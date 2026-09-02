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Explainer: અમદાવાદમાં POCSOના 60 કેસમાં સજા, કોર્ટ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે કેસ અને શું છે કડક સજાની જોગવાઈ?

અમદાવાદમાં છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન વિશેષ પોક્સો કોર્ટે 60 કેસોમાં ચુકાદા આપી આરોપીઓને સજા ફટકારી છે.

POCSO કેસ કોર્ટ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે અને શું છે સજાની જોગવાઇ?
POCSO કેસ કોર્ટ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે અને શું છે સજાની જોગવાઇ? (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2026 at 11:40 AM IST

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કલ્પીન ત્રિવેદી, અમદાવાદ: સગીર બાળકો સામે થતા જાતીય ગુનાઓને લઈને કાયદો કેટલો કડક છે અને આવા કેસોમાં ન્યાયિક પ્રક્રિયા કેવી રીતે આગળ વધે છે, તેનું મહત્ત્વપૂર્ણ ચિત્ર અમદાવાદની વિશેષ પોક્સો કોર્ટના છેલ્લા એક વર્ષના ચુકાદાઓ પરથી સામે આવ્યું છે. અમદાવાદમાં છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન વિશેષ પોક્સો કોર્ટે 60 કેસોમાં ચુકાદા આપી આરોપીઓને સજા ફટકારી છે. આ ઉપરાંત સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટમાં દુષ્કર્મના 40 કેસોમાં પણ આરોપીઓને દોષિત ઠેરવી સજા સંભળાવવામાં આવી છે. એટલે કે આ બે પ્રકારના ગંભીર ગુનાઓમાં કુલ 100 કેસોમાં ટ્રાયલ બાદ સજાના ચુકાદા સામે આવ્યા છે.

પરંતુ અહીં સવાલ માત્ર આંકડાનો નથી. સવાલ એ છે કે પોક્સોનો કેસ નોંધાયા બાદ કોર્ટ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે, તેની સુનાવણી કઈ રીતે ચાલે છે, આરોપ સાબિત કરવા માટે કયા પુરાવા મહત્વના બને છે અને બાળકના હિત તથા ગોપનીયતાનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે.

અમદાવાદમાં POCSOના 60 કેસમાં સજા (ETV Bharat Gujarat)

બાળકોને જાતીય ગુનાઓથી રક્ષણ આપતો કાયદો એટલે POCSO

પોક્સો એટલે બાળકોને જાતીય ગુનાઓથી રક્ષણ આપતો વર્ષ 2012નો વિશેષ કાયદો. આ કાયદો 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો સામે થતા જાતીય ગુનાઓને આવરી લે છે. બાળક સામે જાતીય હુમલો, ભેદક જાતીય હુમલો, ગંભીર જાતીય હુમલો, જાતીય સતામણી તથા બાળકનો અશ્લીલ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવા જેવા ગુનાઓ માટે પોક્સો કાયદામાં અલગ-અલગ જોગવાઈ અને સજાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

ગુનાની ગંભીરતા પ્રમાણે પોક્સો કાયદામાં સજાની જોગવાઈ પણ અલગ છે. બાળક સાથે ભેદક જાતીય હુમલાના ગુનામાં કલમ 4 હેઠળ ઓછામાં ઓછી 10 વર્ષની સજા અને આજીવન કેદ સુધીની સજા થઈ શકે છે. જ્યારે ગંભીર પ્રકારના ભેદક જાતીય હુમલાના કિસ્સામાં કલમ 6 હેઠળ ઓછામાં ઓછી 20 વર્ષની સજા, આજીવન કેદ અને કાયદામાં નિર્ધારિત પરિસ્થિતિમાં મૃત્યુદંડ સુધીની જોગવાઈ છે. બાળક પર જાતીય હુમલાના કિસ્સામાં કલમ 8 હેઠળ 3થી 5 વર્ષની સજા અને દંડ, જ્યારે ગંભીર જાતીય હુમલામાં કલમ 10 હેઠળ 5થી 7 વર્ષની સજા અને દંડ થઈ શકે છે. બાળકની જાતીય સતામણીના ગુનામાં કલમ 12 હેઠળ 3 વર્ષ સુધીની સજા અને દંડની જોગવાઈ છે.

કોર્ટ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે POCSOનો કેસ?

હવે સમજીએ કે પોક્સોનો કેસ કોર્ટ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે. પોલીસને ગુનાની માહિતી મળ્યા બાદ ફરિયાદ નોંધવામાં આવે છે અને તપાસ શરૂ થાય છે. તપાસ દરમિયાન બાળકનું નિવેદન, અન્ય સાક્ષીઓના નિવેદનો, ઘટનાસ્થળની તપાસ, તબીબી તપાસ, વૈજ્ઞાનિક પુરાવા, મોબાઇલ અથવા અન્ય સાધનોમાંથી મળતી માહિતી અને અન્ય દસ્તાવેજી પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવે છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ લાગુ પડતી કાયદાકીય જોગવાઈ અનુસાર આરોપનામું કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે છે.

કોર્ટ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે POCSOનો કેસ?
કોર્ટ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે POCSOનો કેસ? (AI Generated)

આરોપનામું રજૂ થયા બાદ કોર્ટ કેસના દસ્તાવેજો અને ઉપલબ્ધ સામગ્રીનું કાયદા મુજબ અવલોકન કરે છે. આરોપી સામે આરોપ નક્કી થયા બાદ ટ્રાયલ શરૂ થાય છે. ફરિયાદ પક્ષ પોતાના સાક્ષીઓ અને પુરાવા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરે છે. ત્યારબાદ આરોપીના વકીલને સાક્ષીઓની ઊલટતપાસ કરવાની તક મળે છે. જરૂર પડે તો બચાવ પક્ષ પોતાના પુરાવા પણ રજૂ કરી શકે છે. બંને પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટ સમગ્ર પુરાવાનું મૂલ્યાંકન કરીને આરોપી દોષિત છે કે નિર્દોષ તેનો નિર્ણય કરે છે.

પોક્સો કેસમાં આરોપ સાબિત કરવા માટે કોઈ એક જ પુરાવો હંમેશા નિર્ણાયક હોય એવું નથી. દરેક કેસની હકીકત અલગ હોય છે. બાળકનું નિવેદન, અન્ય સાક્ષીઓ, તબીબી અહેવાલ, વૈજ્ઞાનિક તપાસ, ઘટનાસ્થળના પુરાવા, મોબાઇલ ફોન, સંદેશા, ફોટા, વીડિયો તથા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક માહિતી કેસની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.

બાળકનું નિવેદન: ઘણા પોક્સો કેસોમાં બાળકનું નિવેદન અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ કડી બની શકે છે. જોકે કોર્ટ બાળકના નિવેદનની વિશ્વસનીયતા, તેમાં રહેલું સાતત્ય, અન્ય પુરાવા સાથે તેની સુસંગતતા અને ઊલટ તપાસ દરમિયાન સામે આવેલી બાબતોનું મૂલ્યાંકન કરે છે. એટલે માત્ર નિવેદન નોંધાયું છે એટલા માટે આરોપી દોષિત ઠરી જતો નથી, પરંતુ નિવેદન કેટલું વિશ્વસનીય છે અને સમગ્ર કેસના પુરાવા સાથે તે કેટલું સુસંગત છે તે કોર્ટ માટે મહત્વનું બને છે.

મેડિકલ તપાસ: તબીબી પુરાવાની પણ મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા હોય છે. તબીબી તપાસમાં ઈજા મળી આવે તો તે કેસને સમર્થન આપતી કડી બની શકે છે. જોકે તબીબી તપાસમાં ઈજા ન મળી હોય તો માત્ર તેના આધારે જાતીય ગુનો થયો નથી એવું આપમેળે સાબિત થતું નથી. કોર્ટ તબીબી અહેવાલની સાથે બાળકનું નિવેદન અને અન્ય ઉપલબ્ધ પુરાવાઓને પણ ધ્યાનમાં લે છે.

વૈજ્ઞાનિક અને ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા પણ મહત્ત્વપૂર્ણ

આજના સમયમાં વૈજ્ઞાનિક અને ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા પણ મહત્ત્વપૂર્ણ બન્યા છે. મોબાઇલ ફોન, સંદેશા, ફોન પર થયેલી વાતચીતની વિગતો, ફોટા, વીડિયો અથવા સામાજિક માધ્યમો પરથી મળતી માહિતી ઘટનાક્રમને સમર્થન આપી શકે છે. જોકે આવા પુરાવા સાચા અને વિશ્વસનીય છે કે નહીં તથા કાયદા મુજબ યોગ્ય રીતે કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે કે નહીં તે પણ મહત્ત્વપૂર્ણ બને છે.

પોક્સો કેસમાં માત્ર પુરાવા મળી આવવા પૂરતા નથી. તપાસ કાયદેસર રીતે થઈ છે કે નહીં, પુરાવા વિશ્વસનીય છે કે નહીં અને તે પુરાવા આરોપ સાથે જોડાય છે કે નહીં તેનું પણ કોર્ટ દ્વારા મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. ફરિયાદ પક્ષે આરોપને વાજબી શંકાથી પર સાબિત કરવાનો હોય છે. જો આરોપ અંગે વાજબી શંકા રહે અને ફરિયાદ પક્ષ આરોપ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો આરોપીને કાયદા મુજબ શંકાનો લાભ મળી શકે છે.

Pocso કેસ કોર્ટ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે કેસ અને શું છે કડક સજાની જોગવાઈ?
Pocso કેસ કોર્ટ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે કેસ અને શું છે કડક સજાની જોગવાઈ? (AI Generated)

પોક્સો કાયદામાં બાળકની સુરક્ષા અને ગોપનીયતાને પણ વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. બાળકને ન્યાયિક પ્રક્રિયા દરમિયાન વધુ માનસિક તકલીફ ન પડે તે માટે તેની ઓળખ જાહેર ન થાય, બાળકને આરોપીની સામે સીધો સામનો ન કરવો પડે અને અનુકૂળ વાતાવરણમાં તેની સાક્ષી નોંધાય તે માટે કાયદામાં વિશેષ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે.

પોક્સો કાયદાની કલમ 35 ઝડપી કાર્યવાહી માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. બાળકની સાક્ષી શક્ય તેટલી વહેલી તકે નોંધવાનો પ્રયાસ કરવાનો હોય છે. કોર્ટ દ્વારા કેસની નોંધ લીધા બાદ 30 દિવસની અંદર બાળકની સાક્ષી નોંધવાનો પ્રયાસ કરવાની જોગવાઈ છે. આ ઉપરાંત કેસની સુનાવણી પણ શક્ય તેટલી હદ સુધી કેસની નોંધ લીધાની તારીખથી એક વર્ષની અંદર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરવાની જોગવાઈ છે.

પરંતુ એક વર્ષની જોગવાઈનો અર્થ એવો નથી કે દરેક પોક્સો કેસમાં કોઈપણ સંજોગોમાં એક વર્ષની અંદર જ ચુકાદો આવવો ફરજિયાત છે. સાક્ષીઓની હાજરી, પુરાવા, તપાસ, કાનૂની અરજીઓ અને કેસની અન્ય પરિસ્થિતિઓને કારણે સમયગાળો બદલાઈ શકે છે. કાયદાનો હેતુ શક્ય તેટલી ઝડપથી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવાનો છે.

ચાર્જશીટ એટલે કે આરોપનામું 60 દિવસમાં રજૂ કરવાની વાતને લઈને પણ સ્પષ્ટતા જરૂરી છે. દરેક પોક્સો કેસમાં આરોપનામું 60 દિવસમાં જ રજૂ કરવું પડે તેવી એકસરખી જોગવાઈ નથી. આરોપનામું રજૂ કરવાની સમયમર્યાદા ગુનાની ગંભીરતા અને લાગુ પડતી ફોજદારી પ્રક્રિયાની જોગવાઈ પર આધારિત રહે છે. તેથી માત્ર પોક્સોનો કેસ છે એટલે દરેક કેસમાં 60 દિવસની જ સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે એવું કહેવું યોગ્ય નથી.

અમદાવાદમાં એક વર્ષમાં પોક્સો કોર્ટે 60 આરોપીઓને સજા ફટકારી

હવે અમદાવાદના આંકડા પર પાછા આવીએ તો છેલ્લા એક વર્ષમાં અમદાવાદની વિશેષ પોક્સો કોર્ટે 60 કેસોમાં આરોપીઓને સજા ફટકારી છે. આ આંકડો એટલા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ કેસો માત્ર ફરિયાદ નોંધાવા સુધી સીમિત રહ્યા નથી. તપાસ, આરોપનામું, સાક્ષીઓ, પુરાવા, ઊલટતપાસ, બંને પક્ષની દલીલો અને અંતે કોર્ટના ચુકાદા સુધીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આ સજાના ચુકાદા આવ્યા છે.

આ આંકડાને સમજવા માટે અમદાવાદના કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદાઓ સમજીએ જેમાં દાણીલીમડામાં 6 વર્ષની માસૂમ બાળકી સાથે દુષ્કર્મના કેસમાં 51 વર્ષના હસન શેખને વિશેષ પોક્સો કોર્ટે 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી હતી. આ કેસમાં બાળકીની ઉંમર માત્ર છ વર્ષની હતી અને આરોપીની ઉંમર 51 વર્ષ હતી. કેસની ગંભીરતા અને બાળક સામે થયેલા ગુનાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલા પુરાવાનું મહત્વપૂર્ણ રીતે મૂલ્યાંકન થયું હતું. અંતે આરોપીને દોષિત ઠેરવી 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. બાળકી માટે 5.50 લાખ રૂપિયાના વળતરની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી હતી.

અમદાવાદમાં છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન વિશેષ પોક્સો કોર્ટે 60 કેસોમાં ચુકાદા આપી આરોપીઓને સજા ફટકારી છે
અમદાવાદમાં છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન વિશેષ પોક્સો કોર્ટે 60 કેસોમાં ચુકાદા આપી આરોપીઓને સજા ફટકારી છે (AI Generated)

બીજો મહત્ત્વપૂર્ણ કેસ રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલો સગીરા દુષ્કર્મનો કેસ છે. આ કેસમાં સગીરા સાથે દુષ્કર્મના આરોપસર ચાર આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી થઈ હતી. કેસની ટ્રાયલ દરમિયાન રજૂ થયેલા સાક્ષીઓ અને પુરાવાનું કોર્ટ દ્વારા મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. અંતે ચારેય આરોપીઓને દોષિત ઠેરવી 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. આ કેસ ખાસ એટલા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે એક જ કેસમાં એકથી વધુ આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી થઈ અને દરેક આરોપી સામેના પુરાવાનું કોર્ટ દ્વારા કાયદા મુજબ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું.

આ બંને કેસમાંથી એક બાબત સ્પષ્ટ થાય છે કે પોક્સો કેસમાં કોર્ટ માત્ર ફરિયાદના આધારે નિર્ણય કરતી નથી. તપાસ દરમિયાન એકત્ર થયેલા પુરાવા, બાળકનું નિવેદન, સાક્ષીઓ, તબીબી અને વૈજ્ઞાનિક પુરાવા તથા સમગ્ર ઘટનાક્રમને કોર્ટ કાયદાની કસોટી પર ચકાસે છે ત્યારબાદ જ આરોપી દોષિત છે કે નહીં અને દોષિત હોય તો કેટલી સજા કરવી તેનો નિર્ણય થાય છે.

આ સમગ્ર પ્રક્રિયા અંગે સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, પોક્સો અને દુષ્કર્મ જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં કાયદો કડક છે. બાળકની સુરક્ષા અને ઝડપી ન્યાય માટે કાયદામાં વિશેષ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થતા પુરાવા, સાક્ષીઓ અને કેસની સમગ્ર હકીકતના આધારે કોર્ટ અંતિમ નિર્ણય કરે છે. હવે દુષ્કર્મના કેસોની વાત કરીએ તો 1 જુલાઈ 2024થી ભારતીય ન્યાય સંહિતા અમલમાં આવી છે. પુખ્ત મહિલા સાથેના દુષ્કર્મના ગુનામાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની સંબંધિત જોગવાઈ લાગુ પડે છે. સામાન્ય દુષ્કર્મના ગુનામાં ઓછામાં ઓછી 10 વર્ષની સજા અને આજીવન કેદ સુધીની સજા તથા દંડની જોગવાઈ છે. ગુનાની ચોક્કસ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે વધુ કડક સજાની જોગવાઈ પણ લાગુ પડી શકે છે. જો પીડિતા 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની હોય તો પોક્સો કાયદાની જોગવાઈઓ પણ મહત્ત્વપૂર્ણ બને છે.

ગુનાની ચોક્કસ હકીકત પ્રમાણે ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને પોક્સો કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી થઈ શકે છે. એટલે સગીર સામેના ગંભીર જાતીય ગુનામાં આરોપીને કાયદાની કડક જોગવાઈઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે કોર્ટમાં આરોપ સાબિત કરવો એટલે માત્ર ફરિયાદ નોંધાવવી કે એફઆઈઆર પૂરતી નથી. ફરિયાદથી શરૂ થયેલી પ્રક્રિયા તપાસ, બાળકનું નિવેદન, સાક્ષીઓ, તબીબી અને વૈજ્ઞાનિક પુરાવા, ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા, ઘટનાસ્થળની તપાસ, ઊલટતપાસ અને બંને પક્ષની દલીલો સુધી પહોંચે છે. આ તમામ બાબતોનું કોર્ટ દ્વારા કાયદા મુજબ મૂલ્યાંકન થયા બાદ જ દોષિત કે નિર્દોષ અંગે નિર્ણય કરવામાં આવે છે.

એટલે અમદાવાદની વિશેષ પોક્સો કોર્ટમાં એક વર્ષમાં 60 કેસોમાં થયેલી સજા માત્ર એક આંકડો નથી, તેની પાછળ પોલીસ તપાસથી લઈને સાક્ષી, પુરાવા, કોર્ટની કાર્યવાહી અને અંતિમ ચુકાદા સુધીની સમગ્ર ન્યાયિક પ્રક્રિયા છે. આ આંકડો એ પણ દર્શાવે છે કે બાળ જાતીય ગુનાઓના કેસોમાં વિશેષ કાયદા અને વિશેષ કોર્ટની વ્યવસ્થા હેઠળ કેસો ચુકાદા સુધી પહોંચી રહ્યા છે.એક તરફ પોક્સો કાયદો બાળકો સામેના જાતીય ગુનાઓ માટે કડક સજાની જોગવાઈ કરે છે, તો બીજી તરફ બાળકની ઓળખ, ગોપનીયતા અને સુરક્ષાનું પણ રક્ષણ કરે છે. બાળકની સાક્ષી ઝડપથી નોંધવી, શક્ય તેટલી વહેલી તકે સુનાવણી પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરવો અને બાળકને ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં અનાવશ્યક માનસિક તકલીફ ન પડે તે પોક્સો કાયદાની મહત્ત્વપૂર્ણ ભાવના છે.

અમદાવાદમાં એક વર્ષમાં વિશેષ પોક્સો કોર્ટે 60 કેસોમાં આરોપીઓને સજા ફટકારી છે અને દુષ્કર્મના 40 કેસોમાં પણ સજાના ચુકાદા આવ્યા છે. આ આંકડા પાછળ એક સ્પષ્ટ સંદેશ છે .બાળકો સામેના જાતીય ગુનાઓમાં કાયદો કડક છે, ન્યાયિક પ્રક્રિયા માટે વિશેષ વ્યવસ્થા છે અને આરોપ પુરાવાથી સાબિત થાય તો કોર્ટ કાયદા મુજબ સજા કરે છે. જોકે અંતિમ નિર્ણય હંમેશા પુરાવાના કાયદાકીય મૂલ્યાંકન બાદ કોર્ટ જ કરે છે.

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