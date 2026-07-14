સુરેન્દ્રનગરમાં રથયાત્રાને લઈને પોલીસ એલર્ટ, 400થી વધુ પોલીસ જવાનોનો બંદોબસ્ત; ડ્રોનથી રૂટનું નિરીક્ષણ
સુરેન્દ્રનગરમાં આગામી રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત રીતે સંપન્ન થાય તે માટે જિલ્લા પોલીસ તંત્ર દ્વારા કવાયત તેજ કરવામાં આવી છે.
Published : July 14, 2026 at 11:28 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં આગામી રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત રીતે સંપન્ન થાય તે માટે જિલ્લા પોલીસ તંત્ર દ્વારા કવાયત તેજ કરવામાં આવી છે. Dysp પાર્થ પરમારની આગેવાનીમાં પોલીસની ટીમોએ રથયાત્રાના મુખ્ય રૂટ પોપટપરા અને 80 ફૂટ રોડનું ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ દરમિયાન ડ્રોન કેમેરાની મદદથી સંવેદનશીલ બિલ્ડીંગોની છત અને આસપાસના વિસ્તારોનું સુરક્ષા ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર શહેરમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ વધારીને અસામાજિક તત્વો પર બાજ નજર રાખવામાં આવી રહી છે, સાથે જ આયોજકો સાથે બેઠક કરી શાંતિ જાળવવા ખાસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.
રથયાત્રાને લઇને પોલીસ એલર્ટ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં શાંતિપૂર્ણ માહોલ વચ્ચે રથયાત્રા યોજાય તે દિશામાં પોલીસ દ્વારા પ્રયત્નો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરના પોપટપરા વિસ્તાર તેમજ 80 ફૂટના રોડ ઉપર રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રથયાત્રામાં આવતા તમામ પ્રકારના રૂટ અંગેની વિગતો Dysp સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા મેળવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ડ્રોન કેમેરા વડે રથયાત્રાના રૂટનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. રથયાત્રા જ્યાંથી પસાર થવાની છે ત્યાંની તમામ શંકાસ્પદ બિલ્ડીંગોની પણ ચેકિંગ કામગીરી પોલીસ વિભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત અલગ અલગ છતની પણ ડ્રોન કેમેરા વડે ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા ફૂટ પેટ્રોલિંગ યોજી અને સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં શાંતિપૂર્ણ માહોલ વચ્ચે યાત્રા યોજાય તે દિશામાં પ્રયત્ન શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં રથયાત્રાને લઇને આયોજકો સાથે પણ બેઠક યોજવામાં આવી હતી. શાંતિપૂર્ણ માહોલ વચ્ચે રથયાત્રા યોજાય અને રથયાત્રા દરમિયાન ધાર્મિક લાગણીઓ ના દુભાય તે પ્રકારની કૃતિ ન કરવા અંગેની પણ સલાહ આપવામાં આવી છે.
રથયાત્રા શાંતિપુર્વક ઉજવાય તેવા પોલીસના પ્રયાસો
સુરેન્દ્રનગરના Dysp પાર્થ પરમાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, શાંતિપૂર્ણ માહોલ વચ્ચે રથયાત્રાની ઉજવણી થાય તે પ્રકારના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. શહેરના માર્ગોનું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને રથયાત્રાના રૂટનું પણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત રથયાત્રા જ્યાંથી પસાર થવાની છે ત્યાં છતની પણ ચેકિંગ કામગીરી ડ્રોન મારફતે હાથ ધરવામાં આવી છે. 400થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ રથયાત્રામાં બંદોબસ્તમાં રહેશે.
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