મૃતક કેદીનું નામ સદામ હુસેન ઉર્ફે ઇરફાન અબ્દુલ અઝીઝ રાયણી (ઉ.વ. 37) છે, જેણે 12 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
Published : December 15, 2025 at 5:29 PM IST
સુરત: નવસારીના બહુચર્ચિત પોક્સો કેસના દોષિત અને આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા કેદીનું સુરતની લાજપોર જેલમાં અચાનક મોત થતાં સનસનાટી મચી ગઈ છે. મૃતક કેદીનું નામ સદામ હુસેન ઉર્ફે ઇરફાન અબ્દુલ અઝીઝ રાયણી (ઉ.વ. 37) છે, જેણે 12 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
જેલની કોટડીમાં અસહ્ય પીડા અને તાત્કાલિક રીફર
મૃતક સદામ હુસેન નવસારી કોર્ટમાંથી 5 જૂન, 2023ના રોજ આજીવન કેદની સજા મળ્યા બાદ લાજપોર જેલમાં પાકા કામના કેદી તરીકે રાખવામાં આવ્યો હતો. જેલની દૈનિક કાર્યવાહી ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન અચાનક સદામને છાતી અને ખભાના ભાગે અસહ્ય દુઃખાવો ઉપડ્યો હતો. જેલના ફરજ પરના ડોક્ટર, ડો. મનિષભાઈએ, તાત્કાલિક તપાસ કરી. તેમને કેદીને હાર્ટ એટેક જેવી ગંભીર સમસ્યા હોવાની આશંકા જણાતા વિલંબ કર્યા વિના સિવિલ હોસ્પિટલ રીફર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો.
હોસ્પિટલ પહોંચતા જ મોત, કસ્ટોડિયલ ડેથની ગંભીર તપાસ
જેલ પ્રશાસને તુરંત જ પોલીસ ગાર્ડ સાથે સદામને સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ રવાના કર્યો. જોકે, હોસ્પિટલના દરવાજે પહોંચતા જ તેની સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની ગઈ હતી.
મોત બપોરે 12:15 વાગ્યા આસપાસ સિવિલ હોસ્પિટલના ડો. અંકિતભાઈએ કેદીને તપાસ્યા બાદ મૃત જાહેર કર્યો હતો.આ ઘટના કસ્ટોડિયલ ડેથ (પોલીસ કસ્ટડી/જેલમાં થયેલું મોત) હોવાથી પોલીસે આ મામલે ગંભીરતાથી તપાસ શરૂ કરી છે.
પોક્સો કેસના આરોપીના મોત પર પોલીસની સઘન તપાસ
સચિન પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ કે.એ. ગોહિલે આ મામલે પુષ્ટિ આપી છે અને જણાવ્યું છે કે આ કસ્ટોડિયલ ડેથ હોવાથી તેની ગંભીરતાથી તપાસ થઈ રહી છે. એસડીએમ દ્વારા ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. જેલમાં તે કયા વોર્ડમાં હતો, અગાઉ તબિયત ક્યારે બગડી હતી કે કેમ, અને તેની સાથે કોઈ ઝઘડો થયો હતો કે કેમ તે તમામ પાસાઓ પર પોલીસ નજર રાખી રહી છે."
મૃતક સદામ હુસેનના મૃતદેહને હાલમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ રાખવામાં આવ્યો છે અને મૃત્યુનું સચોટ કારણ જાણવા માટે પેનલ ડોક્ટર દ્વારા પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે. મૂળ નવસારીના ધારાગીરી વિસ્તારના રહેવાસી એવા દુષ્કર્મીના આ અચાનક મોતથી લાજપોર જેલમાં અને પોલીસ બેડામાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
