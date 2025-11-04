ETV Bharat / state

ભગવાન બિરસામુંડાની 150મી જન્મજયંતિની થશે ભવ્ય ઉજવણી, PM મોદી આવશે ગુજરાતના પ્રવાસે

આગામી 15 મી નવેમ્બરે આદિવાસીઓના ભગવાન ગણાતા બિરસા મુંડાની 150 મી જન્મ જયંતી છે.

બિરસા મુંડાની 150મી જન્મજયંતિની થશે ઉજવણી
બિરસા મુંડાની 150મી જન્મજયંતિની થશે ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 3:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નર્મદા: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફરી એકવાર નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. આગામી 15 મી નવેમ્બરે આદિવાસીઓના ભગવાન ગણાતા બિરસા મુંડાની 150 મી જન્મ જયંતી છે. આ જન્મ જયંતીની ઉજવણીનું લોન્ચિંગ ડેડિયાપાડા ખાતેથી કરવાનું નક્કી થતા આ ક્રાયક્રમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે આ ઉજવણીની શરૂઆત થાય તે રીતે આયોજન ગોઠવાઈ રહ્યું છે. વડાપ્રધાન 15 નવેમ્બરના દિલ્હીથી સીધા સવારે 8 કલાકે સુરત એરપોર્ટ પર ઉતરાણ કરશે અને જ્યાંથી સીધા હેલીકોપ્ટરમાં ડેડિયાપાડા આવશે.

વડાપ્રધાન પહેલા દેવમોગરા માતાજીના દર્શને જાય તે પ્રકારનું પણ આયોજન થઈ રહ્યું છે. દર્શન કરી સીધા ડેડીયાપાડા ખાતે સભાસ્થળ પર આવશે હજુ મેદાન ફાઇનલ થયું નથી પણ હેલીકૉપટર માટે હેલિપેડ અને સભાસ્થળ માટે મોટું મેદાન શોધવા તંત્ર કામે લાગ્યું છે. બીજી બાજુ જિલ્લા કલેક્ટરે વિવિધ ટીમો બનાવી આધિકારીઓને કામગીરી સોંપવાની પણ બેઠકો શરૂ કરી દીધી છે.

બિરસા મુંડાની 150મી જન્મજયંતિની થશે ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

આ બાબતે ભરૂચ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, અંગ્રેજો સામે લડત આપનારા આદિવાસી નેતા બિરસા મુંડાજીનો જન્મ ઝારખંડમાં થયો હતો. જેમને આદિવાસી સમાજ ભગવાન માને છે જેમને પૂજે છે. ત્યારે આવા તેજસ્વી અને બહારદૂર નેતા સમાજના આગેવાન બિરસા મુંડાજીનો 15 નવેમ્બર જન્મ દીન હોય અને આ વર્ષે 150 મી જન્મ જયંતિ હોય આખો એક મહિનો વિવિધ કાયક્રમો કરીને ઠેર ઠેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે પ્રધાનમંત્રી આદિવસી વિસ્તાર ડેડીયાપાડામાં આવી રહ્યા છે જેનો આનંદ છે. મારા તમામ આદિવાસી ભાઈઓ પુરા હૃદય પૂર્વક આવકારે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. નર્મદા જિલ્લાના 562 ગામોમાં સર્વેની કામગીરી શરૂ, સાંસદ વસાવાએ કહ્યું, જલ્દી સહાય મળે તેવી અધિકારીઓને સુચના
  2. ધરતીપુત્રો બાદ પશુપાલકોના માથે મુસીબતનું આભ ફાટ્યું, પશુઓના ઘાસચારાની અછત સર્જાઈ

TAGGED:

PM MODI GUJARAT VISIT
BIRSA MUNDA BIRTH ANNIVERSARY
BIRSA MUNDA
NARMADA NEWS
BIRSA MUNDA BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.