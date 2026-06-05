વડાપ્રધાન મોદી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે, દમણ-સુરત ખાતે અનેક પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 5 જૂન, 2026 એટલે કે આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતની મુલાકાતે આવશે.
Published : June 5, 2026 at 9:37 AM IST
ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 5 જૂન, 2026 એટલે કે આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતની મુલાકાતે આવશે. આ દરમિયાન તેઓ દક્ષિણ ગુજરાતને 18,777 કરોડના વિવિધ વિકાસકાર્યોની ભેટ આપશે. વડાપ્રધાન મોદી સુરત ખાતેથી ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારના વિવિધ 24 પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. બીજી તરફ દમણમાં નમો એરપોર્ટનું ઉદ્દઘાટન કરશે.
PM મોદી સુરતમાં અનેક પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ ખાતમુહૂર્ત કરશે
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી 5 જૂનના રોજ સુરત ખાતેથી ₹16,968 કરોડના ભારતના સરકારના 7 પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. આ પ્રોજેક્ટ્સમાં નેશનલ હાઇવે ઑથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા (NHAI)ના 4 પ્રોજેક્ટ્સનું ખાતમુહૂર્ત અને 2 પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ તેમજ ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ (EPD)ના 1 પ્રોજેક્ટના લોકાર્પણનો સમાવેશ થાય છે.
NHAI હેઠળ ₹7689 કરોડના ખર્ચે વડોદરા-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે (પેકેજ VI અને VII)નું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, ₹4732 કરોડના ખર્ચે NHAIના અન્ય 4 પ્રોજેક્ટ્સનું ખાતમુહૂર્ત પણ કરવામાં આવશે, જેમાં NH-56 (પેકેજ 4) ના ધમાસિયાથી મોવીનું ફોર લેનિંગ, NH-56 (પેકેજ 6) ના નસારપોરથી મલોથાનું ફોર લેનિંગ, સુરત હજીરા નેશનલ હાઇવે (NH-53) પર ચેઇનેજ 11.22 ખાતે VUP એટલે કે વ્હીકલ અંડરપાસ (રિલાયન્સ) અને ચેઇનેજ 14.41 ખાતે VUP કમ ફ્લાયઓવર (કાવાસ)નો સમાવેશ થાય છે. સાથે જ, ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ (EPD) હેઠળ ₹4547 કરોડના ખર્ચે ગુજરાતમાં ટ્રાન્સમિશન નેટવર્કનું વિસ્તરણ કરવામાં આવશે.
ગુજરાત સરકારના વિવિધ 19 પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાજ્યના વિવિધ વિભાગો હેઠળના ₹1810 કરોડના 19 પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. આ પ્રોજેક્ટ્સમાં ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ, શહેરી વિકાસ, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ, GIDC, માર્ગ અને મકાન, વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી, આદિજાતિ વિકાસ અને પંચાયત વિભાગના વિકાસકાર્યોનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાત સરકારના આ પ્રોજેક્ટ્સમાં GIDC હેઠળ ₹1063.43 કરોડના ખર્ચે 8 પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે, જેમાં ભરૂચ અને વલસાડ ખાતે વિવિધ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વિભાગ હેઠળ સુરત ખાતે રીજનલ સાયન્સ સેન્ટરનું ખાતમુહૂર્ત, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ હેઠળ ઓલ્ડ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ ખાતે 100 બેડ્સની સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ અને 50 બેડની આયુષ હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળ બોરદા-સાતકાશી-શેરૂલા રોડનું લોકાર્પણ, પંચાયત વિભાગ હેઠળ ડાંગ જિલ્લા પંચાયત ઓફિસના નવા બિલ્ડીંગનું લોકાર્પણ તેમજ શહેરી વિકાસ વિભાગ હેઠળ સાઉથ-વેસ્ટ અઠવા ઝોન વિસ્તારમાં આવેલા ભટાર સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ખાતે કન્વેન્શનલ એક્ટિવેટેડ સ્લજ પ્રોસેસ અંતર્ગત 90 એમએલડી ક્ષમતાના સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ માટે અપગ્રેડેશનની કામગીરી તેમજ વાપી સ્ટોર્મ વૉટર ડ્રેઇન (SWD)નું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે.
₹4,000 કરોડથી વધુના પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન એન્ડ ટ્રાન્સમિશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સનું કરશે લોકાર્પણ
વડાપ્રધાન સુરત ખાતેથી ગુજરાત સરકારના ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના અને પાવરગ્રિડ કોર્પોરેશન ઑફ ઇન્ડિયા લિ.ના ₹4950.39 કરોડના ખર્ચના ચાર વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ કરશે.
નવસારી ખાતે વિશ્વનું સૌથી મોટું ડિજિટલ સબસ્ટેશન
વડાપ્રધાન ગુજરાતમાં ટ્રાન્સમિશન નેટવર્ક એક્સપાન્શન પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ કરશે, જેના થકી ગુજરાતથી મહારાષ્ટ્ર સુધી ઉચ્ચ-ક્ષમતાવાળો વીજ પ્રવાહ પહોંચાડવો શક્ય બનશે. પાવરગ્રિડ કોર્પોરેશન ઑફ ઇન્ડિયા લિ. દ્વારા સુરત અને નવસારી જિલ્લામાં ₹4,546 કરોડના ખર્ચે અમલી કરવામાં આવેલ આ પ્રોજેક્ટ, રાજ્યના ટ્રાન્સમિશન નેટવર્કને મજબૂત બનાવશે અને ઇન્ટર-સ્ટેટ ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ (ISTS) પાર્ટ B માંથી અવેલેબલ ટ્રાન્સમિશન કેપેસિટી (ATC) એટલે કે ઉપલબ્ધ ટ્રાન્સમિશન ક્ષમતાને વધારીને પાવર ટ્રાન્સફરની ક્ષમતામાં સુધારો કરશે.
ટ્રાન્સમિશન નેટવર્ક એક્સપાન્શન પ્રોજેક્ટમાં નવસારી ખાતે ડિજિટલ સબસ્ટેશન, નવસારીથી મહારાષ્ટ્રમાં પડઘે સુધીની 765 kV D/c ટ્રાન્સમિશન લાઇન અને નવસારીથી મગરવાડા અને કાલા સુધીની 400 kV D/c ટ્રાન્સમિશન લાઇનનો સમાવેશ થાય છે. તેનાથી ખાવડા વિસ્તારમાંથી રિન્યુએબલ એનર્જીને કાર્યક્ષમ રીતે બહાર લઇ જઇ શકાશે અને નવસારી થઇને પડઘે સુધી તેનું સરળ ટ્રાન્સમિશન શક્ય બનશે, જે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર વચ્ચે વિશ્વસનીય ઉચ્ચ-ક્ષમતાવાળા વીજ પ્રવાહને સુનિશ્ચિત કરશે.
આ પ્રોજેક્ટ ઇન્ટર-સ્ટેટ ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ (ISTS) અને ખાવડા રિન્યુએબલ એનર્જી ઇવેક્યુએશન સ્કીમ્સમાંથી પાવર ટ્રાન્સફર માટે ઉપલબ્ધ ટ્રાન્સમિશન ક્ષમતામાં વધારો કરીને ટ્રાન્સમિશન નેટવર્કને વધુ મજબૂત બનાવે છે. નવસારી (નવું) ખાતે વિશ્વના સૌથી મોટા ડિજિટલ સબસ્ટેશનની શરૂઆત ભારતના પાવર ટ્રાન્સમિશન ક્ષેત્રમાં એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ બનશે અને નેશનલ ટ્રાન્સમિશન નેટવર્કમાં મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે ગુજરાતની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવશે.
વલસાડમાં ₹324.19 કરોડના ડિસ્ટ્રિબ્યુશન પ્રોજેક્ટથી વીજ વિતરણ વ્યવસ્થા બનશે વધુ મજબૂત
વડાપ્રધાનના હસ્તે જે મુખ્ય પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે, તેમાં વલસાડ જિલ્લામાં વીજખાધ ઘટાડવાના ઉદ્દેશથી ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટના કામો સામેલ છે. તે ડિઝાઇન, સપ્લાય, ઇન્સ્ટોલેશન, ટેસ્ટિંગ અને કમિશનિંગ માટેનો એક ફુલ ટર્નકી કોન્ટ્રાક્ટ છે, જે ₹324.19 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ (DGVCL) દ્વારા રિવેમ્પ્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સેક્ટર સ્કીમ (RDSS) અંતર્ગત અમલમાં મૂકાયેલા આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ વીજ વિતરણ નેટવર્કને વધુ મજબૂત બનાવવાનો, કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરવાનો તેમજ ગ્રાહકોને વિશ્વસનીય અને ગુણવત્તાસભર વીજપુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. આ કામોમાં AB કેબલિંગ, નવા ટ્રાન્સફોર્મર લગાવવા, ટ્રાન્સફોર્મરની ક્ષમતા વધારવી, જૂના કંડક્ટરોને રીકંડક્ટ કરવા અને ફીડર બાઇફર્કેશનનો સમાવેશ થાય છે, જે વિતરણ વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવશે.
આ પ્રોજેક્ટના પરિણામે વીજ વિક્ષેપો અને લો-વોલ્ટેજની સમસ્યાઓમાં ઘટાડો થશે. સાથે જ, કન્ડક્ટર તૂટવાની ઘટનાઓ, ટ્રાન્સફોર્મર ઓવરલોડિંગ અને હવામાનને કારણે થતા વીજ પુરવઠાના વિક્ષેપોમાં પણ ઘટાડો થશે. તેનાથી જાહેર સલામતીમાં વધારો થવાની સાથે ટ્રાન્સફોર્મરોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત થશે અને ફીડર સ્તરે વીજખાધમાં ઘટાડો થશે. આ પ્રોજેક્ટથી વલસાડ જિલ્લાના 5,98,028 જેટલા લોકોને ફાયદો થશે.
આ ઉપરાંત, વડાપ્રધાન સુરત જિલ્લાના ચોર્યાસી તાલુકામાં ₹48.20 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત 66 kV વણકલા–ઓખા સબસ્ટેશનનું લોકાર્પણ કરશે. આ સબસ્ટેશનથી આસપાસના વિસ્તારના અંદાજે 23,357 વીજ ગ્રાહકોને લાભ મળશે. વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકામાં ₹32 કરોડના ખર્ચે 66 kV ધામણી સબસ્ટેશનનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. આ સબસ્ટેશનથી 8 કિલોમીટરના વિસ્તાર હેઠળ આવેલા 13 ગામોના 5,064 જેટલા વીજ ગ્રાહકોને લાભ મળશે. આ પ્રોજેક્ટ્સથી દક્ષિણ ગુજરાતનું વીજ માળખું વધુ મજબૂત બનશે તેમજ વિસ્તારમાં વધુ ગુણવત્તાસભર વીજપુરવઠો સુનિશ્ચિત થશે.
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