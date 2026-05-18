ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં ચોરી કરતી ‘છારા ગેંગ’ પર પોલીસની કાર્યવાહી બે આરોપી ઝડપાયા GUJCTOC હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો

ઝોન-7 પોલીસ અને લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગેંગના બે સાગરીતોની ધરપકડ કરીને તેમના વિરૂદ્ધ ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 9:00 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં આંગડિયા પેઢીના કર્મચારીઓ તેમજ બેન્કમાંથી મોટી રકમ લઈને નીકળતા લોકોને ટાર્ગેટ કરતી કુખ્યાત ‘છારા ગેંગ’ સામે અમદાવાદ પોલીસે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ઝોન-7 પોલીસ અને લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગેંગના બે સાગરીતોની ધરપકડ કરીને તેમના વિરૂદ્ધ ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે.

પકડાયેલા આરોપીઓમાં પ્રતિક ઉર્ફે અંધો પ્રવિણભાઈ પાનવેકર છારાનગરનો રહેવાસી છે. શંકુલ યોગેશભાઈ ભોગેકર, કુબેરનગરનો રહેવાસી છે જ્યારે ગેંગના અન્ય બે સાગરીતો અજય ઉર્ફે અજુબા અને વિશાલ ઉર્ફે ભાવુ હાલ ફરાર હોવાનું સામે આવ્યું છે.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ ગેંગ અત્યંત આયોજનબદ્ધ રીતે ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં ગુનાઓને અંજામ આપતી હતી. આરોપીઓ ઘરેથી નીકળતી વખતે અલગ કપડાં પહેરતા અને ગુનો કરતી વખતે તેના ઉપર બીજા કપડાં પહેરી લેતા જેથી ઓળખ છુપાવી શકાય. ઉપરાંત ચહેરો ઢાંકવા માટે હેલ્મેટ અને રૂમાલનો ઉપયોગ કરતા હતા.

ગેંગના સભ્યોમાં એક આરોપી વાહનચાલક સાથે બોલાચાલી કરીને તેને વાતોમાં વ્યસ્ત રાખતો હતો, જ્યારે અન્ય સાગરીતો ‘એલ.એન.કી’ વડે એક્ટિવાની ડેકી તોડી અથવા ‘હિરાકણી’થી કારના કાચ તોડીને રોકડ રકમ અને કિંમતી માલસામાનની ચોરી કરીને ફરાર થઈ જતા હતા.

તાજેતરમાં એલિસબ્રિજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ચોરીના ગુનામાં તપાસ દરમિયાન આ ગેંગની સંડોવણી સામે આવી હતી. ત્યારબાદ ગંભીર ગુનાઓના આધારે અને પોલીસ કમિશનરની મંજૂરી બાદ આરોપીઓ સામે GUJCTOC હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

ACP એમ ડિવિઝન એ.બી. વાળંદે જણાવ્યું હતું કે ગેંગ વિરૂદ્ધ એલિસબ્રિજ, સરખેજ, નવરંગપુરા, સોલા હાઈકોર્ટ, ઓઢવ, બોપલ, નરોડા, વાડજ, વસ્ત્રાપુર અને સરદારનગર સહિતના પોલીસ સ્ટેશનોમાં લૂંટ, ચોરી, સ્નેચિંગ અને પ્રોહિબિશનના મળીને 30 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. માત્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુ દિલ્હીના કાશ્મેરી ગેટ વિસ્તારમાં પણ આ ગેંગે ગંભીર ગુનાઓને અંજામ આપ્યો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ ગેંગ લાંબા સમયથી શહેરમાં સક્રિય હતી અને ખાસ કરીને બેન્ક તથા આંગડિયા પેઢીના કર્મચારીઓ પર નજર રાખીને ગુનાઓ આચરતી હતી. ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ, CCTV ફૂટેજ અને ગુપ્ત બાતમીના આધારે આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી છે. હાલ ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે અલગ અલગ ટીમો કામ કરી રહી છે અને ગેંગ સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકોની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે.

