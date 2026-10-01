તસ્કરો પર તવાઈઃ રાજકોટ પોલીસે દહેરાદૂનથી પકડી ગેંગ, વડોદરામાં પણ બે ચોર ઝબ્બે
રાજકોટ પોલીસે ઘરફોડ ચોરી કરતી આંતરરાજ્ય ગેંગની દહેરાદૂનથી ધરપકડ કરી, વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પરથી બે ઘરફોડ ચોર પકાડાયા.
Published : October 1, 2026 at 7:17 PM IST
વડોદરા, રાજકોટઃ રાજ્યમાં ઘરચોરીના વધી રહેલી ઘટનાઓ સામે પોલીસ પણ એક્શનમાં આવી ગઈ છે. રાજકોટ અને વડોદરા પોલીસે ઘરફોડ ચોરીના કિસ્સામાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. રાજકોટ પોલીસે ઘરફોડ ચોરી કરતી આંતરરાજ્ય ગેંગને દહેરાદૂનથી દબોચી લીધી છે, જ્યારે વડોદરા પોલીસે દિલ્હી તરફ ભાગવા જઈ રહેલા બે ચોરોને 19 લાખ રૂપિયાના મુદ્દામાલ ઝડપી પાડ્યા છે.
વડોદરા રેલવે સ્ટેશન ખાતે MISSION SAFE STATION અંતર્ગત પશ્ચિમ રેલવેની LCB, SOG અને વડોદરા રેલવે પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમ દ્વારા સંયુક્ત કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ટ્રેન નંબર 12217 કેરળ સંપર્ક ક્રાંતિ એક્સપ્રેસ વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર પહોંચતા તેના M-1 કોચના કોરીડોરમાં બે શંકાસ્પદ ઈસમો પોલીસના ધ્યાનમાં આવ્યા હતા.
પોલીસે બંને શંકાસ્પદ શખ્સોની પૂછપરછ કરતા તેઓ ગભરાઈ ગયા હતા. પોલીસને શંકા જતા બંને શખ્સોને ટ્રેનમાંથી ઉતારીને તેમની સઘન પૂછપરછ કરી હતી. પોલીસની પૂછપરછ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે, આ શખ્સોએ કર્ણાટકના મેંગ્લોર શહેરમાં એક મકાનમાં હાથફેરો કર્યો હતો. સોના-ચાંદીના દાગીના, ઈમિટેશન જ્વેલરી, ઘડિયાળ, મોબાઈલ ફોન સહિત રોકડ રકમની ચોરી કરી હતી. ચોરી કર્યા બાદ તસ્કરોએ દિલ્હી તરફ ફરાર થઈ જવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. અરમાન અને સંજીવકુમાર ઉર્ફે જોની તરીકે બંને આરોપીની ઓળખ થઈ છે. હાલ રેલવે સ્ટેશન પરથી પકડાયેલા બંને ચોર પાસેથી 19.12 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને પોલીસે આરોપીઓને મેંગ્લોર પોલીસને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું હતું કે, આરોપી અરમાનખાન શૌકિનખાન ગુનાહિત ઈતિહાસ ધરાવે છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી સામે મુંબઈ અને ગોવામાં પણ ઘરફોડ ચોરી સહિતના ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.
રાજકોટ પોલીસે દહેરાદૂનથી દબોચી ગેંગ
રાજકોટ શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા યુનિવર્સિટી રોડ પર થયેલી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાં ગાંધીગ્રામ-2 અને LCB ઝોન-2ની ટીમને મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસે આંતરરાજ્ય ઘરફોડ ચોરી કરતી બેલડીને 1800 કિલોમીટર દૂર ઉત્તરાખંડના દહેરાદુનથી ઝડપી પાડી છે. આરોપીઓ પાસેથી રોકડ અને ચાંદીના સિક્કા મળી કુલ 77 હજારનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, 15 સપ્ટેમ્બરથી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યુનિવર્સિટી વિસ્તારમાં એક બંધ મકાનને નિશાન બનાવી તસ્કરો સોના-ચાંદી અને રોકડની ચોરી કરીને ફરાર થઈ ગયા હતા. આ અંગે મકાન માલિકે 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગાંધીગ્રામ-2 (યુનિવર્સિટી) પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. શહેરમાં વધી રહેલા મિલકત સંબંધી ગુનાઓને લઈને પોલીસ કમિશ્નરે તમામ ગુનાઓ ડિટેક્ટ કરવા ખાસ સૂચના આપી હતી. જે અંતર્ગત DCP રાકેશ દેસાઈ દ્વારા અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી.
કેવી રીતે પકડાયા આરોપી?
રાજકોટ LCB ઝોન-2ના PSI એસ.વી. ચુડાસમા, ડી-સ્ટાફના PSI એસ.એન. શ્યોરા અને આર.એમ. સાખરા સહિત સર્વેલન્સ સ્ટાફે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારબાદ હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ સોર્સથી તપાસ શરૂ કરી હતી. CCTV ફૂટેજ અને મોબાઈલ લોકેશનના આધારે પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, આ ચોરી કરનારા શખ્સો હાલ ઉત્તરાખંડના દહેરાદૂનમાં છુપાયા છે. બાતમીના આધારે LCB અને ગાંધીગ્રામ-2ની સંયુક્ત ટીમ તાત્કાલિક દહેરાદુનના કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પહોંચી હતી અને નસીમ સૈફી તેમજ દીપક જાટવ નામના બંને આરોપીઓને દબોચી લીધા હતા. બંને આરોપીને રાજકોટ લાવીને પૂછપરછ કરતા તેમણે ઘરફોડ ચોરીના ગુનાની કબૂલાત કરી હતી. પોલીસે બંને પાસેથી ચોરી કરેલી રોકડ રકમ અને ચાંદીના સિક્કા કબજે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ બંને આંતરરાજ્ય લેવલે ઘરફોડ ચોરીઓ કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
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