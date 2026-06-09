ધારીમાં ગેરકાયદેસર શિકાર કરતી ગેંગ ઝડપાઈ: ચીત્તલ અને સસલાના શિકાર મામલે 4 આરોપીઓની અટકાયત
આ કાર્યવાહીમાં શેડ્યૂલ-2 હેઠળ સુરક્ષિત ગણાતા ચીત્તલ અને સસલાનો શિકાર કરનારા ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.
Published : June 9, 2026 at 8:41 PM IST
અમરેલી: ધારી તાલુકામાં ગીર પૂર્વ વન વિભાગે વન્યજીવ સંરક્ષણ ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ સફળતા મેળવી છે. ગીર પૂર્વ વન વિભાગની દલખાણીયા રેન્જ દ્વારા હાથ ધરાયેલી ખાસ કાર્યવાહીમાં ગેરકાયદેસર રીતે વન્યપ્રાણીઓનો શિકાર કરતી એક ગેંગનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહીમાં શેડ્યૂલ-2 હેઠળ સુરક્ષિત ગણાતા ચીત્તલ અને સસલાનો શિકાર કરનારા ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ વન વિભાગને દૂધાળા ગામના રેવન્યુ વિસ્તારમાં કેટલાક શખ્સો દ્વારા વન્યપ્રાણીઓનો શિકાર કરવામાં આવતો હોવાની બાતમી મળી હતી. જેના આધારે દલખાણીયા રેન્જના અધિકારીઓ અને સ્ટાફે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. દરમિયાન આરોપીઓ શિકાર કરેલા ચીત્તલ અને સસલાનું માંસ તથા ચામડું અલગ કરવાની પ્રક્રિયામાં હતા ત્યારે જ વન વિભાગની ટીમે દરોડો પાડી ચારેયને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા હતા.
કાર્યવાહી દરમિયાન વન વિભાગે આરોપીઓ પાસેથી એક જામગરી બંદૂક, ધારિયા, છરી સહિત શિકારમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા સાધનો અને ત્રણ મોટરસાયકલ જપ્ત કર્યા હતા. ઉપરાંત શિકાર કરાયેલા ચીત્તલ અને સસલાના મૃતદેહોને કબજે લઈને જરૂરી કાર્યવાહી માટે ધારી ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
આ સમગ્ર મામલે વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. વન વિભાગ દ્વારા આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે જેથી શિકારની આ પ્રવૃત્તિ પાછળ અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ અથવા ગેંગ સંકળાયેલી છે કે નહીં તેની પણ તપાસ થઈ શકે.
આ અંગે ધારીના ડેપ્યુટી કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ (DCF) વિકાસ યાદવે જણાવ્યું હતું કે વન વિભાગને શિકાર અંગેની માહિતી મળતાં જ અધિકારીઓની ટીમને સ્થળ પર મોકલવામાં આવી હતી. ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને ચાર શિકારીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. આરોપીઓ સામે વન્યજીવ સંરક્ષણ કાયદા હેઠળ વિવિધ કલમો મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. તેમજ મૃત વન્યપ્રાણીઓના મૃત્યુના ચોક્કસ કારણો જાણવા પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
ગીર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે વન વિભાગ સતત સતર્ક છે અને ગેરકાયદેસર શિકાર સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં આવશે તેવી પણ તેમણે ખાતરી આપી હતી.
આરોપીના નામ:
1. બલોચ જમાલભાઈ હુદેદાદભાઈ રહે. નવી વસાહત, ધારી ઉ. ૭૭ વર્ષ
2. આરબ સલીમ જહાંગીરભાઈ રહે. રહીમનગર, ઉના, ઉ. ૪૫
3. મકરાણી રજાકભાઈ વલીભાઇ રહે. દુધાળા, ઉ. ૪૪ વર્ષ
4. દરજાદા અમિર ફિરોજભાઈ રહે. દુધાળા, ઉ. ૨૨ વર્ષ