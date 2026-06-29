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મહેસાણામાં નંબર પ્લેટ વગરની શંકાસ્પદ ઇકો સાથે બે ચોર ઝડપાયા, પોકેટ કોપ એપથી ખુલ્યું રહસ્ય

મહેસાણા જીલ્લામાં મિલકત વિરૂદ્ધના ગુનાઓ અટકાવવા અને વણઉકેલાયેલા ગુનાઓ શોધી કાઢવા માટે પોલીસ તંત્ર એક્શન મોડમાં આવ્યું છે.

મહેસાણામાં નંબર પ્લેટ વગરની શંકાસ્પદ ઇકો સાથે બે ચોર ઝડપાયા
મહેસાણામાં નંબર પ્લેટ વગરની શંકાસ્પદ ઇકો સાથે બે ચોર ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 7:18 AM IST

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મહેસાણા: મહેસાણા જીલ્લામાં મિલકત વિરૂદ્ધના ગુનાઓ અટકાવવા અને વણઉકેલાયેલા ગુનાઓ શોધી કાઢવા માટે પોલીસ તંત્ર એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. મહેસાણા ટાઉન વિસ્તારમાં સઘન ચેકિંગ દરમિયાન ચોરી થયેલી ઇકો ગાડી સાથે બે સાતિર શખ્સ ઝડપાયા છે. આ બન્ને શખ્સ પાસેથી 3.25 લાખનો મુદ્દામાલ રિકવર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

મહેસાણામાં ચોરીની ઇકો સાથે બે શખ્સ ઝડપાયા

ગાંધીનગર રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક વિરેન્દ્રસિંહ યાદવ તથા મહેસાણા જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક હિમાંશુ સોલંકી દ્વારા જીલ્લામાં સતત પેટ્રોલીંગ રાખવા અને ગુનેગારો પર વોચ રાખવા ખાસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. આ સૂચનાના આધારે લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB)ના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.એમ. કામળીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ અલગ-અલગ ટીમો બનાવી મહેસાણા ટાઉન વિસ્તારમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન મહેસાણા LCB ટીમને એક મોટી સફળતા હાથ લાગી છે, જેમાં મહેસાણા શહેર બી-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી ચોરી થયેલી ઇકો ગાડી સાથે બે સાતિર શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.

મહેસાણામાં નંબર પ્લેટ વગરની શંકાસ્પદ ઇકો સાથે બે ચોર ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

ખાનગી રાહે મળેલી બાતમીના આધારે ઓપરેશન

મહેસાણા LCBના PSI બી.વી. વાઘેલા, આસિસ્ટન્ટ હેડ કોન્સ્ટેબલ મહેન્દ્રકુમાર કાનજીભાઈ, આર્મ્સ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મેહુલજી રણછોડજી તથા કલ્પેશકુમાર અમૃતભાઇ સહિતનો સ્ટાફ જ્યારે મહેસાણા ટાઉન વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી માટે પેટ્રોલીંગમાં હતો, તે દરમ્યાન હેડ કોન્સ્ટેબલ મહેન્દ્રકુમાર અને કોન્સ્ટેબલ મેહુલજીને ખાનગી રાહે એક મહત્વની સંયુક્ત બાતમી મળી હતી. બાતમીના આધારે પોલીસે ચોક્કસ સ્થળે વોચ ગોઠવી હતી. આ વોચ દરમિયાન બે શખ્સો એક શંકાસ્પદ ઇકો ગાડી સાથે પસાર થતા જોવા મળ્યા હતા. ચોંકાવનારી વાત એ હતી કે આ ગાડી પર કોઈ જ નંબર પ્લેટ લગાવેલી નહોતી.

પોકેટ કોપ એપ્લિકેશને ખોલી દીધી પોલ

પોલીસ ટીમે તુરંત જ ગાડીને અટકાવી તેમાં સવાર બંને શખ્સોની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી અને ગાડીના માલિકી હક્કના સાધનિક કાગળો રજૂ કરવા જણાવ્યું હતું. જોકે, બંને ઇસમો ગાડીના કોઈ પણ પ્રકારના દસ્તાવેજો રજૂ કરી શક્યા નહોતા. આથી પોલીસને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જ આ ગાડી ચોરી, લૂંટ કે છળકપટથી મેળવેલી હોવાની આશંકા દ્રઢ થઈ હતી. આ શંકાના આધારે LCBની ટીમે આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. પોલીસે ઇકો ગાડીનો એન્જીન નંબર G12BN506764 તથા ચેસીસ નંબર MA3ERLF1S00529632 મેળવી તેને ગુજરાત પોલીસની સત્તાવાર 'પોકેટ કોપ એપ' (Pocket Cop App)માં નાખીને સર્ચ કર્યો હતો.

એપ્લિકેશનમાં સર્ચ કરતા જ આ ગાડીનો અસલી RTO રજીસ્ટ્રેશન નંબર GJ-02-CG-7401 હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ સાથે જ રેકોર્ડ તપાસતા માલૂમ પડ્યું હતું કે, આ ઇકો ગાડી મહેસાણા શહેર બી-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી ચોરી થઈ હતી અને તે અંગે ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ-303(2) મુજબ ગુનો પણ દાખલ થયેલો હતો.

પકડાયેલા આરોપીઓની વિગત

પોલીસે ચોરીની ગાડી સાથે પકડાયેલા બંને આરોપીઓની અટકાયત કરીને કાયદેસરની પૂછપરછ હાથ ધરી છે. પકડાયેલા બન્ને આરોપામાંથી એક હીતેશ માળી (ઉં.વ.28) હાલ રહે. રામનગર,સરદારની ઢાણી તાલુકો-સુમેરપુર, જીલ્લો-પાલી( મૂળ ભેંસવાડા, તાલુકો-ભેંસવાડા, જિલ્લો-જાલોર, રાજસ્થાન) તેમજ અન્ય એક આરોપી કાળુભાઇ રાજપુત (ઉં.વ.24) હાલ રહે. તલોડા, હોળી ચોક, તાલુકો-બાગોડા, જિલ્લો બાડમેર (મૂળ-શુદામાપુરી સોસાયટી, તાલુકો-ધાનેરા, જિલ્લો-બનાસકાંઠા)ના હોવાનું માલુમ પડ્યુ હતું.

મહેસાણા એલ.સી.બી. દ્વારા આ બંને ઇસમોની ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા-૨૦૨૩ ની કલમ-૩૫(૧)(ઇ) મુજબ અટકાયત કરવામાં આવી છે. ગાડી ચોરીના આ ગુના સંદર્ભે આગળની કાયદેસરની તપાસ અને કોર્ટ કાર્યવાહી અર્થે બંને આરોપીઓ તેમજ મુદ્દામાલને મહેસાણા શહેર બી-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન સોંપવામાં આવ્યા છે.

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