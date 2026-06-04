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જામનગરમાં સગીરા પર દુષ્કર્મ આચરી બનાવી ગર્ભવતી, પોલીસે આરોપીને દબોચ્યો

થોડા દિવસો પૂર્વે સગીરાને અચાનક પેટમાં અસહ્ય દુખાવો ઉપડતા પરિવારજનો તેને સારવાર અર્થે સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતાં જ્યાં રિપોર્ટમાં તે ગર્ભવતી હોવાનું માલૂમ પડ્યું.

સગીરા સાથે દુષ્કર્મ કરવાના આરોપમાં યુવકની ધરપકડ
સગીરા સાથે દુષ્કર્મ કરવાના આરોપમાં યુવકની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 3:20 PM IST

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જામનગર: સિટી એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 14 વર્ષની એક સગીરાને લલચાવી-ફોસલાવી તેની સાથે મિત્રતા કેળવી અને ત્યારબાદ બળજબરીપૂર્વક શારીરિક સંબંધો બાંધી દુષ્કર્મ ગુજારવામાં આવ્યું હોવાની ફરિયાદ નોંધાતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ મામલે પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી મુખ્ય આરોપીની અટકાયત કરી લીધી છે.

પેટના દુ:ખાવાની ફરિયાદ બાદ ભાંડો ફૂટ્યો

મળતી વિગતો અનુસાર, આ કેસની ભોગ બનનાર સગીરા માત્ર 14 વર્ષની ઉંમર ધરાવે છે. થોડા દિવસો પૂર્વે સગીરાને અચાનક પેટમાં અસહ્ય દુખાવો ઉપડ્યો હતો. જેથી તેના પરિવારજનો ચિંતાતુર થઈ તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ ગયા હતા. હોસ્પિટલમાં ફરજ પરના તબીબો દ્વારા સગીરાની તબીબી તપાસ કરવામાં આવતા રિપોર્ટમાં તે ગર્ભવતી હોવાનું માલૂમ પડ્યું હતું. આ સાંભળીને પરિવારના સભ્યો સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.

સગીરા સાથે દુષ્કર્મ કરવાના આરોપમાં યુવકની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

પરિવારજનો દ્વારા આ બાબતે દીકરીને વિશ્વાસમાં લઈને પ્રેમપૂર્વક પૂછપરછ કરવામાં આવતા, તેણે પોતાની સાથે બનેલી આપવીતી જણાવી હતી. સગીરાએ જણાવ્યું હતું કે એક શખ્સે તેની સાથે મિત્રતાનો ડોળ રચી, ભોળવીને તેણીની મરજી વિરુદ્ધ બળજબરીપૂર્વક શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. આ ઘટના બાદ સગીરાના પિતાએ જામનગર સિટી એ-ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં નરાધમ સામે વિધિવત ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

આરોપી સબ્બીર અબ્બાસ મહુરની ધરપકડ

પોલીસ સમક્ષ નોંધાવેલી ફરિયાદમાં આરોપી તરીકે જામનગરના જ ખાટીવાડ વિસ્તારમાં રહેતા સબ્બીર અબ્બાસ મહુર નામના શખ્સનું નામ સામે આવ્યું છે. સગીરાના પિતાની ફરિયાદના આધારે સિટી એ-ડિવિઝન પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન મોડમાં આવીને વિવિધ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી સબ્બીર અબ્બાસ મહુરને દબોચી લીધો હતો.

ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને પોક્સો હેઠળ ગુનો દાખલ

આ કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જામનગર પોલીસે આરોપી સામે કડક કાનૂની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 64(2) (i) તેમજ કલમ 65 (1) અને પ્રોટેક્શન ઓફ ચિલ્ડ્રન ફ્રોમ સેક્સ્યુઅલ ઓફેન્સીસ (POCSO) એક્ટની કલમ 4, 6 અને 12 મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યો છે.

હાલમાં સિટી એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા આરોપીની સત્તાવાર અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે અને તેને નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી, વધુ પૂછપરછ માટે પોલીસ રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સગીરાઓ પર થતા આવા અત્યાચારો સામે પોલીસ કડક વલણ અપનાવી રહી છે, અને આ કેસમાં કાયદાના દાયરામાં રહીને આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય તે દિશામાં ચાર્જશીટ તૈયાર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

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TAGGED:

RAPE CASE WITH MINOR
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સગીરા સાથે દુષ્કર્મ
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