જીવતા કારતુસ પણ કબ્જે કરવામાં આવ્યા છે.

દેશની રક્ષા કરતો જવાન જ બન્યો કરોડોની લૂંટનો આરોપી! માણેકચોક લૂંટ કેસનો ચોંકાવનારો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

16 જુલાઈ, 2024ના રોજ બપોરના સમયે ગાંધી રોડ પર આવેલા ફર્નાન્ડીઝ બ્રિજ પાસેની પ્રખ્યાત સોની હિંમતમલ શંકરલાલજી જ્વેલર્સમાં એક શખ્સ ગ્રાહકના વેશમાં પ્રવેશ્યો હતો. થોડા સમય બાદ તેણે અચાનક પિસ્તોલ કાઢી વેપારીને ધમકાવ્યો અને દુકાનમાં રહેલા અંદાજે ₹1 કરોડ 51 લાખ 83 હજારના સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડની લૂંટ ચલાવી હતી.લૂંટ બાદ આરોપી ફરાર થવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો ત્યારે દુકાનદારના પિતાએ તેને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આરોપીએ નિર્દયતાથી તેમના પગમાં ગોળી મારી દીધી હતી. દિવસદહાડે બનેલી આ ઘટના બાદ વેપારીઓમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો અને સમગ્ર શહેરમાં આ કેસ ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો.

ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ઝોન-3ના ડીસીપી રૂપલ સોલંકીના માર્ગદર્શન હેઠળ એલસીબી અને ખાડિયા પોલીસની સંયુક્ત ટીમે વિશેષ તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન ઘટનાસ્થળ આસપાસના અને શહેરના વિવિધ વિસ્તારોના સેંકડો CCTV ફૂટેજ, મોબાઇલ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ, રૂટ મેપિંગ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને અન્ય વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું.

તપાસ દરમિયાન પોલીસને મહત્વની કડી મળી કે લૂંટમાં વપરાયેલ પિસ્તોલ જામનગર જિલ્લામાં અગાઉ થયેલી એક ઘરફોડ ચોરી દરમિયાન ચોરાયેલી સર્વિસ રિવોલ્વર હતી. આ કડીના આધારે તપાસ વધુ આગળ વધી અને આખરે આરોપીની ઓળખ દિલ્હીમાં ભારતીય વાયુસેનામાં કોર્પોરલ તરીકે ફરજ બજાવતા દીપક રમેશ બુકેર તરીકે થઈ.

અમદાવાદ પોલીસની ટીમ દિલ્હી પહોંચી અને એરફોર્સના ઉચ્ચ અધિકારીઓના સંકલનથી આરોપીને કાયદેસર કસ્ટડીમાં લીધો. ત્યારબાદ તેની બેરેકની તપાસમાં ગુનામાં વપરાયેલ પિસ્તોલ તેમજ પાંચ જીવતા કારતુસ મળી આવ્યા, જેને પોલીસે કબ્જે કર્યા છે.

પ્રાથમિક તપાસમાં એવી પણ માહિતી સામે આવી રહી છે કે આરોપીએ ગુનાને અંજામ આપવા માટે અગાઉથી આયોજન કર્યું હતું. તેણે પોલીસને ભટકાવવા વિવિધ રીતો અપનાવી હતી. જોકે સતત ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને વૈજ્ઞાનિક તપાસના આધારે પોલીસે આખરે આરોપી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી.

DCP ઝોન 3 રૂપલ સોલંકીએ જણાવ્યું કે આ કેસ શહેર પોલીસ માટે સૌથી પડકારજનક કેસોમાંનો એક હતો. ઘટનાના દરેક પુરાવાનું વૈજ્ઞાનિક રીતે વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. CCTV ફૂટેજ, ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આરોપીની ઓળખ કરવામાં આવી. દિલ્હી જઈ એરફોર્સના સહકારથી તેની કાયદેસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી પાસેથી ગુનામાં વપરાયેલ હથિયાર અને કારતુસ કબ્જે કરવામાં આવ્યા છે. લૂંટાયેલા દાગીનાની રિકવરી, આરોપીના આર્થિક વ્યવહારો, તેમજ અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે નહીં તે તમામ મુદ્દે તપાસ હજુ ચાલુ છે.

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POLICE ARREST DEEPAK RAMESH BOOKER
DEEPAK RAMESH BOOKER
AHMEDABAD
ROBBERY FIRING CASE
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